W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ok. 1000 żołnierzy oraz m.in. 45 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Wydarzenia z 1333. dnia wojny Rosji z Ukrainą można było śledzić w naszej wczorajszej relacji.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
