Żywność: współpraca, regulacje i inwestycje

Forum, które odbyło się w Warszawie, zgromadziło łącznie przeszło 1400 uczestników, z czego ponad 1000 na miejscu. Podczas dwóch dni obrad na scenach spotkali się producenci żywności, przedstawiciele największych sieci handlowych, twórcy innowacji technologicznych, analitycy trendów konsumenckich, a także specjaliści zajmujący się transformacją energetyczną, zrównoważonym rozwojem i strategią biznesową.

Reklama Reklama

Kluczowe wyzwania

Łącznie uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać eksperckich opinii ponad 120 panelistów, którzy dyskutowali o kluczowych wyzwaniach dla handlu i sektora spożywczego. Organizatorem wydarzenia od pierwszej edycji jest Grupa PTWP, wydawca m.in. portali dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl oraz horecatrends.pl.

– Największym wyzwaniem jest dziś połączenie bezpieczeństwa żywnościowego z konkurencyjnością – silne, opłacalne rolnictwo i nowoczesny przemysł spożywczy muszą działać w warunkach rosnącej presji globalnej, m.in. ze strony Mercosur czy Ukrainy. Branża mierzy się jednocześnie z dynamicznymi zmianami po stronie konsumentów, potrzebą inwestycji w innowacje, automatyzację i AI oraz rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Dodatkowym obciążeniem jest niestabilne otoczenie regulacyjne – system kaucyjny, ROP, PPWR – które przy braku przewidywalności utrudnia firmom planowanie inwestycji i strategii rozwoju – wymienia Paulina Piwowarek, redaktorka naczelna portalspozywczy.pl i horecatrends.pl.

– Dynamiczne zmiany rynkowe, presja regulacyjna i rosnące oczekiwania konsumentów sprawiają, że handel stoi w obliczu kluczowych decyzji. Eksperci i praktycy zgodnie podkreślają: przyszłość sklepów zależy od stabilnego prawa, partnerskiej współpracy producentów z detalistami oraz konsekwentnego wzmacniania struktur handlowych. To właśnie te trzy filary mogą zapewnić sektorowi odporność i przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach – wskazuje Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dlahandlu.pl.