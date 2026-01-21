Aktualizacja: 21.01.2026 06:19 Publikacja: 21.01.2026 04:30
Pieniądze pójdą przede wszystkim na poprawę komfortu pasażerów, w tym montaż urządzeń umożliwiających szybsze odprawy oraz powiększenie możliwości operacyjnych na polskich lotniskach. Ale inwestują nawet najmniejsze porty – Zielona Góra, która uruchomiła strefę Non-Schengen oraz Olsztyn-Mazury, gdzie powstaje infrastruktura do recyklingu samolotów Flight Eco Center.
Prace na warszawskim Lotnisku Chopina i w Modlinie ruszyły po wielu latach zastoju. Stołeczne lotnisko ma wyznaczony cel „dowiezienia” przynajmniej 30 mln pasażerów do portu centralnego w Baranowie w 2032 r. Ambitny cel Modlina to przyjęcie 8 mln pasażerów. W 2025 r. było to 1,75 mln. – To jest jak najbardziej realne w sytuacji, kiedy rozwijają się tam już nie tylko Ryanair, ale także Wizz Air i pojawiła się Air Arabia – mówił w ostatnim tygodniu Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
W Modlinie trwa rozbudowa terminala, planowana jest budowa cyfrowej wieży kontroli lotów (do 2027 r.), nowe stanowiska postojowe i powiększenie powiększenie płyt postojowych. Kluczową inwestycją będzie budowa linii kolejowej bezpośrednio pod terminalem, planowana na 2029 r. (prace ruszą w 2027). Ryanair, który w 2025 r. „odobraził się” na Modlinie zapowiedział, że zainwestuje tam 400 mln dol.
Tych inwestycji może być więcej, jeśli powiedzie się plan Polskich Portów Lotniczych, które są gotowe do przejęcia większościowych udziałów w Modlinie. Docelowo miałoby to być 50,1 proc. plus jedna akcja. Jako sprzedającego PPL widzi Agencję Mienia Wojskowego, która posiada obecnie 30,44 proc. udziałów. Jak mówił Maciej Lasek, resort infrastruktury jest „za”.
Samo Lotnisko Chopina także inwestuje. – Podpisaliśmy umowę z projektantem terminalu oraz na nowe skanery 3D, zakończyliśmy postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy parkingu wielopoziomowego i dworca autobusowego. W tym roku odbierzemy nową płytę postojową PPS15 – wylicza Łukasz Chaberski, prezes PPL. Na wszystkie inwestycje do 2032 r. PPL planuje wydać w Warszawie nie więcej niż 940 mld zł. Czy nie są to pieniądze stracone w sytuacji, kiedy warszawskie lotnisko i tak zostanie zamknięte? – Wszystkie kompetencje oraz pracowników PPL, zamierzamy przenieść i wdrożyć w przyszłym Porcie Polska – mówi Adam Sanocki, członek zarządu PPL
S.A. ds. strategii i marketingu.
Na lotnisku w Gdańsku także montowane są skanery 3D. Wartość kontraktu wynosi 9 mln zł. – Uruchomienie w lipcu 2026 r. pierwszych 2 skanerów do kontroli bagażu kabinowego działających w technologii tomografii komputerowej stanowi istotny element procesu modernizacji Portu Lotniczego Gdańsk. To inwestycja, która wzmacnia standard obsługi pasażerów i potwierdza nasze działania na rzecz rozwoju infrastruktury lotniskowej – mówi Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego w Gdańsku. Docelowo na gdańskim lotnisku ma znaleźć się 12 takich skanerów.
Lotnisko w katowickich Pyrzowicach zbliża się do granicy 8 mln podróżnych rocznie i ma plany inwestycyjne sięgające 2032 r. Ich wartość to ponad 1,5 mld zł. 950 mln zł pochłonie budowa nowego terminala pasażerskiego. Reszta to rozbudowa parkingów, budowa multimodalnego węzła przeładunkowego z bocznicą kolejową, nowy hangar, baza służb i modernizacja infrastruktury oraz poprawa integracji transportu kolejowego i autobusowego.
Wcześniejsze plany dla lotniska w Krakowie przewidywały obsługę 8 mln pasażerów w skali roku. W 2025 ich liczba przekroczyła 13 mln. W tym roku ta liczba ma wzrosnąć do nawet 15 mln. Natomiast rozbudowany o nową, zachodnią część terminal portu lotniczego ma być gotowy dopiero w 2029 r. W tej sytuacji najważniejszą inwestycją jest adaptacja dawnego terminala cargo. Nowa przestrzeń dla pasażerów wylatujących zostanie oddana do użytku w maju. Powstanie tam sześć dodatkowych wyjść do samolotów i niewielka część komercyjna. Ma to pozwolić na zwiększenie przepustowości do 2 mln pasażerów rocznie na odlotach.
We Wrocławiu oddano bazę paliwową i zbudowano nowe drogi kołowania, co pozwoli na wznowienie operacji w grudniu 2025 r. Obok inwestycji komercyjnych powstaje tam też baza dla armii amerykańskiej (APOD).
Plany inwestycyjne ma także port w szczecińskim Goleniowie, gdzie zakończona została modernizacja infrastruktury pola manewrowego i unowocześniono systemy świetlne. Dzięki temu są już możliwe starty i lądowania nawet przy bardzo złej pogodzie. Trwają również prace projektowe nad nowym terminalem pasażerskim. A dzięki dofinansowaniu z programu FEnIKS 2021-2027 Port Lotniczy Szczecin-Goleniów kupi dwie linie kontroli pasażerów i bagażu kabinowego w standardzie C3, czyli pozwalającym na zniesienie limitu płynów.
Lotnisko w Łodzi inwestuje w budowę do obsługi i napraw samolotów we współpracy z ALL4JETS, planowane uruchomienie w trzecim kwartale 2026 r., a także rozbudowę płyty postojowej i modernizację drogi kołowania, co ma wzmocnić jego pozycję, przyciągnąć więcej operacji lotniczych (w tym czarterowych) i stworzyć nowe miejsca pracy.
Na strategicznym z punktu widzenia obronności Polski lotnisku w Rzeszowie w II połowie tego roku udostępniona będzie druga równoległa droga kołowania. Zakończył się również remont pasa startowego w ramach projektu wycenionego na ponad 114 mln zł, częściowo finansowanego z funduszy UE.
Z kolei lotnisko Poznań-Ławica planuje znaczącą rozbudowę terminala, rozpoczynając od przetargu na dokumentację projektową dla rozbudowy hali check-in, co ma potrwać do 2027 r.
