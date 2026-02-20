Rzeczpospolita
Ekonomia
UE stawia na europejskie produkty, presja na Iran, słabe dane z Polski

Bruksela szykuje Industrial Accelerating Act, napięcia USA–Iran windują ceny ropy, a polska gospodarka notuje spadki produkcji. Tymczasem w Rosji wyraźnie hamuje konsumpcja.

Publikacja: 20.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

UE chce wzmocnić europejski przemysł

Komisja Europejska ma zaprezentować Industrial Accelerating Act. Nowe przepisy mają promować europejskie produkty w zamówieniach publicznych i subsydiach. Samochody oraz technologie strategiczne – m.in. turbiny wiatrowe i panele słoneczne – mają zawierać minimalny udział komponentów z UE. W przypadku aut mówi się nawet o 70 proc., co według przedstawicieli branży może być trudne do spełnienia.

Napięcia USA–Iran windują ceny ropy

Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran do podpisania porozumienia nuklearnego, grożąc interwencją. Rynki reagują wzrostem cen ropy. Baryłka Brent zdrożała o ponad 6 proc. w dwa dni. Ewentualna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zwiększa ryzyko presji inflacyjnej.

Czytaj więcej

Członek irańskiej armii w czasie ćwiczeń marynarki wojennej Iranu
Dyplomacja
Wiadomo, kiedy armia USA będzie gotowa do ataku na Iran. Oczekiwanie na decyzję Trumpa
Słabe dane z polskiej gospodarki

Produkcja przemysłowa w styczniu spadła o 1,5 proc. rdr, a budowlano-montażowa o 12,5 proc. Wynagrodzenia rosną wolniej niż oczekiwano, zaś zatrudnienie spada o 0,8 proc. To sygnały schłodzenia koniunktury i wyzwanie dla wzrostu PKB w 2025 r..

Czytaj więcej

Ekonomiści nie trafili z prognozami. Produkcja mocno poniżej oczekiwań
Dane gospodarcze
Bardzo słabe dane GUS o produkcji przemysłowej i budowlanej w styczniu

Konsumpcja w Rosji hamuje

Dane Sbierbanku wskazują na spadek wydatków Rosjan. Liczba lokali gastronomicznych spadła najmocniej od pandemii, a sprzedaż pojazdów użytkowych tąpnęła o blisko 40 proc. rdr. Okazuje się zatem, że dotychczas odporna rosyjska gospodarka coraz mocniej odczuwa skutki sankcji nałożonych przez Zachód. 

Czytaj więcej

Sankcje bolą. Rosji brakuje dużych partnerów handlowych
Handel
Kreml szuka nowych rynków i partnerów handlowych. Rosja bez UE nie daje rady

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

