Port Polska to zapowiedziany w ostatni piątek przez premiera Donalda Tuska projekt infrastrukturalny budowy systemu transportu obejmujący budowę międzynarodowego lotniska, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, centrum logistycznego i Airport City.
Umowa podpisana przez Polskie Porty Lotnicze i Centralny Port Komunikacyjny precyzuje zasady współpracy oraz model finansowania inwestycji. Zgodnie z jej zapisami, Polskie Porty Lotnicze stają się inwestorem strategicznym spółki Port Polska.Lotnisko. Do 2032 r. PPL zaangażuje się kapitałowo w projekt na poziomie ok. 4,6 mld zł. Na bazie opcji w przyszłości będą mogli objąć do 100 proc. udziałów i uzyskać kontrolę nad spółką zarządzającą lotniskiem budowanym w ramach realizacji programu Port Polska.
Szacuje się, że udziałowcy (czyli PPL i CPK) sfinansują proporcjonalnie około 30 proc. kosztów budowy portu (całkowity koszt to 42,7 mld zł), a pozostała część zostanie pokryta finansowaniem dłużnym.
„Włączenie PPL w struktury właścicielskie nowego lotniska to realizacja strategii rządu, mającej na celu maksymalizację efektywności zarządzania infrastrukturą krytyczną” – czytamy w informacji prasowej PPL i CPK. I wykorzystanie zysków PPL na rozwój tej branży.
– Podpisanie umowy inwestycyjnej z PPL to najlepsza z możliwych decyzji dla powodzenia projektu. To naturalna synergia i najlepsze możliwe rozwiązanie dla rozwoju sektora lotniczego w Polsce. Łączymy inwestycyjny potencjał projektu z operacyjnym doświadczeniem Polskich Portów Lotniczych – uważa Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK cytowany w informacji prasowej.
Budowa Portu Polska to nie tylko projekt infrastrukturalny, ale także impuls gospodarczy. Zgodnie z analizami rynkowymi oraz danymi z raportów badawczych PPL, lotniska pełnią rolę katalizatorów wzrostu gospodarczego. W 2024 r. polskie lotniska obsłużyły prawie 60 mln pasażerów i wygenerowały 57,9 mld zł wartości dodanej brutto dla polskiej gospodarki w 2024 r. Wiadomo, że w tym roku wynik będzie lepszy. Od stycznia do listopada liczba odprawionych pasażerów jest większa o ponad 12 proc., niż rok temu w podobnym okresie. Na Lotnisku Chopina ten wzrost wynosi ponad 13 proc.
– Model, który dziś sformalizowaliśmy, jest gwarancją suwerenności gospodarczej tego projektu. Tylko silny, polski inwestor branżowy może zapewnić bezpieczeństwo strategiczne tak kluczowej infrastruktury, a jednocześnie zagwarantować, że miliardowe zyski, które ten port wygeneruje w przyszłości, zostaną w kraju i będą pracować na rzecz polskiej gospodarki – uważa Filip Czernicki, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Dla Polskich Portów Lotniczych to kolejna potężna inwestycja. PPL rozpoczęły modernizację Lotniska Chopina, co wymaga nakładów w wysokości 940,3 mln zł. Dzięki niej jego przepustowość ma się zwiększyć do ponad 30 mln pasażerów rocznie, których trzeba będzie „dowieźć” do lotniska centralnego.
– PPL wnosi do tego projektu doświadczenie ludzi, którzy każdego dnia obsługują dziesiątki tysięcy pasażerów na Lotnisku Chopina. Dlatego modernizujemy warszawski port już dziś, aby zapewnić przepustowość do momentu otwarcia nowego lotniska. Tam, w nowej lokalizacji wolnej od ograniczeń środowiskowych i przestrzennych, będziemy mogli ten model dalej skalować, tworząc jeden z najnowocześniejszych systemów transportowych na świecie – obiecuje Łukasz Chaberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych.
