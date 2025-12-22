Rozumiem, że PPL planuje zwiększenie zatrudnienia?

PortPolska.Lotnisko, będzie początkowo miało 400 tys. mkw., czyli dwa razy więcej niż Lotnisko Chopina po modernizacji i ma obsługiwać do 34 mln pasażerów. Skala tego przedsięwzięcia pokazuje, że będzie tam pracowało ponad 5 tys. ludzi. Dzisiaj w PPL i na Lotnisku Chopina pracuje łącznie 2,5 tys. osób. Będziemy więc potrzebowali pracowników operacyjnych, którzy zajmują się chociażby obsługą bagażu, strażaków. Chcemy oczywiście utrzymać te kadry, jakie już mamy na Lotnisku Chopina, ale musimy także szukać nowych pracowników. Niektóre procesy będziemy musieli prowadzić równolegle i chcemy, aby nasi najlepsi eksperci, którzy pracują dzisiaj w Warszawie, pracowali tutaj do samego końca. Zależy nam na jak najlepszych wynikach, które musimy „dowieźć” do lotniska centralnego. Ta budowa także wymaga kompetencji, które są znacznie szersze, niż posiadamy w PPL.

4,6 mld zł, jakie PPL ma zainwestować w PortPolska.Lotnisko, to ogromna kwota. W 2024 r. PPL miały zysk niespełna 700 mln zł. Będzie pan miał te pieniądze?

Oczywiście, że tak. Mamy ok. 2 mld zł na koncie z zysków wypracowanych w poprzednich latach. Zyski cały czas nam rosną i mamy projekcje, jak będą rosły. W tym roku powinno to być ok. 700 mln zł. Po modernizacji i zwiększeniu przepustowości na lotnisku planujemy, że zysk wyniesie miliard złotych rocznie.

Tyle że potrzebuje pan jeszcze prawie 1 mld zł na modernizację Chopina?

Plan modernizacji został wyceniony na 940 mln zł. Robimy wszystko, żeby każda zainwestowana złotówka przynosiła maksymalne korzyści. Rozstrzygnęliśmy już przetargi, w których osiągnęliśmy bardzo korzystne oferty. A za punkt honoru sobie postawiłem, że ten projekt na kolejnych etapach będziemy optymalizować.

Czy to nie znaczy, że będzie realizowany po najniższych kosztach? Nie będzie pan wybierał najtańszego, a nie najlepszego rozwiązania?

Zawsze wybierzemy najlepsze. Mamy już kilka przykładów, że plany, na które przeznaczyliśmy znaczące środki, udaje się zrealizować znacznie taniej.

Nie chcemy budować infrastruktury tylko po to, żeby ją budować. Może się na przykład okazać, że pirs południowy rozbudujemy o 200 m, a nie tak, jak planowaliśmy o 300 m. Wybudujemy tyle, ile będzie trzeba. Naszym celem jest obsługa 30 mln pasażerów w 2029 r.

Do tej budowy dołożą się pasażerowie. Od 1 grudnia wzrosły opłaty. Więcej więc płacą linie lotnicze, które z kolei obciążają nimi pasażerów i powstaje taki „łańcuszek nieszczęścia”. Czy te opłaty będą dalej rosły?

Opłaty systemowe nie rosną u nas stale i od kilku lat się nie zmieniały. Natomiast rosną koszty funkcjonowania, w tym chociażby energii. Pojawiają się zmiany punktowe w systemach zniżek. Z drugiej strony mamy świadomość, że lotnictwo i bez tego napotyka na wiele utrudnień. Są przecież wymogi środowiskowe, w tym dotyczące zrównoważonego paliwa, opłaty hałasowe. I właśnie tu zamierzamy dbać, aby nasz rozwój nie odbywał się kosztem życia mieszkańców. Chodzi więc przede wszystkim o hałas w porze nocnej, co jest problemem każdego lotniska, szczególnie położonego tak blisko miasta.