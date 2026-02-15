Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1453

W stolicy Bawarii trwa 62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu dał do zrozumienia, że Ukraina nie zgodzi się na wymuszone ustępstwa wobec Rosji, podkreślając siłę swojej armii i konieczność realnych, długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu.

