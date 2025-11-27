Reklama
Agencje zatrudnienia dostrzegły oznaki poprawy na rynku pracy

Wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych w III kwartale, a także wzrost obrotów firm rekrutacyjnych sygnalizują długo wyczekiwaną poprawę nastrojów pracodawców. Ten sygnał osłabia jednak spadająca liczba ofert pracy.

Publikacja: 27.11.2025 10:47

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wskazują na poprawę nastrojów pracodawców na rynku pracy?
  • Dlaczego wzrost liczby pracowników tymczasowych jest istotny dla rynku pracy?
  • Jakie branże wykazują największe zapotrzebowanie na pracę tymczasową w nadchodzących miesiącach?

 –  Możemy mówić o delikatnej poprawie – twierdzi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR, komentując udostępniony „Rzeczpospolitej” raport PFHR za III kwartał 2025. Na tę poprawę wskazuje zarówno wzrost obrotów firm członkowskich forum (które zrzesza większość dużych agencji zatrudnienia), jak też większa liczba pracowników tymczasowych a także FTE, czyli liczba przepracowanych przez nich godzin w przeliczeniu na pełne etaty.

Czytaj więcej

Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców
Rynek pracy
Wahadło na rynku pracy mocniej wychyla się w kierunku pracodawców

W III kw. liczba FTE w pracy tymczasowej wzrosła do 40,7 tys., czyli o ok. 2 proc. w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Niewiele, ale – jak  zwraca uwagę Szymon Rudnicki, wiceprezes Polskiego Forum HR i dyrektor w ManpowerGroup – to drugi kwartał z rzędu z dodatnim wynikiem FTE. Co więcej, taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od prawie dwóch lat.

Barometr zmian rynku pracy

Jeszcze większy wzrost w ujęciu rocznym widać w liczbie pracowników tymczasowych, których w III kwartale było 272 tys. – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksperci PFHR wielokrotnie podkreślali, że pracę tymczasową można traktować jako barometr zmian na rynku pracy; jako pierwsza odczuwa oznaki poprawy koniunktury i jako pierwsza odczuwa też jej pogorszenie, gdyż zanim firmy rozpoczną droższe i bardziej kłopotliwe zwolnienia stałych pracowników, najpierw rozstają się z pracownikami tymczasowymi i osobami zatrudnionymi na B2B.

Według danych PFHR, zwiększony popyt na pracę tymczasową (a także podwyżki wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej), przełożył się  w III kw. na 7 proc. wzrost obrotów w ujęciu rocznym – do 2 mld zł. W porównaniu z II kwartałem rynek pracy tymczasowej urósł o 6 proc. Zdaniem Szymona Rudnickiego, największe zapotrzebowanie na pracę tymczasową widać teraz w sektorze produkcji i usług, gdzie rośnie też liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych. Natomiast w kolejnych miesiącach, gdy PFHR spodziewa się utrzymania pozytywnego trendu w pracy tymczasowej, największe wzrosty zapotrzebowania przewiduje w logistyce, e-commerce i branżach przemysłowych.

Jak przewiduje Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjna agencji zatrudnienia Trenkwalder i członkini zarządu PFHR, ożywienie utrzyma się do końca roku, gdyż sprzyjają mu sezonowe wzrosty zapotrzebowania na pracowników obserwowane także w poprzednich latach. Jej zdaniem, w kolejnych kwartałach prawdopodobne jest dalsze zwiększanie roli elastycznych form zatrudnienia, które dla wielu przedsiębiorstw stają się naturalną odpowiedzią na częste zmiany legislacyjne, presję kosztową oraz utrzymującą się niepewność gospodarczą. 

Popyt na pracę tymczasową w logistyce i e-commerce nasila się co roku w IV kwartale w związku z listopadowo-grudniową gorączką zakupów podczas Black Friday, Black Week, a także przed mikołajkami i gwiazdką. Część firm przygotowała się już do tego szczytu zawczasu. Tak jak np. gigant e-handlu, Amazon, który w pierwszej dekadzie października rozpoczął rekrutację 8500 pracowników sezonowych do swoich 11 centrów logistycznych w Polsce (oferował 36,2 zł brutto za godzinę pracy). Dodatkowi pracownicy w magazynach i firmach kurierskich będą potrzebni już teraz – do obsługi wysyłki produktów, a także później – do obsługi zwrotów nietrafionych zakupów.

Odbicie w rekrutacjach. Czy się utrzyma?

Oznaki poprawy koniunktury w porównaniu z ubiegłym rokiem widać też było w III kw. w usługach outsourcingu HR, w tym IT contractingu, gdzie firmy członkowskie forum zanotowały 8 proc. przychodów (do 492 mln zł). Ożywił się także rynek usług rekrutacyjnych. Przychody członków PFHR z rekrutacji na rzecz polskich pracodawców wzrosły o 6 proc., licząc rok do roku, do 73 mln zł. Były też o 4 proc. wyższe niż w II kw. W danych forum widać też stopniową, choć powolną poprawę na tym rynku. Trzeci kwartał był już kolejnym z rzędu (począwszy od czwartego kwartału 2024 r.), gdy wzrosły przychody z rekrutacji.

O widocznym w tym roku (zwłaszcza od jesieni) ożywieniu rekrutacji na stanowiska menedżerskie mówi Piotr Wielgomas, prezes firmy rekrutacyjnej Bigram. Według niego, większy popyt na menedżerów widać szczególnie w branży FMCG, w energetyce odnawialnej, a także na rynku budowlano-deweloperskim. – Widać przygotowania do przyszłego roku, gdy wiele firm ma nadzieję na poprawę koniunktury – wyjaśnia Piotr Wielgomas.

Antonio Carvelli, członek zarządu PFHR i wiceprezes Gi Group, przypomina, że w planach na IV kwartał 28 proc. firm miało wzrost zatrudnienia (wg barometru ManpowerGroup). Jego zdaniem, zapotrzebowanie na rekrutacje rośnie szczególnie w IT, logistyce, produkcji oraz w ochronie zdrowia, gdzie liczba ofert pracy systematycznie rośnie, jak pokazują comiesięczne raporty firmy Grant Thornton.

Co hamuje wzrost zatrudnienia

Jak jednak zaznacza Antonio Carvelli, oczekiwania pracodawców rosną; kompetencje cyfrowe, techniczne oraz elastyczność stają się kluczowe dla utrzymania konkurencyjności zarówno pracowników, jak i firm. W dodatku opisywane niedawno w „Rzeczpospolitej” najnowsze październikowe dane z urzędów pracy i największych portali rekrutacyjnych (analiza Grant Thornton) pokazały kolejny spadek liczby ogłoszeń o pracy.

W tej sytuacji ożywienie widoczne w III kw. na rynku rekrutacji może być trudne do utrzymania. Jak przypomina Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, pomimo październikowej poprawy ogólnego wskaźnika PMI dla przemysłu, subindeks zatrudnienia gwałtownie zanurkował. Wskazuje to na najszybszą od miesięcy redukcję etatów w firmach przemysłowych, które nie szukają nowych pracowników. Zdaniem Zielonki, pracodawcy masowo wstrzymują procesy rekrutacyjne w reakcji na rosnące koszty pracy, uciekając w automatyzację i wydajność.

Praca Pracownicy HR rekrutacja

