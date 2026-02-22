Iran zawarł z Rosją tajną umowę na dostawę pocisków. Prezydent Trump „jest ciekawy”

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są szczegóły tajnej umowy między Iranem a Rosją dotyczącej dostaw broni?

W jaki sposób amerykańskie ataki wpłynęły na infrastrukturę nuklearną Iranu?

Jakie relacje militarne rozwijają się między Moskwą a Teheranem?

Dlaczego USA zwiększają swoją obecność militarną na Bliskim Wschodzie?

Z dokumentów wynika, że porozumienie zawarto w grudniu w Moskwie. Rosja ma w jego ramach dostarczyć Iranowi 500 zestawów wyrzutni typu Verba oraz 2,5 tys. pocisków 9M336, a realizacja dostaw ma zostać rozłożona na trzy etapy w latach 2027–2029.

Według gazety umowa została wynegocjowana między rosyjskim państwowym eksporterem broni Rosoboroneksport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL)

Amerykańskie ataki na infrastrukturę nuklearną Iranu

Teheran miał oficjalnie zwrócić się o zakup tych systemów w lipcu ubiegłego roku.

Wcześniej, w czerwcu, siły USA przeprowadziły uderzenia na trzy główne obiekty nuklearne Iranu w czasie eskalacji konfliktu z Izraelem. Prezydent Donald Trumpa twierdził wówczas, że atak był sukcesem oraz że kluczowa infrastruktura nuklearna Iranu została zniszczona, jednak wstępne analizy amerykańskiego wywiadu sugerowały, że ataki jedynie opóźniły program o kilka miesięcy.