Dorastające chłopaki, walcząc o dominację na podwórku, pokrzykują, że nikt im nie podskoczy. Ale kto dziś wie, co to jest prawdziwe podwórko i jakie są niepisane, lecz starannie przestrzegane prawa, jakimi się rządzi? Chyba tylko – z racji słusznego wieku – sam prezes Kaczyński, bo twierdzi, że zwalczają go chuligani z podwórka, którzy nie dostąpili zaszczytu dobrego wychowania w żoliborskiej willi.
Wszystko jednak zależy od tego, do jakich sztuk walki nawiązują zwaśnione grupy; czy do sarmackich: „ja z synowcem na czele i jakoś to będzie”, czy stadionowych, które prostą drogą – widoczną na każdym boisku piłkarskim – nazwaliśmy wykradzionym z angielszczyzny słowem „chuligaństwo”.
Czytaj więcej
Dziś już wiemy, że nie ma żadnego „wolnego świata” ani takiej Ameryki, o której śniliśmy w zwodni...
Ponieważ wychowałem się w pobliżu dawnego stadionu Lechii i to w czasach, kiedy Tuska, a tym bardziej Nawrockiego, nie było jeszcze na świecie, dobrze wiem, że cała odradzająca się po wojnie bandyterka stadionowa przesiąknięta była zwykłą plebejską łobuzerią, nie zaś zapatrzonym w zachodnie wzorce „chuligaństwem”. Niewiele starsze ode mnie miejscowe chłopactwo biło się w krzakach otaczających ówczesny stadion przy ulicy Traugutta wyłącznie pomiędzy sobą, „obcych” nie zaczepiało.
Najgroźniejszym przeciwnikiem, który rzadko zaplątywał się w te utarczki, był gdański „bowka”, wobec którego polskie łobuziaki brały zwykle nogi za pas; nie tylko dlatego, że był starszy i przez to silniejszy; „bowka” miał swoje – nieznane zwykłemu chłopactwu – interesy i takież sposoby w bójce. Aby zostać bowką, nie starczał bitewny zapał ulicznika z Wilna lub Warszawy, który z rodziną (zwykle przetrzebioną przez wojnę) osiadł w zrujnowanym Gdańsku.
Czytaj więcej
„Mecz ze Stoczniowcem został przerwany! Na trybuny wbiegli kibole Lechii Gdańsk i pobili naszych...
Za moich czasów żyli jeszcze synowie kaszubskich albo starogdańskich rodzin, którzy w swoich domach nawdychali się powietrza Wolnego Miasta, bo wiedzieli, co oznacza wpisana w jego herb dewiza: „nec temere, nec timide” (bez strachu, ale z rozwagą). Potem minęły lata znaczone wyjazdami i przyjazdami, aż zapanowało standaryzowane, bezimienne chuligaństwo; chuligan nikogo nie broni, wszystkich bije, jego dewizą jest: „im gorzej, tym lepiej”.
Bowka nie uczestniczy w przedbitewnych pyskówkach; ma od tego swoich podrzędniejszych przybocznych, za to wali celnie i mocno. Tyle mogę napisać o niedawnej bijatyce chłopactwa rozegranej w Kancelarii Prezydenta na tak zwanym posiedzeniu RBN. Szczątki ostatnich bowków od dawna spoczywają w bezmiarze leśnego cmentarza na Srebrzysku, ale czasem znajdzie się jeszcze ktoś, kto pojmuje ich dewizę. Wtedy biada!
Nierówne traktowanie chłopców i mężczyzn oraz jednostronne działania na rzecz równości wpychają mężczyzn w ramio...
Unia Europejska pozostaje globalnym mocarstwem. Ale nie jest więc projektem zbyt ambitnym, lecz zbyt zachowawczy...
Prezydent zaprosił przedstawicieli sejmowych sił na spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Co go bardziej int...
Świat delektuje się aferą Epsteina. Napawa się smrodem płynącym z tysięcy stron ujawnionych właśnie akt tej ponu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas