Iran zawarł z Rosją tajną umowę na dostawę pocisków. Prezydent Trump „jest ciekawy”

Wyrzutnia Verba
Z dokumentów wynika, że porozumienie zawarto w grudniu w Moskwie. Rosja ma w jego ramach dostarczyć Iranowi 500 zestawów wyrzutni typu Verba oraz 2,5 tys. pocisków 9M336, a realizacja dostaw ma zostać rozłożona na trzy etapy w latach 2027–2029.
Według gazety umowa została wynegocjowana między rosyjskim państwowym eksporterem broni Rosoboroneksport a moskiewskim przedstawicielem irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL)
Teheran miał oficjalnie zwrócić się o zakup tych systemów w lipcu ubiegłego roku.
Wcześniej, w czerwcu, siły USA przeprowadziły uderzenia na trzy główne obiekty nuklearne Iranu w czasie eskalacji konfliktu z Izraelem. Prezydent Donald Trumpa twierdził wówczas, że atak był sukcesem oraz że kluczowa infrastruktura nuklearna Iranu została zniszczona, jednak wstępne analizy amerykańskiego wywiadu sugerowały, że ataki jedynie opóźniły program o kilka miesięcy.
Irańscy przedstawiciele wielokrotnie zapewniali później, że kraj odbudował zdolności utracone w wyniku działań wojennych i obecnie jest jeszcze lepiej przygotowany.
Moskwa i Teheran podpisały traktat o partnerstwie strategicznym, choć nie zawiera on zobowiązań do wzajemnej obrony. Na początku lutego rosyjska korweta marynarki wojennej przeprowadziła wspólne ćwiczenia z flotą irańską w rejonie Zatoki Omańskiej, o czym poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony.
Czytaj więcej
Rosyjski koncern deklaruje pomoc Iranowi w usunięciu wysoko wzbogaconego uranu z republiki. Ma to...
Tymczasem prezydent USA Donald Trump zdecydował o skierowaniu na Bliski Wschód największych sił amerykańskich od 2003 roku, czyli od inwazji na Irak. W rejonie Bliskiego Wschodu jest już grupa uderzeniowa lotniskowca USS Abraham Lincoln, a wkrótce znajdzie się tam również grupa uderzeniowa lotniskowca USS Gerald Ford (ma wpłynąć na wody Morza Śródziemnego na początku przyszłego tygodnia).
Trump stwierdził, że albo dojdzie do porozumienia z Iranem w sprawie jego programu nuklearnego, w tym wzbogacania uranu, albo, jak mówił, „USA będą musiały zrobić coś bardzo poważnego”.
Czytaj więcej
- Szef zaczyna się wkurzać. Niektórzy z jego otoczenia ostrzegają, aby nie szedł na wojnę z Irane...
Prezydent USA zapowiedział, że jego decyzja, jakie podjąć działania wobec Iranu, może być spodziewana w ciągu 10-15 dni. W piątek jednak szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zapowiedział, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch-trzech dni”. Później Iran przedstawić ma go Stanom Zjednoczonym.
Wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód, Steve Witkoff, powiedział w niedzielnej rozmowie ze sprzyjającą Trumpowi stacją Fox News, że prezydent Stanów Zjednoczonych „jest ciekawy”, dlaczego Iran nie zmienił kursu pomimo rosnącej presji USA w regionie.
- Nie chcę używać słowa „sfrustrowany”... ponieważ Trump rozumie, że ma wiele alternatyw, ale jest ciekaw, dlaczego tego nie zrobili... Nie chcę używać słowa „skapitulowali”, ale dlaczego nie skapitulowali. Dlaczego, pod taką presją, przy takiej potędze morskiej, jaką tam mamy, nie przyszli do nas i nie powiedzieli: „Oświadczamy, że nie chcemy broni, więc oto, co jesteśmy gotowi zrobić”... - mówił Witkoff.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że współpracuje z gubernatorem Luizjany Jeffem Landrym w celu wysłania...
Prezydent Trump wraz ze swą administracją nie mają żadnych zahamowań, ingerując w wewnętrzne sprawy wielu państw...
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło wypowiedzi przedstawicieli Węgier i Słowacji o ewentualnym ws...
Kraje arabskie i muzułmańskie ostro potępiły w sobotę słowa amerykańskiego ambasadora w Izraelu, Mike'a Huckabee...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas