10 min. 51 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Komisja Europejska ma zaprezentować Industrial Accelerating Act. Nowe przepisy mają promować europejskie produkty w zamówieniach publicznych i subsydiach. Samochody oraz technologie strategiczne – m.in. turbiny wiatrowe i panele słoneczne – mają zawierać minimalny udział komponentów z UE. W przypadku aut mówi się nawet o 70 proc., co według przedstawicieli branży może być trudne do spełnienia.
Czytaj więcej:
Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran do podpisania porozumienia nuklearnego, grożąc interwencją. Rynki reagują wzrostem cen ropy. Baryłka Brent zdrożała o ponad 6 proc. w dwa dni. Ewentualna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zwiększa ryzyko presji inflacyjnej.
Czytaj więcej
„Jeśli Iran nie zdecyduje się zawrzeć porozumienia, może być niezbędne, by USA wykorzystały wyspę...
Produkcja przemysłowa w styczniu spadła o 1,5 proc. rdr, a budowlano-montażowa o 12,5 proc. Wynagrodzenia rosną wolniej niż oczekiwano, zaś zatrudnienie spada o 0,8 proc. To sygnały schłodzenia koniunktury i wyzwanie dla wzrostu PKB w 2025 r..
Czytaj więcej
Produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 1,5 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Statystyc...
Dane Sbierbanku wskazują na spadek wydatków Rosjan. Liczba lokali gastronomicznych spadła najmocniej od pandemii, a sprzedaż pojazdów użytkowych tąpnęła o blisko 40 proc. rdr. Okazuje się zatem, że dotychczas odporna rosyjska gospodarka coraz mocniej odczuwa skutki sankcji nałożonych przez Zachód.
Czytaj więcej
Wielkość gospodarek krajów, które rosyjski reżim uznaje za przyjazne, jest za mała do wsparcia ro...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas