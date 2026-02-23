Wojny kulturowe mają coraz większe międzykontynentalne znaczenie. Stają się istotnym czynnikiem kształtującym dynamikę zmian w polityce międzynarodowej w obrębie Zachodu. Zaprzeczają prostej tezie politycznych realistów i wyznawców geopolityki, że porządek międzynarodowy jest wyłącznie sumą równowagi materialnej siły państw. Jak sami bowiem możemy dzisiaj zobaczyć na przykładzie relacji transatlantyckich, równie ważną rolę w kształtowaniu międzynarodowej polityki odgrywa dążenie do ideologicznej dominacji, konkurencji, a wreszcie konfliktu.

Donald Trump idzie drogą wytyczoną przez George'a W. Busha

Dla sprawiedliwości należy przypomnieć, że obecna reakcja na administrację Donalda Trumpa w Europie nie jest wcale nieznanym wcześniej zjawiskiem. Jeżeli dzisiaj Trump skutecznie rujnuje w Europie pewien obraz amerykańskiego Zachodu swoimi działaniami w kwestiach Gazy czy Grenlandii, to podobne skutki niosła ze sobą dwie dekady temu polityka George W. Busha wobec Iraku i walki z terroryzmem. Wtedy także otwarcie głoszono koniec transatlantyckich więzi, odejście Ameryki od demokracji i zsuwanie się w stronę autorytaryzmu, na poważnie zastanawiano się nad poziomem inteligencji, a nawet stanem umysłu, amerykańskiego prezydenta. Otaczających go neokonserwatystów uznawano zaś wręcz za niebezpieczną sektę ideologicznych „krzyżowców”, przypisując ludziom pokroju Richarda Perle, doradcy prezydenta, demoniczne intencje.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Trump brutalnie odziera nas ze złudzeń

Różnica między tamtymi latami 2001–2009 a obecną sytuacją leży być może głównie w skali chaosu i dezorganizacji, które teraz opanowały świat i sam Zachód. Z polskiej perspektywy jest jeszcze na pewno jedna sprawa – zmieniający się stosunek do Ameryki w ogóle jako efekt generacyjny, ale też „europeizowania” się Polaków. Nie bez znaczenia jest również pewien mechanizm psychologiczny. I tak jak na przykład po 2015 roku spora część Polaków organizująca się w ramach KOD-u nienawidziła PiS-u za to, że pozbawił ich poczucia normalnego życia, komfortu i iluzji, tak teraz podobne emocje wzbudza obsceniczność i brutalność Trumpa, który odziera nas z dawnych złudzeń i przekonań o amerykańskim świecie z zagwarantowanym dla nas bezpiecznym miejscem.