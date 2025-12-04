Męskie obawy wobec dyrektywy Women on Boards

Wprawdzie mniej niż co piąty z badanych twierdzi, że nie jest zdecydowanym zwolennikiem takiego rozwiązania (średnią podwyższali mężczyźni – 26,4 proc. wskazań), lecz pełne poparcie dla parytetów deklaruje łącznie niespełna 42 proc. uczestników. W tym nieco ponad jedna trzecia (35,5 proc.) mężczyzn.

Jako „ogromne” zwolenniczki parytetów dużo częściej określają się kobiety (47,5 proc.), lecz nawet wśród nich prawie 40-procentowa grupa nie jest w pełni przekonana do tych regulacji. Tym bardziej, że dwie trzecie uczestniczek badania nie identyfikuje się z przekazem dyrektywy jako narzędzia, które może zwiększyć ich możliwości zawodowe.

Jedynie 32 proc. kobiet uważa, że Women on Boards ich dotyczy, a ponad połowa nie umie ocenić jej znaczenia. Znacznie częściej wpływ dyrektywy na swoją sytuację zawodową dostrzegają mężczyźni (47 proc.).

– Można to interpretować jako różnicę w percepcji – kobiety raczej nie mają wystarczającej wiedzy, by ocenić wpływ regulacji, natomiast mężczyźni traktują ją jako zmianę skierowaną „do kogoś innego”, a także zagrożenie – komentuje Aleksandra Agatowska, założycielka Futureship Institute.

Przyznaje, że będąc sama „ogromną zwolenniczką” parytetów płci, liczyła na zdecydowanie większe poparcie tego rozwiązania, a także na większą znajomość dyrektywy Women on Boards. Zdaniem Agatowskiej wyniki badania dowodzą, że dyskusje o równości płci, o różnorodności we władzach firm i związanych z nią regulacjach, toczą się poza szeroką debatą społeczną, w medialnej bańce. Widać to choćby po dużo większym, ok. 60-proc. poparciu dla parytetów wśród przedsiębiorczyń i kobiet aktywnych społecznie.