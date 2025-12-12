Agencja Reutera informuje, że włoski dom mody luksusowej wyprodukuje 2000 par sandałów w indyjskich stanach Maharasztra i Karnataka, w ramach porozumienia z dwoma podmiotami wspieranymi przez władze stanowe.

Prada szyje sandały w Indiach po skandalu

– Połączymy standardowe możliwości lokalnych producentów z naszymi technikami wytwarzania – powiedział Lorenzo Bertelli, szef działu odpowiedzialności społecznej korporacji (CSR) w Pradzie.

Kolekcja trafi do sprzedaży w lutym 2026 r., zarówno online, jak i w 40 butikach Prady na całym świecie.

Cena jednej pary sandałów ma wynosić 939 dolarów, czyli 84 tys. rupii (około 3450 złotych). Tradycyjne skórzane sandały Kolhapuri kosztują w Indiach od 300 do 2500 rupii – w zależności od modelu i jakości – czyli od około 16 do 130 złotych.