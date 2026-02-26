10 min. 30 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
„Rzeczpospolita” szacuje, że koszty nadmiernego spożycia alkoholu w 2026 r. mogą przekroczyć 100 mld zł. Do tego dochodzą trudne do oszacowania koszty społeczne – wskazuje dr n. med. Bogusława Bukowska z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Miasta takie jak Kraków, Wrocław i Gdańsk wprowadziły nocne zakazy sprzedaży alkoholu. W Krakowie liczba nocnych interwencji spadła o 40 proc. Mimo to dostępność pozostaje wysoka – w Warszawie jeden sklep monopolowy przypada na ok. 580 mieszkańców.
W 2025 r. w Polsce wyprodukowano 26 mln urządzeń AGD, o 4 proc. mniej rok do roku. Jak podaje Applia Polska, kraj wciąż jest liderem produkcji dużego AGD w Europie, ale cały unijny sektor skurczył się w pięć lat o 20 proc. Przyczyną są rosnące koszty energii, regulacje oraz silna konkurencja z Chin i Turcji. Problemy branży AGD wpisują się w szerszy kryzys europejskiego przemysłu.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Pekinie wezwał Chiny do bardziej przyjaznej polityki handlowej i zwiększenia inwestycji w Niemczech. Towarzyszy mu delegacja z szefami koncernów takich jak Volkswagen, BMW czy Mercedes-Benz. Berlin daje przykład, jak aktywnie wspierać własny biznes na globalnych rynkach.
Prezes Lubelski Węgiel Bogdanka Zbigniew Stopa wskazuje na presję cenową i konkurencję ze strony podmiotów korzystających z państwowego wsparcia. Mimo trudnego otoczenia spółka wypracowała w 2025 r. 263 mln zł zysku netto. Nie wszystkie kopalnie radzą sobie jednak równie dobrze – straty sektora w 2025 r. przekroczyły 8 mld zł, co pokazuje skalę wyzwań na rynku węgla w Polsce.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
