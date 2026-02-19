21 stycznia Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmiany przepisów UE dotyczących praw pasażerów linii lotniczych. Jak pisaliśmy wcześniej w rp.pl, europosłowie poparli utrzymanie dotychczasowych praw podróżnych, w tym zasad dotyczących odszkodowań za opóźnienia. Opowiedzieli się też za wprowadzeniem wypełnionych z góry formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów oraz odnowieniem listy nadzwyczajnych okoliczności, które pozwoliłyby przewoźnikom zrzec się obowiązku wypłaty odszkodowania.

Bezpłatny bagaż podręczny i jednolite zasady dla wszystkich linii. Co proponuje Parlament Europejski?

Oprócz tego europosłowie proponują zmiany, które mają uporządkować kwestie bagażu podręcznego i dodatkowych opłat. Nowe regulacje są odpowiedzią na liczne skargi podróżnych dotyczące niejasnych zasad i ukrytych kosztów stosowanych przez tanie linie lotnicze.

Jedną z najważniejszych zmian proponowanych przez Parlament Europejski jest wprowadzenie prawa do bezpłatnego bagażu podręcznego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem każdy pasażer miałby możliwość wniesienia na pokład dwóch elementów bagażu bez dodatkowych opłat. Pierwszy to przedmiot osobisty, taki jak torebka, plecak czy laptop, który powinien zmieścić się pod fotelem. Drugi to mała walizka kabinowa o maksymalnych wymiarach 100 cm w sumie długości, szerokości i wysokości oraz wadze do 7 kilogramów.

Obecnie w popularnych liniach Ryanair i Wizz Air maksymalne wymiary darmowego bagażu, który można zabrać ze sobą na pokład samolotu wynoszą 40 x 30 x 20 cm. Torba lub plecak musi zmieścić się pod fotelem z przodu.

Koniec ukrytych opłat i utrzymanie praw pasażerów

Kluczowym elementem reformy jest ujednolicenie zasad przewozu bagażu podręcznego w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że linie lotnicze nie będą mogły dowolnie ustalać własnych ograniczeń ani pobierać dodatkowych opłat. Ma to zakończyć praktykę sprzedaży bardzo tanich biletów, które w rzeczywistości wiązały się z dodatkowymi kosztami za przewóz nawet niewielkiej walizki.