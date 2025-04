Według Delhi dwóch z trzech zamachowców było obywatelami Pakistanu. Islamabad zaprzecza jednak, jakoby miał cokolwiek wspólnego z zamachem, odpowiedzialność za który początkowo wziął na siebie Ruch Oporu Kaszmiru, sprzeciwiający się indyjskiej zwierzchności nad tym regionem. Obecnie jednak Ruch Oporu Kaszmiru zaprzecza, jakoby miał coś wspólnego z zamachem.

Indie: 500 zatrzymanych i przesłuchanych, zburzono dziewięć domów osób, które miały być powiązane z separatystami i zamachem

Indyjskie służby bezpieczeństwa twierdzą, że niektórzy ze świadków ataku mówią, że napastnicy oddzielili mężczyzn od innych osób przebywających w dolinie Baisaran, po czym pytali ich o imiona i nazwiska i dokonywali egzekucji Hindusów, strzelając do nich z bliska. W zamachu zginęli także obywatele Nepalu.

Indyjskie siły bezpieczeństwa miały w ostatnich dniach zatrzymać i przesłuchać ok. 500 osób, a także przeszukać blisko 1 000 budynków i obszarów leśnych w poszukiwaniu bojowników separatystów w Kaszmirze – informuje lokalna policja. Jak dotąd zburzono co najmniej dziewięć domów osób podejrzanych o związki z separatystami i udział w zamachu. Pierwotne opublikowanie komunikatu, w którym Ruch Oporu Kaszmiru wziął na siebie odpowiedzialność za zamach, organizacja tłumaczy obecnie cyberatakiem.

Atak wywołał oburzenie w Indiach, w których pojawiły się nawet głosy wzywające do podjęcia działań militarnych przeciwko Pakistanowi, oskarżanemu o wspieranie separatystów w Kaszmirze.

Po zamachu w rejonie Pahalgam Indie zawiesiły m.in. obowiązywanie Traktatu o wodach Indusu, co potencjalnie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego Pakistanu (po zawieszeniu traktatu Indie mogłyby podjąć działania zmierzające do zmniejszenia przepływu wody z rzek znajdujących się w dorzeczu Indusu – rzeki, która odgrywa kluczową rolę w nawadnianiu pól w Pakistanie, a także jest wykorzystywana do produkcji energii poprzez znajdujące się nad nią elektrownie wodne).