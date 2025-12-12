Aktualizacja: 12.12.2025 13:58 Publikacja: 12.12.2025 12:31
Premier Donald Tusk przemawia podczas spotkania „Lotnisko centralne - przyszłość i możliwości” w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Foto: PAP/Leszek Szymański
Jak poinformowali w piątkowe południe na wspólnej konferencji premier Donald Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku zostały podpisane umowy związane z tym projektem warte 40 mld złotych. – Tylko w grudniu podpisaliśmy 19 umów dotyczących samego lotniska i projektów kolejowych. Najważniejsza z nich to umowa inwestycyjna z PPL – poinformowano.
22 grudnia 2024 r. spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała właśnie Polskie Porty Lotnicze (PPL) na mniejszościowego inwestora w spółce celowej CPK.Lotnisko, która odpowiadać będzie za wybudowanie lotniska centralnego. PPL ma objąć do 49 proc. udziałów w tej spółce.
Prezes Polskich Portów Lotniczych, Łukasz Chaberski ujawnił potem, że głównym źródłem finansowania wkładu PPL w projekt będą środki własne. – Zakładamy, że 4,6 mld zł pokryjemy z zysków operacyjnych wypracowywanych sukcesywnie do 2032 r. – mówił mediom prezes PPL. Zyski mają zostać również wypracowane dzięki modernizacji warszawskiego lotniska, a to umożliwi zwiększenie liczby odprawionych pasażerów.
Umowa transakcyjna składa się z 3 części: umowy inwestycyjnej między PPL a CPK, nowej umowy spółki CPK.Lotnisko oraz porozumienia z instytucją finansową, która zapewni dodatkowe finansowanie projektu. Zakończenie transakcji wniesienia aktywów PPL i CPK do spółki CPK.Lotnisko zaplanowano na IV kwartał 2025 r.
Koszt budowy nowego portu lotniczego ma zostać sfinansowany w 30–40 proc. przez udziałowców spółki CPK.Lotnisko, czyli m.in. przez PPL. Pozostałe 60–70 proc. ma zostać pozyskane poprzez emisję obligacji. Łączny koszt budowy lotniska jest szacowany na 42,7 mld zł.
PPL to spółka należąca do Grupy Kapitałowej CPK, odpowiedzialna za zarządzanie strategiczną infrastrukturą lotniskową, w tym Lotniskiem Chopina w Warszawie – największym portem lotniczym w Polsce.
Po zmianie rządu zdecydowano, że jednak to PPL – spółka należąca do Grupy Kapitałowej CPK – obejmie pakiet mniejszościowy, przy zachowaniu większości (co najmniej 51 proc.) przez CPK.
Po kilkunastomiesięcznych przygotowaniach, 13 października 2023 r., czyli na dwa dni przed wyborami, na partnera strategicznego wybrane zostały francuska grupa Vinci Airports i australijski fundusz IFM Global Infrastructure Fund. To one właśnie miały docelowo objąć 49 proc. udziałów w CPK.Lotnisko. PPL miały finansować projekt jako spółka zależna, ale bez możliwości czerpania zysków.
Objęcie do 49 proc. udziałów wiązało się z wkładem kapitałowym inwestorów zagranicznych w wysokości 8 mld zł (czyli o 1 mld mniej, niż deklaruje PPL). Był to oczywiście udział wyłącznie w spółce CPK.Lotnisko, a nie w całym projekcie CPK. Zaznaczono również, że nie oznacza to udziału Vinci i IFM w prywatyzacji PPL czy Lotniska Chopina.
Vinci Airports to spółka należąca do Vinci Group z siedzibą w Paryżu. To światowy lider w zakresie projektowania, budowy, finansowania i operowania projektami infrastrukturalnymi. Vinci jest obecny w 120 krajach i zatrudnia ponad 270 tys. osób. Zarządza dzisiaj 65 lotniskami w 12 krajach.
IFM Global Infrastructure Fund (IFM) to infrastrukturalny fundusz inwestycyjny z Australii. Zarządza aktywami o łącznej wartości ok. 143 mld dol., z czego około 64 mld dol. to inwestycje w infrastrukturę. IFM Investors zarządza inwestycjami w 17 lotnisk w różnych krajach.
W ramach Programu CPK powstanie centralny port lotniczy zlokalizowany między Warszawą a Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowe lotnisko ma w pierwszej fazie obsługiwać do 34 mln pasażerów rocznie, z możliwością elastycznej rozbudowy zgodnie z potrzebami rynku.
Budowa ma rozpocząć się w 2026 r. na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. W 2031 r. port ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia do 2032 r. to 131,7 mld zł, w tym koszt budowy lotniska to 42,7 mld zł.
