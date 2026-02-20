10 min. 51 sek.

UE stawia na europejskie produkty, presja na Iran, słabe dane z Polski

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

UE chce wzmocnić europejski przemysł

Komisja Europejska ma zaprezentować Industrial Accelerating Act. Nowe przepisy mają promować europejskie produkty w zamówieniach publicznych i subsydiach. Samochody oraz technologie strategiczne – m.in. turbiny wiatrowe i panele słoneczne – mają zawierać minimalny udział komponentów z UE. W przypadku aut mówi się nawet o 70 proc., co według przedstawicieli branży może być trudne do spełnienia.

Napięcia USA–Iran windują ceny ropy

Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran do podpisania porozumienia nuklearnego, grożąc interwencją. Rynki reagują wzrostem cen ropy. Baryłka Brent zdrożała o ponad 6 proc. w dwa dni. Ewentualna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zwiększa ryzyko presji inflacyjnej.