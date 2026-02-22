Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Iran zawarł z Rosją tajną umowę na dostawę pocisków. Prezydent Trump „jest ciekawy”

Iran miał podpisać poufną umowę z Rosja wartą około 589 mln dolarów, dotyczącą dostaw tysięcy nowoczesnych wyrzutni pocisków odpalanych z ramienia – poinformował „Financial Times”, powołując się na ujawnione rosyjskie dokumenty i źródła znające kulisy negocjacji.

Publikacja: 22.02.2026 20:12

Wyrzutnia Verba

Wyrzutnia Verba

Foto: mil.ru

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są szczegóły tajnej umowy między Iranem a Rosją dotyczącej dostaw broni?
  • W jaki sposób amerykańskie ataki wpłynęły na infrastrukturę nuklearną Iranu?
  • Jakie relacje militarne rozwijają się między Moskwą a Teheranem?
  • Dlaczego USA zwiększają swoją obecność militarną na Bliskim Wschodzie?

Z dokumentów wynika, że porozumienie zawarto w grudniu w Moskwie. Rosja ma w jego ramach dostarczyć Iranowi 500 zestawów wyrzutni typu Verba oraz 2,5 tys. pocisków 9M336, a realizacja dostaw ma zostać rozłożona na trzy etapy w latach 2027–2029.

Według gazety umowa została wynegocjowana między rosyjskim państwowym eksporterem broni Rosoboroneksport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL)

Amerykańskie ataki na infrastrukturę nuklearną Iranu

Teheran miał oficjalnie zwrócić się o zakup tych systemów w lipcu ubiegłego roku.

Wcześniej, w czerwcu, siły USA przeprowadziły uderzenia na trzy główne obiekty nuklearne Iranu w czasie eskalacji konfliktu z Izraelem. Prezydent Donald Trumpa twierdził wówczas, że atak był sukcesem oraz że kluczowa infrastruktura nuklearna Iranu została zniszczona, jednak wstępne analizy amerykańskiego wywiadu sugerowały, że ataki jedynie opóźniły program o kilka miesięcy.

Reklama
Reklama

Irańscy przedstawiciele wielokrotnie zapewniali później, że kraj odbudował zdolności utracone w wyniku działań wojennych i obecnie jest jeszcze lepiej przygotowany.

Moskwa i Teheran podpisały traktat o partnerstwie strategicznym, choć nie zawiera on zobowiązań do wzajemnej obrony. Na początku lutego rosyjska korweta marynarki wojennej przeprowadziła wspólne ćwiczenia z flotą irańską w rejonie Zatoki Omańskiej, o czym poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.

Czytaj więcej

Buszera, budowa elektrowni atomowej
Atom
Kreml oferuje ratunek Iranowi. Chodzi o wysoko wzbogacony uran i groźbę ataku USA

USA wysyłają potężne siły na Bliski Wschód

Tymczasem prezydent USA Donald Trump zdecydował o skierowaniu na Bliski Wschód największych sił amerykańskich od 2003 roku, czyli od inwazji na Irak. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford (ma wpłynąć na wody Morza Śródziemnego na początku przyszłego tygodnia).

Trump stwierdził, że albo dojdzie do porozumienia z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego, w tym wzbogacania uranu, albo, jak mówił,  „USA będą musiały zrobić coś bardzo poważnego”.

Czytaj więcej

USA skierowały w rejon Iranu duże siły
Dyplomacja
90 proc. szans na wojnę USA z Iranem? Izrael już się przygotowuje
Reklama
Reklama

Prezydent USA zapowiedział, że jego decyzja, jakie podjąć działania wobec Iranu, może być spodziewana w ciągu 10-15 dni. W piątek jednak szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zapowiedział, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch-trzech dni”. Później Iran przedstawić ma go Stanom Zjednoczonym. 

Donald Trump „jest ciekawy”

Wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód, Steve Witkoff, powiedział w niedzielnej rozmowie ze sprzyjającą Trumpowi stacją Fox News, że prezydent Stanów Zjednoczonych „jest ciekawy”,  dlaczego Iran nie zmienił kursu pomimo rosnącej presji USA w regionie.

Nie chcę używać słowa sfrustrowany... ponieważ Trump rozumie, że ma wiele alternatyw, ale jest ciekaw, dlaczego tego nie zrobili... Nie chcę używać słowa skapitulowali, ale dlaczego nie skapitulowali.  Dlaczego, pod taką presją, przy takiej potędze morskiej, jaką tam mamy, nie przyszli do nas i nie powiedzieli: Oświadczamy, że nie chcemy broni, więc oto, co jesteśmy gotowi zrobić... - mówił Witkoff. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Iran Osoby Donald Trump
Statek szpitalny USNS Mercy
Polityka
Co się stało na Grenlandii? Donald Trump wysłał tam amerykański statek szpitalny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
– Myślę, że naród Izraela naprawdę powinien się go wstydzić. To hańba, że tego nie zrobił – powiedzi
Polityka
USA-Izrael. Donald Trump na zawsze z Beniaminem Netanjahu
Premierzy Słowaji i Węgier Robert Fico i Viktor Orbán
Polityka
Ukraina odpowiada na groźby Węgier i Słowacji: Postawcie ultimatum Kremlowi
Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee
Polityka
Ambasador USA o aneksji Bliskiego Wschodu przez Izrael: Nie miałbym nic przeciwko
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama