„Włączenie PPL w struktury właścicielskie nowego lotniska to realizacja strategii rządu, mającej na celu maksymalizację efektywności zarządzania infrastrukturą krytyczną” – czytamy w informacji prasowej PPL i CPK. I wykorzystanie zysków PPL na rozwój tej branży.

– Podpisanie umowy inwestycyjnej z PPL to najlepsza z możliwych decyzji dla powodzenia projektu. To naturalna synergia i najlepsze możliwe rozwiązanie dla rozwoju sektora lotniczego w Polsce. Łączymy inwestycyjny potencjał projektu z operacyjnym doświadczeniem Polskich Portów Lotniczych – uważa Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK cytowany w informacji prasowej.

Budowa Portu Polska to nie tylko projekt infrastrukturalny, ale także impuls gospodarczy. Zgodnie z analizami rynkowymi oraz danymi z raportów badawczych PPL, lotniska pełnią rolę katalizatorów wzrostu gospodarczego. W 2024 r. polskie lotniska obsłużyły prawie 60 mln pasażerów i wygenerowały 57,9 mld zł wartości dodanej brutto dla polskiej gospodarki w 2024 r. Wiadomo, że w tym roku wynik będzie lepszy. Od stycznia do listopada liczba odprawionych pasażerów jest większa o ponad 12 proc., niż rok temu w podobnym okresie. Na Lotnisku Chopina ten wzrost wynosi ponad 13 proc.

Port Polska ma zagwarantować pozostanie zysków w kraju

– Model, który dziś sformalizowaliśmy, jest gwarancją suwerenności gospodarczej tego projektu. Tylko silny, polski inwestor branżowy może zapewnić bezpieczeństwo strategiczne tak kluczowej infrastruktury, a jednocześnie zagwarantować, że miliardowe zyski, które ten port wygeneruje w przyszłości, zostaną w kraju i będą pracować na rzecz polskiej gospodarki – uważa Filip Czernicki, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dla Polskich Portów Lotniczych to kolejna potężna inwestycja. PPL rozpoczęły modernizację Lotniska Chopina, co wymaga nakładów w wysokości 940,3 mln zł. Dzięki niej jego przepustowość ma się zwiększyć do ponad 30 mln pasażerów rocznie, których trzeba będzie „dowieźć” do lotniska centralnego.