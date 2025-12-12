Rzeczpospolita
Ekonomia
Prada reaguje na krytykę. Limitowana kolekcja Kolhapuri powstanie w Indiach

Dom mody Prada poinformował, że do sklepów trafi limitowana kolekcja obuwia inspirowana indyjskimi sandałami Kolhapuri. Kilka miesięcy temu włoski koncern modowy został oskarżony o przywłaszczenie tradycyjnego wzoru indyjskich sandałów, znanych od stuleci.

Publikacja: 12.12.2025 14:19

Klienci kupują sandały „Kolhapuri” w sklepie w Nowym Delhi w Indiach

Foto: REUTERS/Adnan Abidi

Urszula Lesman

Agencja Reutera informuje, że włoski dom mody luksusowej wyprodukuje 2000 par sandałów w indyjskich stanach Maharasztra i Karnataka, w ramach porozumienia z dwoma podmiotami wspieranymi przez władze stanowe.

Prada szyje sandały w Indiach po skandalu

– Połączymy standardowe możliwości lokalnych producentów z naszymi technikami wytwarzania – powiedział Lorenzo Bertelli, szef działu odpowiedzialności społecznej korporacji (CSR) w Pradzie.

Kolekcja trafi do sprzedaży w lutym 2026 r., zarówno online, jak i w 40 butikach Prady na całym świecie.

Cena jednej pary sandałów ma wynosić 939 dolarów, czyli 84 tys. rupii (około 3450 złotych). Tradycyjne skórzane sandały Kolhapuri kosztują w Indiach od 300 do 2500 rupii – w zależności od modelu i jakości – czyli od około 16 do 130 złotych.

Prada oskarżona o wykorzystanie tradycyjnego indyjskiego wzoru

W czerwcu Prada wzbudziła ogromne kontrowersje, prezentując sandały z plecionym, odkrytym przodem, które do złudzenia przypominały tradycyjne sandały Kolhapuri wytwarzane w Maharasztrze i Karnatace od co najmniej XII wieku.

Prada określiła wówczas obuwie jako „skórzane”, nie wspominając o jego indyjskim pochodzeniu, co wywołało w Indiach falę krytyki i oskarżenia o kradzież tradycyjnego wzoru.

Marka później przyznała, że projekt obuwia ma indyjskie korzenie. Rzecznik Prady powiedział wówczas BBC, że firma „od zawsze celebruje rzemiosło, dziedzictwo oraz tradycje projektowe”, dodając, że pozostaje „w kontakcie z Izbą Handlowo-Przemysłową i Rolniczą stanu Maharasztra” w tej sprawie. Jest to jedna z najważniejszych organizacji branżowych w regionie.

BBC informuje, że nowa inicjatywa będzie nosić nazwę „Prada Made in India – Inspired by Kolhapuri Chappals [sandały]”. Lokalne władze poinformowały, że z uwzględnieniem wymagań i zapotrzebowania Prady część rzemieślników przejdzie specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Pradę oraz LIDCOM (instytucję wspieraną przez władze stanu, zajmującą się wsparciem przemysłu skórzanego). Dodatkowo około 200 rzemieślników wytwarzających sandały Kolhapuri zostanie objętych trzyletnim szkoleniem we Włoszech.

Umowę zawarto na pięć lat, wyrażając jednocześnie przekonanie, że zostanie ona przedłużona.

Co jest niezwykłego w sandałach Kolhapuri

Sandały Kolhapuri, nazwane od miasta w Maharasztrze, gdzie są wytwarzane, sięgają swoimi korzeniami XII wieku. Wykonywane ze skóry i czasami barwione naturalnymi pigmentami, tradycyjne ręcznie robione sandały są trwałe i dobrze przystosowane do gorącego klimatu Indii.

