Agencje zatrudnienia dostrzegły oznaki poprawy na rynku pracy

Według danych PFHR, zwiększony popyt na pracę tymczasową (a także podwyżki wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej), przełożył się w III kw. na 7 proc. wzrost obrotów w ujęciu rocznym – do 2 mld zł. W porównaniu z II kwartałem rynek pracy tymczasowej urósł o 6 proc. Zdaniem Szymona Rudnickiego, największe zapotrzebowanie na pracę tymczasową widać teraz w sektorze produkcji i usług, gdzie rośnie też liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych. Natomiast w kolejnych miesiącach, gdy PFHR spodziewa się utrzymania pozytywnego trendu w pracy tymczasowej, największe wzrosty zapotrzebowania przewiduje w logistyce, e-commerce i branżach przemysłowych.

Jak przewiduje Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjna agencji zatrudnienia Trenkwalder i członkini zarządu PFHR, ożywienie utrzyma się do końca roku, gdyż sprzyjają mu sezonowe wzrosty zapotrzebowania na pracowników obserwowane także w poprzednich latach. Jej zdaniem, w kolejnych kwartałach prawdopodobne jest dalsze zwiększanie roli elastycznych form zatrudnienia, które dla wielu przedsiębiorstw stają się naturalną odpowiedzią na częste zmiany legislacyjne, presję kosztową oraz utrzymującą się niepewność gospodarczą.

Popyt na pracę tymczasową w logistyce i e-commerce nasila się co roku w IV kwartale w związku z listopadowo-grudniową gorączką zakupów podczas Black Friday, Black Week, a także przed mikołajkami i gwiazdką. Część firm przygotowała się już do tego szczytu zawczasu. Tak jak np. gigant e-handlu, Amazon, który w pierwszej dekadzie października rozpoczął rekrutację 8500 pracowników sezonowych do swoich 11 centrów logistycznych w Polsce (oferował 36,2 zł brutto za godzinę pracy). Dodatkowi pracownicy w magazynach i firmach kurierskich będą potrzebni już teraz – do obsługi wysyłki produktów, a także później – do obsługi zwrotów nietrafionych zakupów.

Odbicie w rekrutacjach. Czy się utrzyma?

Oznaki poprawy koniunktury w porównaniu z ubiegłym rokiem widać też było w III kw. w usługach outsourcingu HR, w tym IT contractingu, gdzie firmy członkowskie forum zanotowały 8 proc. przychodów (do 492 mln zł). Ożywił się także rynek usług rekrutacyjnych. Przychody członków PFHR z rekrutacji na rzecz polskich pracodawców wzrosły o 6 proc., licząc rok do roku, do 73 mln zł. Były też o 4 proc. wyższe niż w II kw. W danych forum widać też stopniową, choć powolną poprawę na tym rynku. Trzeci kwartał był już kolejnym z rzędu (począwszy od czwartego kwartału 2024 r.), gdy wzrosły przychody z rekrutacji.