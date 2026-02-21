1 godz. 23 min. 20 sek.
Czy strategia „strategicznej autonomii” New Delhi to genialny pragmatyzm, czy niebezpieczna utopia? I dlaczego Polska stała się światowym liderem zakupów kruszcu, wyprzedzając azjatyckie potęgi?
Gośćmi Mateusza Grzeszczuka byli dr Krzysztof Iwanek z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Łukasz Zembik, analityk OANDA TMS Brokers.
W obliczu coraz wyraźniejszego podziału świata na rywalizujące bloki, Indie pod rządami Narendry Modiego konsekwentnie wybierają własną, trzecią drogę. Delhi, zamiast wchodzić w sztywne sojusze wojskowe, realizuje politykę multi-alignment – budowania partnerstw z każdym, kto może przynieść korzyść narodowemu interesowi. Jak zauważa dr Krzysztof Iwanek, Indie stają się „języczkiem u wagi” globalnego porządku, balansując między technologią i inwestycjami z USA a militarną i surowcową zależnością od Rosji.
Czytaj więcej
Wielkość gospodarek krajów, które rosyjski reżim uznaje za przyjazne, jest za mała do wsparcia ro...
Kluczowym wyzwaniem dla indyjskiej dyplomacji w 2026 r. jest utrzymanie równowagi między dwoma mocarstwami. Z jednej strony Indie pozostają największym importerem rosyjskiego uzbrojenia i kluczowym odbiorcą taniej ropy, na której rafinacji zarabiają miliardy. Z drugiej – to Stany Zjednoczone są ich najważniejszym partnerem handlowym i głównym źródłem inwestycji technologicznych, o czym świadczy fakt, że co piąty iPhone powstaje już w Indiach. Ta dwoistość ma jednak swoje granice; naciski administracji Donalda Trumpa w kwestiach handlowych i energetycznych zmuszają Delhi do coraz trudniejszych wyborów, podważając utopijną wizję pełnej niezależności.
– Pod wieloma względami ta strategiczna autonomia wydaje mi się też taką pewną utopią, bo czy strategiczna autonomia oznacza, że na przykład sami mamy wszystkie surowce, żadne państwo nie ma wszystkich surowców świata. Czy strategiczna autonomia oznacza, że sami sobie produkujemy uzbrojenie? Indie nie produkują prawie żadnego zaawansowanego uzbrojenia same. Importują je przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, teraz także z Francji – komentuje dr Krzysztof Iwanek.
Czytaj więcej
Indyjska armia odpowiedziała na „niesprowokowany ostrzał” z broni osobistej, o który oskarża paki...
Dodatkowym czynnikiem komplikującym pozycję Indii jest narastający konflikt z Chinami. Pekin skutecznie okrąża Indie poprzez strategię „Sznura pereł”, budując wpływy u ich bezpośrednich sąsiadów, takich jak Pakistan czy Malediwy. W odpowiedzi Delhi angażuje się w formaty takie jak Quad, choć wciąż wzbrania się przed nadaniem im charakteru twardego sojuszu obronnego, bojąc się utraty swojej najcenniejszej waluty– strategicznej autonomii.
W 2026 r. Polska wyrasta na absolutnego lidera zakupów kruszcu, wyprzedzając w tym wyścigu potęgi takie jak Chiny czy Kazachstan. Narodowy Bank Polski, realizując plan zwiększenia rezerw do 700 ton (co ma stanowić ok. 30 proc. rezerw walutowych), stawia na „mocną defensywę” w obliczu niepewnej sytuacji geopolitycznej.
Czytaj więcej
Ponad 550 ton złota – tyle wynosiła rezerwa NBP na koniec 2025 r. Wartość kruszcu przekracza 300...
Jak przekonuje Łukasz Zembik z OANDY TMS Brokers, strategia ta, choć momentami kontrowersyjna ze względu na rekordowe ceny uncji przekraczające 2650 dol. , okazuje się skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją i ryzykiem systemowym. Jak podkreślają eksperci, złoto staje się dla Polaków alternatywą dla coraz mniej dostępnego rynku nieruchomości, stając się bezpieczną przystanią w czasach eskalacji konfliktów na wschodzie i Bliskim Wschodzie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas