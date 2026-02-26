Rzeczpospolita
Ekonomia
Koszty nadużywania alkoholu, kryzys AGD i wizyta Merza w Chinach

Nadmierne spożycie alkoholu może kosztować polską gospodarkę w 2026 roku nawet 100 mld zł. Branża AGD w Europie traci konkurencyjność, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabiega w Pekinie o wsparcie dla niemieckiego biznesu.

Publikacja: 26.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Koszty nadużywania alkoholu

„Rzeczpospolita” szacuje, że koszty nadmiernego spożycia alkoholu w 2026 r. mogą przekroczyć 100 mld zł. Do tego dochodzą trudne do oszacowania koszty społeczne – wskazuje dr n. med. Bogusława Bukowska z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Miasta takie jak Kraków, Wrocław i Gdańsk wprowadziły nocne zakazy sprzedaży alkoholu. W Krakowie liczba nocnych interwencji spadła o 40 proc. Mimo to dostępność pozostaje wysoka – w Warszawie jeden sklep monopolowy przypada na ok. 580 mieszkańców.

Czytaj więcej:

Prohibicja się opłaca? Najnowsze dane z największych miast zaskakują
Raporty ekonomiczne
Prohibicja się opłaca? Najnowsze dane z największych miast zaskakują

Pro

Branża AGD pod presją 

W 2025 r. w Polsce wyprodukowano 26 mln urządzeń AGD, o 4 proc. mniej rok do roku. Jak podaje Applia Polska, kraj wciąż jest liderem produkcji dużego AGD w Europie, ale cały unijny sektor skurczył się w pięć lat o 20 proc. Przyczyną są rosnące koszty energii, regulacje oraz silna konkurencja z Chin i Turcji. Problemy branży AGD wpisują się w szerszy kryzys europejskiego przemysłu.

Czytaj więcej

Eksport nie wystarczył. 6 tys. etatów mniej w sektorze AGD
Handel
Produkcja AGD w dół o 4 proc. Fabryki zamykane, tysiące zwolnień
Merz w Pekinie z delegacją biznesu

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas wizyty w Pekinie wezwał Chiny do bardziej przyjaznej polityki handlowej i zwiększenia inwestycji w Niemczech. Towarzyszy mu delegacja z szefami koncernów takich jak Volkswagen, BMW czy Mercedes-Benz. Berlin daje przykład, jak aktywnie wspierać własny biznes na globalnych rynkach.

Czytaj więcej

Dr Krzysztof Iwanek z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Łukasz Zembik, analityk OANDA TMS Broker
Świat
Indie i Chiny – wielkie starcie jest nieuniknione? Polska kupuje więcej złota niż Chiny

Rynek węgla w Polsce

Prezes Lubelski Węgiel Bogdanka Zbigniew Stopa wskazuje na presję cenową i konkurencję ze strony podmiotów korzystających z państwowego wsparcia. Mimo trudnego otoczenia spółka wypracowała w 2025 r. 263 mln zł zysku netto. Nie wszystkie kopalnie radzą sobie jednak równie dobrze – straty sektora w 2025 r. przekroczyły 8 mld zł, co pokazuje skalę wyzwań na rynku węgla w Polsce.

Czytaj więcej

Prezes zarządu Bogdanki Zbigniew Stopa
Węgiel
Prezes Bogdanki: nie da się konkurować z węglem sprzedawanym poniżej kosztów

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

