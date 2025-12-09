Rzeczpospolita
Żywność: współpraca, regulacje i inwestycje

XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu pokazało, że silne rolnictwo, konkurencyjny eksport polskich marek i nowoczesny przemysł spożywczy to fundamenty bezpieczeństwa żywnościowego Polski.

Publikacja: 09.12.2025 10:56

Żywność: współpraca, regulacje i inwestycje

Foto: mat. pras.

Forum, które odbyło się w Warszawie, zgromadziło łącznie przeszło 1400 uczestników, z czego ponad 1000 na miejscu. Podczas dwóch dni obrad na scenach spotkali się producenci żywności, przedstawiciele największych sieci handlowych, twórcy innowacji technologicznych, analitycy trendów konsumenckich, a także specjaliści zajmujący się transformacją energetyczną, zrównoważonym rozwojem i strategią biznesową.

Kluczowe wyzwania

Łącznie uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać eksperckich opinii ponad 120 panelistów, którzy dyskutowali o kluczowych wyzwaniach dla handlu i sektora spożywczego. Organizatorem wydarzenia od pierwszej edycji jest Grupa PTWP, wydawca m.in. portali dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl oraz horecatrends.pl.

– Największym wyzwaniem jest dziś połączenie bezpieczeństwa żywnościowego z konkurencyjnością – silne, opłacalne rolnictwo i nowoczesny przemysł spożywczy muszą działać w warunkach rosnącej presji globalnej, m.in. ze strony Mercosur czy Ukrainy. Branża mierzy się jednocześnie z dynamicznymi zmianami po stronie konsumentów, potrzebą inwestycji w innowacje, automatyzację i AI oraz rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Dodatkowym obciążeniem jest niestabilne otoczenie regulacyjne – system kaucyjny, ROP, PPWR – które przy braku przewidywalności utrudnia firmom planowanie inwestycji i strategii rozwoju – wymienia Paulina Piwowarek, redaktorka naczelna portalspozywczy.pl i horecatrends.pl.

– Dynamiczne zmiany rynkowe, presja regulacyjna i rosnące oczekiwania konsumentów sprawiają, że handel stoi w obliczu kluczowych decyzji. Eksperci i praktycy zgodnie podkreślają: przyszłość sklepów zależy od stabilnego prawa, partnerskiej współpracy producentów z detalistami oraz konsekwentnego wzmacniania struktur handlowych. To właśnie te trzy filary mogą zapewnić sektorowi odporność i przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach – wskazuje Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dlahandlu.pl.

W kilkunastu debatach forum wzięli udział przedstawiciele najważniejszych firm sektora spożywczego i handlowego, liderzy nowoczesnego przetwórstwa, organizacji branżowych, eksperci rynku, ekonomiści oraz reprezentanci administracji publicznej. Dyskusje dotyczyły strategii wzmacniających krajowy sektor żywnościowy, roli innowacji i automatyzacji oraz inwestycji, które mają zdecydować o pozycji Polski w Europie.

Strategiczne raporty

Podczas XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu zostały także zaprezentowane dwa strategiczne raporty, które wyznaczają kierunki myślenia o przyszłości polskiej gospodarki żywnościowej i handlu. Pierwszy z nich, „Bezpieczeństwo żywnościowe. Od odporności systemu do przewag konkurencyjnych”, powstał w momencie, w którym dyskusja o odporności łańcucha żywnościowego i stabilności dostaw nabiera kluczowego znaczenia.

– Raport pokazuje, że odporność systemu żywnościowego to dziś nie tylko kwestia samowystarczalności, ale też przewag konkurencyjnych – opartych na inwestycjach, modernizacji, jakości, lokalnych systemach żywnościowych i dobrej współpracy całego łańcucha „od pola do stołu” – komentuje Paulina Piwowarek.

Drugim zaprezentowanym na forum dokumentem był raport „Logistyka nowej generacji. Trendy, które wyznaczają przyszłość”.

– Logistyka – przez lata postrzegana jako zaplecze handlu – dziś wyszła na pierwszy plan. To ona decyduje o tempie rozwoju e-commerce, efektywności przedsiębiorstw i doświadczeniu klienta. Staje się przestrzenią, w której przecinają się interesy producentów, detalistów, operatorów i technologii. Finalnie to od niej zależy odporność całego łańcucha dostaw – zwraca uwagę Edyta Kochlewska.

Potencjał wzrostu

W trakcie wydarzenia odbyły się również dwie uroczyste gale, podczas których branża uhonorowała projekty, firmy i produkty wyznaczające kierunek rozwoju sektora.

Statuetki Food & Retail Awards trafiły do przedsiębiorstw, które w minionym roku szczególnie wyróżniły się innowacyjnością, skalą działań i wpływem na przemiany w polskim FMCG. Z kolei certyfikaty Dobry Produkt 2025 podkreśliły jakość, lokalność, prośrodowiskowe podejście i nowatorskie receptury – wyróżniając łącznie piętnaście produktów w kluczowych kategoriach. Obie gale pokazały, jak szeroko branża definiuje dziś nowoczesność: od zaawansowanych technologicznie wdrożeń i gospodarki cyrkularnej po powrót do rzemiosła, tradycji i odpowiedzialności wobec konsumentów.

– Tegoroczne forum pokazało branżę, która świadomie łączy doświadczenie z odwagą do zmian – w technologiach, modelach biznesowych i podejściu do konsumenta. Kluczowym przesłaniem wydarzenia jest konieczność współpracy całego łańcucha rolno-spożywczego, stabilnych i przewidywalnych regulacji oraz inwestowania – zamiast prostych, doraźnych interwencji – mówi Paulina Piwowarek.

– Wnioski z debat są jasne: o konkurencyjności polskiego FMCG zdecydują innowacje, logistyka nowej generacji, odporność rolnictwa i handlu oraz realne postawienie człowieka – klienta – w centrum strategii. Branża widzi wyzwania, ale równie mocno akcentuje potencjał wzrostu i rolę, jaką odgrywa w bezpieczeństwie żywnościowym kraju – podsumowuje redaktorka naczelna portalspozywczy.pl i horecatrends.pl.

Informacje o XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu oraz retransmisje tegorocznych sesji dostępne są na stronie frsih.pl. „Rzeczpospolita” była partnerem medialnym wydarzenia.

