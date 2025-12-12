Z tego artykułu dowiesz się: Jakie inwestycje i kontrakty są kluczowe w projekcie nowego portu lotniczego w Polsce?

Jakie zmiany zaszły w planach dotyczących mniejszościowych udziałów w projekcie CPK?

Jakie są główne źródła finansowania dla projektu Port Polska?

Jakie firmy były początkowo rozważane jako strategiczni partnerzy i jakie były ich propozycje?

Jakie są planowane etapy realizacji i koszty budowy nowego portu lotniczego oraz systemu Kolei Dużych Prędkości?

Jak zmiany w rządzie wpłynęły na strukturę inwestycji w projekt Port Polska?

Jak poinformowali w piątkowe południe na wspólnej konferencji premier Donald Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku zostały podpisane umowy związane z tym projektem warte 40 mld złotych. – Tylko w grudniu podpisaliśmy 19 umów dotyczących samego lotniska i projektów kolejowych. Najważniejsza z nich to umowa inwestycyjna z PPL – poinformowano.

Reklama Reklama

Niespełna rok temu został podpisany list intencyjny w tej sprawie

22 grudnia 2024 r. spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała właśnie Polskie Porty Lotnicze (PPL) na mniejszościowego inwestora w spółce celowej CPK.Lotnisko, która odpowiadać będzie za wybudowanie lotniska centralnego. PPL ma objąć do 49 proc. udziałów w tej spółce.

Prezes Polskich Portów Lotniczych, Łukasz Chaberski ujawnił potem, że głównym źródłem finansowania wkładu PPL w projekt będą środki własne. – Zakładamy, że 4,6 mld zł pokryjemy z zysków operacyjnych wypracowywanych sukcesywnie do 2032 r. – mówił mediom prezes PPL. Zyski mają zostać również wypracowane dzięki modernizacji warszawskiego lotniska, a to umożliwi zwiększenie liczby odprawionych pasażerów.