„Zastrzelenie pułkownika SBU to nie koniec, a dopiero początek” – głosi oświadczenie opublikowane na zamkniętym kanale w serwisie Telegram, powiązanym z ukraińską komórką Bazy. „Będziemy kontynuować naszą walkę, aż sprawiedliwość zwycięży” – zapowiedziano.

W tym samym poście w języku ukraińskim dodano, że członkowie grupy są „dumni ze wspólników”, którzy dokonali zabójstwa, i że nie obchodzą ich oskarżenia o terroryzm i ekstremizm.

Źródła „Guardiana” w ukraińskich służbach przeanalizowały wpisy i stwierdziły, że wydają się one wiarygodne. To – zdaniem źródeł gazety – eskalacja działań grupy.

„Rebelia” grupy Baza

Choć pierwotnie Baza była amerykańską grupą, nigdy otwarcie i publicznie nie opowiadała się za geopolitycznymi celami Władimira Putina. Do niedawna – zauważa „Guardian”. W kwietniu Baza rozpoczęła, jak sama to określiła – „rebelię”, mającą na celu utworzenie państwa etnicznego w zachodnim obwodzie ukraińskim, na Zakarpaciu. Na jej kontach w Telegramie opublikowano nagrania podpaleń pojazdów, które najprawdopodobniej należą do policji i wojska, skrzynek elektrycznych i innych obiektów, a także dziesiątki innych filmów z geolokalizacją na Ukrainie.

