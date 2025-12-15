Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Jak PPL będzie finansował CPK. Docelowo udziały wzrosną z 49 do 100 proc.

To Polskie Porty Lotnicze będą teraz głównym graczem na rodzimym rynku lotniczej infrastruktury. Wcześniej istniejąca nazwa CPK.Lotnisko zmieni się na Port Polska.Lotnisko.

Publikacja: 15.12.2025 14:41

CPK - wizualizacja z lotu ptaka

CPK - wizualizacja z lotu ptaka

Foto: Ministerstwo Infrastruktury

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakiej zasadzie Polskie Porty Lotnicze będą finansować projekt Port Polska?
  • Jakie są główne cele strategii rządowej w kontekście nowego portu?
  • Jakie znaczenie gospodarcze mają nowe inwestycje lotnicze w Polsce?
  • Jaki wpływ na przepustowość lotnisk w Polsce ma mieć modernizacja Lotniska Chopina?

Port Polska to zapowiedziany w ostatni piątek przez premiera Donalda Tuska projekt infrastrukturalny budowy systemu transportu obejmujący budowę międzynarodowego lotniska, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, centrum logistycznego i Airport City.

Umowa podpisana przez Polskie Porty Lotnicze i Centralny Port Komunikacyjny precyzuje zasady współpracy oraz model finansowania inwestycji. Zgodnie z jej zapisami, Polskie Porty Lotnicze stają się inwestorem strategicznym spółki Port Polska.Lotnisko. Do 2032 r. PPL zaangażuje się kapitałowo w projekt na poziomie ok. 4,6 mld zł. Na bazie opcji w przyszłości będą mogli objąć do 100 proc. udziałów i uzyskać kontrolę nad spółką zarządzającą lotniskiem budowanym w ramach realizacji programu Port Polska.

Rząd korzysta z lotniczej koniunktury w Polsce

Szacuje się, że udziałowcy (czyli PPL i CPK) sfinansują proporcjonalnie około 30 proc. kosztów budowy portu (całkowity koszt to 42,7 mld zł), a pozostała część zostanie pokryta finansowaniem dłużnym.

Czytaj więcej

PPL zarządza między innymi największym portem lotniczym w Polsce – Lotniskiem Chopina. Ma byćteż inw
Lotniska
Polskie Porty Lotnicze: „Inwestujemy, dajemy pracę, rozwijamy polską gospodarkę”
Reklama
Reklama

„Włączenie PPL w struktury właścicielskie nowego lotniska to realizacja strategii rządu, mającej na celu maksymalizację efektywności zarządzania infrastrukturą krytyczną”  – czytamy w informacji prasowej PPL i CPK. I wykorzystanie zysków PPL na rozwój tej branży.

– Podpisanie umowy inwestycyjnej z PPL to najlepsza z możliwych decyzji dla powodzenia projektu. To naturalna synergia i najlepsze możliwe rozwiązanie dla rozwoju sektora lotniczego w Polsce. Łączymy inwestycyjny potencjał projektu z operacyjnym doświadczeniem Polskich Portów Lotniczych  – uważa Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK cytowany w informacji prasowej.

Budowa Portu Polska to nie tylko projekt infrastrukturalny, ale także impuls gospodarczy. Zgodnie z analizami rynkowymi oraz danymi z raportów badawczych PPL, lotniska pełnią rolę katalizatorów wzrostu gospodarczego. W 2024 r. polskie lotniska obsłużyły prawie 60 mln pasażerów i wygenerowały 57,9 mld zł wartości dodanej brutto dla polskiej gospodarki w 2024 r. Wiadomo, że w tym roku wynik będzie lepszy. Od stycznia do listopada liczba odprawionych pasażerów jest większa o ponad 12 proc., niż rok temu w podobnym okresie. Na Lotnisku Chopina ten wzrost wynosi ponad 13 proc.

Port Polska ma zagwarantować pozostanie zysków w kraju

– Model, który dziś sformalizowaliśmy, jest gwarancją suwerenności gospodarczej tego projektu. Tylko silny, polski inwestor branżowy może zapewnić bezpieczeństwo strategiczne tak kluczowej infrastruktury, a jednocześnie zagwarantować, że miliardowe zyski, które ten port wygeneruje w przyszłości, zostaną w kraju i będą pracować na rzecz polskiej gospodarki – uważa Filip Czernicki, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czytaj więcej

Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”
Lotniska
Rekordowy listopad na Lotnisku Chopina. „Zwiastuje dalszy intensywny wzrost w grudniu”

Dla Polskich Portów Lotniczych to kolejna potężna inwestycja. PPL rozpoczęły modernizację Lotniska Chopina, co wymaga nakładów w wysokości 940,3 mln zł. Dzięki niej jego przepustowość ma się zwiększyć do ponad 30 mln pasażerów rocznie, których trzeba będzie „dowieźć” do lotniska centralnego.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Lotnisko Wiedeń-Schwechat
Transport
Brama lotnicza do Europy Środkowej niepotrzebna. Przeszkodziło CPK?

– PPL wnosi do tego projektu doświadczenie ludzi, którzy każdego dnia obsługują dziesiątki tysięcy pasażerów na Lotnisku Chopina. Dlatego modernizujemy warszawski port już dziś, aby zapewnić przepustowość do momentu otwarcia nowego lotniska. Tam, w nowej lokalizacji wolnej od ograniczeń środowiskowych i przestrzennych, będziemy mogli ten model dalej skalować, tworząc jeden z najnowocześniejszych systemów transportowych na świecie – obiecuje Łukasz Chaberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Lotniczy CPK Turystyka Lotniska Lotnictwo Port Polska
Premier Donald Tusk przemawia podczas spotkania „Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości” w sie
Transport
Premier Tusk ogłasza nową nazwę CPK. Teraz lotnisko w Baranowie to „Port Polska”
Lotnisko Wiedeń-Schwechat
Transport
Brama lotnicza do Europy Środkowej niepotrzebna. Przeszkodziło CPK?
Radość radnych Ursusa po ogłoszeniu decyzji przez Rafała Trzaskowskiego
Transport
Linia metra M2 zostanie przedłużona. Trzy nowe stacje w Ursusie
Huśtawka nastrojów na akcjach PKP Cargo. KNF analizuje transakcje
Transport
Huśtawka nastrojów na akcjach PKP Cargo. KNF analizuje transakcje
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości
Transport
Akcje PKP Cargo gwałtownie tracą na wartości
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama