Według obecnych wyliczeń budowa centralnego lotniska w Baranowie, które ma zostać uruchomione w 2032 r. ma kosztować 42 mld zł. Cały projekt CPK, łącznie z częścią kolejową i drogową, jest wyceniony na 131,7 mld zł.

PPL: będą pieniądze na rozwój i zwiększenie przychodów

Dla prezesa PPL Łukasza Chaberskiego umowa podpisana z bankami to dowód zaufania, jakie mają instytucje finansowe do spółki. – Te środki pozwolą nam zrealizować modernizację Lotniska Chopina, dzięki której nie tylko będziemy mogli obsłużyć ponad 30 mln pasażerów rocznie, ale skokowo zwiększyć też nasze przychody. Wypracowane zyski będą wzmacniać naszą zdolność do finansowania budowy nowego lotniska krajowego, które powstaje w ramach programu inwestycyjnego Port Polska – mówił Łukasz Chaberski.

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni ok. 450 tys. m.kw. Foto: mat. pras.

W 2025 r. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy podmiot w strukturach PPL, odprawiło 24,1 mln pasażerów. To o 13 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Banki: PPL ma stabilne finansowanie na kolejne lata

Cezary Stypułkowski, prezes Pekao, nie ukrywa, że podpisana umowa jest jednym z najważniejszych wydarzeń finansowych w sektorze infrastruktury transportowej ostatnich lat. Udzielone finansowanie wspiera budowę silnej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury lotniczej w Polsce. Jesteśmy gotowi nadal wspierać te ambicje, odpowiedzialnie, stabilnie i długoterminowo – mówił Cezary Stypułkowski.