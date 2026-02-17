Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jerzy Surdykowski: Na naszym podwórku nikt nam nie podskoczy

Chuligan nikogo nie broni, wszystkich bije, jego dewizą jest: „im gorzej, tym lepiej”. Bowka, prawdziwy rzezimieszek, nie uczestniczy w przedbitewnych pyskówkach; ma od tego swoich podrzędniejszych przybocznych, za to wali celnie i mocno. I tyle mogę powiedzieć o posiedzeniu RBN.

Publikacja: 17.02.2026 04:50

Jerzy Surdykowski: Na naszym podwórku nikt nam nie podskoczy

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jerzy Surdykowski

Dorastające chłopaki, walcząc o dominację na podwórku, pokrzykują, że nikt im nie podskoczy. Ale kto dziś wie, co to jest prawdziwe podwórko i jakie są niepisane, lecz starannie przestrzegane prawa, jakimi się rządzi? Chyba tylko – z racji słusznego wieku – sam prezes Kaczyński, bo twierdzi, że zwalczają go chuligani z podwórka, którzy nie dostąpili zaszczytu dobrego wychowania w żoliborskiej willi.

Wszystko jednak zależy od tego, do jakich sztuk walki nawiązują zwaśnione grupy; czy do sarmackich: „ja z synowcem na czele i jakoś to będzie”, czy stadionowych, które prostą drogą – widoczną na każdym boisku piłkarskim – nazwaliśmy wykradzionym z angielszczyzny słowem „chuligaństwo”.

Czytaj więcej

Jerzy Surdykowski: W obecnym świecie pozostaje nam siła bezsilnych
Opinie polityczno - społeczne
Jerzy Surdykowski: W obecnym świecie pozostaje nam siła bezsilnych

Plebejska łobuzeria, a nie chuligani

Ponieważ wychowałem się w pobliżu dawnego stadionu Lechii i to w czasach, kiedy Tuska, a tym bardziej Nawrockiego, nie było jeszcze na świecie, dobrze wiem, że cała odradzająca się po wojnie bandyterka stadionowa przesiąknięta była zwykłą plebejską łobuzerią, nie zaś zapatrzonym w zachodnie wzorce „chuligaństwem”. Niewiele starsze ode mnie miejscowe chłopactwo biło się w krzakach otaczających ówczesny stadion przy ulicy Traugutta wyłącznie pomiędzy sobą, „obcych” nie zaczepiało.

Najgroźniejszym przeciwnikiem, który rzadko zaplątywał się w te utarczki, był gdański „bowka”, wobec którego polskie łobuziaki brały zwykle nogi za pas; nie tylko dlatego, że był starszy i przez to silniejszy; „bowka” miał swoje – nieznane zwykłemu chłopactwu – interesy i takież sposoby w bójce. Aby zostać bowką, nie starczał bitewny zapał ulicznika z Wilna lub Warszawy, który z rodziną (zwykle przetrzebioną przez wojnę) osiadł w zrujnowanym Gdańsku.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

(fot. ilustracyjna)
Przestępczość
Pseudokibice pobili dzieci i niepełnosprawnego. Skandal na meczu w Gdańsku

RBN. Kto uczestniczy w przedbitewnych pyskówkach?

Za moich czasów żyli jeszcze synowie kaszubskich albo starogdańskich rodzin, którzy w swoich domach nawdychali się powietrza Wolnego Miasta, bo wiedzieli, co oznacza wpisana w jego herb dewiza: „nec temere, nec timide” (bez strachu, ale z rozwagą). Potem minęły lata znaczone wyjazdami i przyjazdami, aż zapanowało standaryzowane, bezimienne chuligaństwo; chuligan nikogo nie broni, wszystkich bije, jego dewizą jest: „im gorzej, tym lepiej”.

Bowka nie uczestniczy w przedbitewnych pyskówkach; ma od tego swoich podrzędniejszych przybocznych, za to wali celnie i mocno. Tyle mogę napisać o niedawnej bijatyce chłopactwa rozegranej w Kancelarii Prezydenta na tak zwanym posiedzeniu RBN. Szczątki ostatnich bowków od dawna spoczywają w bezmiarze leśnego cmentarza na Srebrzysku, ale czasem znajdzie się jeszcze ktoś, kto pojmuje ich dewizę. Wtedy biada!

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Donald Tusk Jarosław Kaczyński Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Karol Nawrocki
Jakub Chabik: Dyskryminacja pozytywna plus równość selektywna to bunt mężczyzn
Opinie polityczno - społeczne
Jakub Chabik: Dyskryminacja pozytywna plus równość selektywna to bunt mężczyzn
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Jan Zielonka: Dlaczego silna Europa jest tak słaba?
felietony
Jan Zielonka: Dlaczego silna Europa jest tak słaba?
„Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!” – to słowa, które nie schodzą z ust Karola Nawrockiego.
analizy
Jacek Nizinkiewicz: Niewygodne pytania, które trzeba zadać przed posiedzeniem RBN
Jerzy Surdykowski: Smród w raju bogatych i wpływowych
Opinie polityczno - społeczne
Jerzy Surdykowski: Smród w raju bogatych i wpływowych
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama