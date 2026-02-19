Parlament Europejski dąży do uproszczenia procedur dotyczących praw pasażerów linii lotniczych
21 stycznia Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmiany przepisów UE dotyczących praw pasażerów linii lotniczych. Jak pisaliśmy wcześniej w rp.pl, europosłowie poparli utrzymanie dotychczasowych praw podróżnych, w tym zasad dotyczących odszkodowań za opóźnienia. Opowiedzieli się też za wprowadzeniem wypełnionych z góry formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów oraz odnowieniem listy nadzwyczajnych okoliczności, które pozwoliłyby przewoźnikom zrzec się obowiązku wypłaty odszkodowania.
Oprócz tego europosłowie proponują zmiany, które mają uporządkować kwestie bagażu podręcznego i dodatkowych opłat. Nowe regulacje są odpowiedzią na liczne skargi podróżnych dotyczące niejasnych zasad i ukrytych kosztów stosowanych przez tanie linie lotnicze.
Jedną z najważniejszych zmian proponowanych przez Parlament Europejski jest wprowadzenie prawa do bezpłatnego bagażu podręcznego. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem każdy pasażer miałby możliwość wniesienia na pokład dwóch elementów bagażu bez dodatkowych opłat. Pierwszy to przedmiot osobisty, taki jak torebka, plecak czy laptop, który powinien zmieścić się pod fotelem. Drugi to mała walizka kabinowa o maksymalnych wymiarach 100 cm w sumie długości, szerokości i wysokości oraz wadze do 7 kilogramów.
Obecnie w popularnych liniach Ryanair i Wizz Air maksymalne wymiary darmowego bagażu, który można zabrać ze sobą na pokład samolotu wynoszą 40 x 30 x 20 cm. Torba lub plecak musi zmieścić się pod fotelem z przodu.
Kluczowym elementem reformy jest ujednolicenie zasad przewozu bagażu podręcznego w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że linie lotnicze nie będą mogły dowolnie ustalać własnych ograniczeń ani pobierać dodatkowych opłat. Ma to zakończyć praktykę sprzedaży bardzo tanich biletów, które w rzeczywistości wiązały się z dodatkowymi kosztami za przewóz nawet niewielkiej walizki.
Proponowane zmiany wykraczają jednak poza kwestie bagażu. Parlament Europejski chce także uprościć procedury zwrotu kosztów oraz znieść niektóre dodatkowe opłaty nakładane na pasażerów. Dotyczy to między innymi opłat za poprawianie błędów w nazwiskach czy za odprawę na lot. Podróżni mieliby również zachować możliwość wyboru między kartą pokładową w formie cyfrowej a papierowej.
Zmiany są oceniane jako korzystne dla pasażerów, jednak linie lotnicze sygnalizują, że nowe regulacje, jeśli wejdą w życie, mogą wpłynąć na ceny biletów. Projekt przepisów znajduje się obecnie na etapie legislacyjnym i trafi do dalszych prac w Radzie Unii Europejskiej. Jeśli nie zostanie w pełni zaakceptowany, konieczne będzie zwołanie tzw. komitetu pojednawczego, który pozwoli osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu projektu ustawy.
Cztery lata wojny Putina skutkowały dla Rosyjskich Dróg Żelaznych (RŻD) utratą blisko jednej piątej przewozów to...
Zamknięcie przelotu nad Syberią liniom europejskim było pierwszym krokiem Rosjan do zarządzania transportem lotn...
Odstąpienie przez PKP PLK od umowy na budowę tunelu średnicowego w Łodzi otwiera nowy, ale niepewny etap tego pr...
Rozłożenie na czynniki pierwsze i ponowne złożenie Airbusów A320 z floty Ural Airlines ma pomóc w utrzymaniu poł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas