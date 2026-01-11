„Świat nie jest już tak przyjazny dla podróży. Odczuwalna jest niechęć wobec imigrantów, którzy przecież są ratunkiem dla starzejących się populacji. I tego nie zmienimy. Niezależnie od tego, czy rządy tego chcą, czy nie, presja na granice pozostanie, a wydatki na cele społeczne będą się zwiększać”.

Wystarczy spojrzeć na mapę świata i policzyć, ile jest obecnie konfliktów. Nie wiadomo, jaki finał ostatecznie będą miały obecne zamieszki w Iranie i czy Donald Trump zdecyduje się ingerować także w ten konflikt. Nie wiadomo, jaki był główny powód kolejnego amerykańskiego bombardowania w Syrii ani co oznacza użycie przez Rosjan Oresznika tuż przy granicy z NATO.

Wyraźnie widać również odwrót od liberalizacji w światowym handlu. Kolejne inicjatywy pomogły obniżyć światowe cła ze średniego poziomu 22 proc. w 1947 r. do 5 proc. w 1994 r. Teraz, po wprowadzeniu przez Donalda Trumpa polityki „żonglowania cłami”, liberalizacja jest w odwrocie, co będzie szybko odczuwalne.

Marie Owens Thomsen wskazuje, że obecna sytuacja geopolityczna przypomina tę z lat 1918–1939, charakteryzującą się spowolnieniem handlu oraz rosnącym zadłużeniem państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Już w 2024 r. było ono – według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego – wyższe niż 235 proc. globalnego PKB.