10 min. 30 sek.

Koszty nadużywania alkoholu, kryzys AGD i wizyta Merza w Chinach

Nadmierne spożycie alkoholu może kosztować polską gospodarkę w 2026 roku nawet 100 mld zł. Branża AGD w Europie traci konkurencyjność, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabiega w Pekinie o wsparcie dla niemieckiego biznesu.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Koszty nadużywania alkoholu

„Rzeczpospolita” szacuje, że koszty nadmiernego spożycia alkoholu w 2026 r. mogą przekroczyć 100 mld zł. Do tego dochodzą trudne do oszacowania koszty społeczne – wskazuje dr n. med. Bogusława Bukowska z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Miasta takie jak Kraków, Wrocław i Gdańsk wprowadziły nocne zakazy sprzedaży alkoholu. W Krakowie liczba nocnych interwencji spadła o 40 proc. Mimo to dostępność pozostaje wysoka – w Warszawie jeden sklep monopolowy przypada na ok. 580 mieszkańców.

Branża AGD pod presją

W 2025 r. w Polsce wyprodukowano 26 mln urządzeń AGD, o 4 proc. mniej rok do roku. Jak podaje Applia Polska, kraj wciąż jest liderem produkcji dużego AGD w Europie, ale cały unijny sektor skurczył się w pięć lat o 20 proc. Przyczyną są rosnące koszty energii, regulacje oraz silna konkurencja z Chin i Turcji. Problemy branży AGD wpisują się w szerszy kryzys europejskiego przemysłu.