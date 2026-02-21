1 godz. 23 min. 20 sek.

Indie i Chiny – wielkie starcie jest nieuniknione? Polska kupuje więcej złota niż Chiny

Światowa gospodarka i geopolityka w 2026 roku weszły w fazę „piątego biegu”. Podczas gdy banki centralne od Warszawy po Pekin gorączkowo gromadzą złoto, uciekając przed niepewnością dolara, Indie stają się języczkiem uwagi globalnego porządku, uparcie odmawiając wejścia w sztywne sojusze militarne.

Czy strategia „strategicznej autonomii” New Delhi to genialny pragmatyzm, czy niebezpieczna utopia? I dlaczego Polska stała się światowym liderem zakupów kruszcu, wyprzedzając azjatyckie potęgi?

Reklama Reklama

Gośćmi Mateusza Grzeszczuka byli dr Krzysztof Iwanek z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Łukasz Zembik, analityk OANDA TMS Brokers.

Między Waszyngtonem a Moskwą: Granice balansowania

W obliczu coraz wyraźniejszego podziału świata na rywalizujące bloki, Indie pod rządami Narendry Modiego konsekwentnie wybierają własną, trzecią drogę. Delhi, zamiast wchodzić w sztywne sojusze wojskowe, realizuje politykę multi-alignment – budowania partnerstw z każdym, kto może przynieść korzyść narodowemu interesowi. Jak zauważa dr Krzysztof Iwanek, Indie stają się „języczkiem u wagi” globalnego porządku, balansując między technologią i inwestycjami z USA a militarną i surowcową zależnością od Rosji.

Kluczowym wyzwaniem dla indyjskiej dyplomacji w 2026 r. jest utrzymanie równowagi między dwoma mocarstwami. Z jednej strony Indie pozostają największym importerem rosyjskiego uzbrojenia i kluczowym odbiorcą taniej ropy, na której rafinacji zarabiają miliardy. Z drugiej – to Stany Zjednoczone są ich najważniejszym partnerem handlowym i głównym źródłem inwestycji technologicznych, o czym świadczy fakt, że co piąty iPhone powstaje już w Indiach. Ta dwoistość ma jednak swoje granice; naciski administracji Donalda Trumpa w kwestiach handlowych i energetycznych zmuszają Delhi do coraz trudniejszych wyborów, podważając utopijną wizję pełnej niezależności.