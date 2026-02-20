Rzeczpospolita
Ekonomia
PPL mają pieniądze na inwestycje: 3,3 mld na Port Polska i Lotnisko Chopina

Polskie Porty Lotnicze (PPL) zyskały dostęp do linii kredytowej wartej 3,3 mld zł. Pieniądze umożliwią wprowadzenie w życie Strategii Zintegrowanej, czyli modernizację Lotniska Chopina oraz kapitałowe zaangażowanie w projekt Port Polska.

Publikacja: 20.02.2026 12:31

Lotnisko Chopina w Warszawie

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Linia kredytowa zostanie udostępniona przez konsorcjum polskich banków: Banku Pekao, PKO BP oraz Banku  Gospodarstwa Krajowego. Pekao jest również agentem zabezpieczeń i agentem kredytu.

– Podpisanie tej umowy to jasny sygnał: przechodzimy do realizacji spójnej wizji rozwoju polskiego lotnictwa. Zabezpieczone dziś środki gwarantują, że warszawski port utrzyma przepustowość do czasu otwarcia nowego hubu, a PPL będzie miał wkład finansowy i merytoryczny w powstanie nowej infrastruktury centralnej – mówił po podpisaniu umowy Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK: umowa inwestycyjna jest klarowna

Dariusz Kuś, prezes spółki Port Polska.Lotnisko i członek zarządu CPK, uważa, że jest to przełomowy moment dla struktury właścicielskiej i operacyjnej spółki Port Polska.Lotnisko. – PPL wchodzi do gry nie tylko jako ekspert, ale jako kluczowy inwestor branżowy. Umowa inwestycyjna jest klarowna: PPL obejmie udziały w spółce celowej, angażując kapitałowo łącznie ok. 4,6 mld zł do 2032 r., z czego istotna część pochodzić będzie z pozyskanego właśnie finansowania dłużnego. To modelowy przykład konsolidacji rynku, gdzie PPL wnosi do projektu Port Polska swoje aktywa, kadry i wieloletnie know-how – mówił Dariusz Kuś.

Według obecnych wyliczeń budowa centralnego lotniska w Baranowie, które ma zostać uruchomione w 2032 r. ma kosztować 42 mld zł. Cały projekt CPK, łącznie z częścią kolejową i drogową, jest wyceniony na 131,7 mld zł.

PPL: będą pieniądze na rozwój i zwiększenie przychodów

Dla prezesa PPL Łukasza Chaberskiego umowa podpisana z bankami to dowód zaufania, jakie mają instytucje finansowe do spółki. – Te środki pozwolą nam zrealizować modernizację Lotniska Chopina, dzięki której nie tylko będziemy mogli obsłużyć ponad 30 mln pasażerów rocznie, ale skokowo zwiększyć też nasze przychody. Wypracowane zyski będą wzmacniać naszą zdolność do finansowania budowy nowego lotniska krajowego, które powstaje w ramach programu inwestycyjnego Port Polska – mówił Łukasz Chaberski.

Terminal pasażerski będzie centralnym punktem nowego portu lotniczego CPK – obiektem o powierzchni o

Foto: mat. pras.

W 2025 r. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy podmiot w strukturach PPL, odprawiło 24,1 mln pasażerów. To o 13 proc. więcej, niż rok wcześniej.

Banki: PPL ma stabilne finansowanie na kolejne lata

Cezary Stypułkowski, prezes Pekao, nie ukrywa, że podpisana umowa jest jednym z najważniejszych wydarzeń finansowych w sektorze infrastruktury transportowej ostatnich lat. Udzielone finansowanie wspiera budowę silnej, nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury lotniczej w Polsce. Jesteśmy gotowi nadal wspierać te ambicje, odpowiedzialnie, stabilnie i długoterminowo – mówił Cezary Stypułkowski.

– Ta umowa to dobrze przygotowany projekt finansowy, który daje PPL stabilne środki na kolejne lata. Jako bank chcemy wspierać inwestycje, które mają jasny plan, solidne uzasadnienie i realny wpływ na gospodarkę – dodał Szymon Midera, prezes PKO BP.

Udział BGK w tym konsorcjum jest oczywisty, ponieważ wspiera on wszystkie strategiczne inwestycje. – Rynek lotniczy, mimo swej elitarności, już teraz wpływa bezpośrednio i pośrednio na ponad pół miliona miejsc pracy w Polsce. Poczynione inwestycje nie tylko przyczynią się do powstania kolejnych, ale także będą wymagały nowych kompetencji i innowacyjnych rozwiązań – mówiła prof. Marta Postuła, wiceprezes BGK.

W komunikacie prasowym PPL podkreślono, że umowa przewiduje możliwość uzgodnienia warunków finansowania w formule Kredytu Powiązanego ze Zrównoważonym Rozwojem lub Zielonego Finansowania (Green Loans).

