Marco Rubio
Po negocjacjach między USA, Rosją i Ukrainą w Abu Zabi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył, że ma dobre i złe wiadomości. Dobra to taka, że lista rozbieżności została skrócona, natomiast zła, że najtrudniejsze kwestie pozostają ciągle nierozstrzygnięte. Przypomniało mi to dowcip z czasów PRL. Otóż lekarz mówi do pacjenta: mam dwie wiadomości, dobrą i złą, którą przekazać najpierw. Złą – mówi pacjent, na co słyszy: musieliśmy amputować nogę. A dobra? Sąsiad chce kupić pana buty – odpowiada lekarz.
Czytaj więcej
W ostatnim czasie słowem robiącym chyba w Europie największą karierę w komentarzach o polityce mi...
W negocjacjach, które teraz odbywają się w Genewie, główny problem pozostaje ten sam – w którym miejscu dokonać amputacji. Jedni radzą, by przed kolanem, a że dostarczają kroplówkę i leki, chcieliby mieć miejsce przy stole operacyjnym. Drudzy uważają, że trzeba ciąć wyżej, by gangrena nie rozprzestrzeniała się dalej. Choć nie wiadomo jeszcze, czy pacjent przeżyje, i jedni, i drudzy ukradkiem zerkają na buty...
Nic dziwnego, że Ukraina była głównym punktem odniesienia na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Marco Rubio poprawił nieco atmosferę w relacjach transatlantyckich, choć wszystkich wątpliwości nie rozwiał. Podobnie jak swego czasu Mike Pompeo, który po pamiętnym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w 2018 r. w Helsinkach ratował wizerunek USA, wydając tzw. Deklarację Krymską. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zobowiązały się w niej do nieuznawania aneksji Krymu teraz i w przyszłości. Zastanawiające, jak szybko przyszłość staje się przeszłością i jak bardzo druga kadencja Donalda Trumpa różni się od pierwszej.
Czytaj więcej
Donald Trump poświęcił spory wpis w portalu TRUTH Social temu, by skrytykować stanowisko prezyden...
Jak się to wszystko zakończy? Prezydent Zełenski skupia się na tym, co dziś i jutro, czy dostanie broń i amunicję na czas, by odpierać zmasowane ataki Rosjan. Ośrodki eksperckie prognozują dużą ofensywę na wiosnę, do której Rosja przygotowuje się, gromadząc rezerwy.
Moskwa podrzuciła też Amerykanom marchewkę w postaci obietnic kontraktów na modernizację rosyjskiej floty powietrznej, udziału w przemyśle wytwórczym, współpracy w sektorach naftowym, LNG, energetyki jądrowej, sztucznej inteligencji i wydobycia metali ziem rzadkich, a także powrotu do systemu rozliczeń w dolarach. Marchewka jest rzeczywiście potężna, co oznacza, że presja na Ukrainę będzie rosła.
Amerykanie dążą do zakończenia wojny przed wakacjami, by stworzyć dobrą atmosferę dla obchodzonej 4 lipca 250-letniej rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Zaraz potem wojna, tym razem polityczna, a nie militarna, przeniesie się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Rozstrzygnie się ona w listopadowych wyborach połówkowych, które zadecydują o składzie Kongresu, a co za tym idzie, zadecydują, ile swobody będzie miał prezydent Trump w polityce zagranicznej.
Chuligan nikogo nie broni, wszystkich bije, jego dewizą jest: „im gorzej, tym lepiej”. Bowka, prawdziwy rzezimie...
Nierówne traktowanie chłopców i mężczyzn oraz jednostronne działania na rzecz równości wpychają mężczyzn w ramio...
Unia Europejska pozostaje globalnym mocarstwem. Ale nie jest więc projektem zbyt ambitnym, lecz zbyt zachowawczy...
Prezydent zaprosił przedstawicieli sejmowych sił na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Co go bardziej int...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas