Przyspieszenie w Krakowie i Wrocławiu

Wcześniejsze plany dla lotniska w Krakowie przewidywały obsługę 8 mln pasażerów w skali roku. W 2025 ich liczba przekroczyła 13 mln. W tym roku ta liczba ma wzrosnąć do nawet 15 mln. Natomiast rozbudowany o nową, zachodnią część terminal portu lotniczego ma być gotowy dopiero w 2029 r. W tej sytuacji najważniejszą inwestycją jest adaptacja dawnego terminala cargo. Nowa przestrzeń dla pasażerów wylatujących zostanie oddana do użytku w maju. Powstanie tam sześć dodatkowych wyjść do samolotów i niewielka część komercyjna. Ma to pozwolić na zwiększenie przepustowości do 2 mln pasażerów rocznie na odlotach.

We Wrocławiu oddano bazę paliwową i zbudowano nowe drogi kołowania, co pozwoli na wznowienie operacji w grudniu 2025 r. Obok inwestycji komercyjnych powstaje tam też baza dla armii amerykańskiej (APOD).

Małe lotniska także chcą się rozwijać

Plany inwestycyjne ma także port w szczecińskim Goleniowie, gdzie zakończona została modernizacja infrastruktury pola manewrowego i unowocześniono systemy świetlne. Dzięki temu są już możliwe starty i lądowania nawet przy bardzo złej pogodzie. Trwają również prace projektowe nad nowym terminalem pasażerskim. A dzięki dofinansowaniu z programu FEnIKS 2021-2027 Port Lotniczy Szczecin-Goleniów kupi dwie linie kontroli pasażerów i bagażu kabinowego w standardzie C3, czyli pozwalającym na zniesienie limitu płynów.

Lotnisko w Łodzi inwestuje w budowę do obsługi i napraw samolotów we współpracy z ALL4JETS, planowane uruchomienie w trzecim kwartale 2026 r., a także rozbudowę płyty postojowej i modernizację drogi kołowania, co ma wzmocnić jego pozycję, przyciągnąć więcej operacji lotniczych (w tym czarterowych) i stworzyć nowe miejsca pracy.

Na strategicznym z punktu widzenia obronności Polski lotnisku w Rzeszowie w II połowie tego roku udostępniona będzie druga równoległa droga kołowania. Zakończył się również remont pasa startowego w ramach projektu wycenionego na ponad 114 mln zł, częściowo finansowanego z funduszy UE.

Z kolei lotnisko Poznań-Ławica planuje znaczącą rozbudowę terminala, rozpoczynając od przetargu na dokumentację projektową dla rozbudowy hali check-in, co ma potrwać do 2027 r.