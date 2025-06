Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Donald Trump mówi o "spektakularnym sukcesie"

- Chcę podziękować izraelskiej armii za wspaniałą robotę, jaką wykonali. A przede wszystkim, chcę pogratulować wielkim amerykańskim patriotom, którzy pilotowali te wspaniałe maszyny dziś wieczorem, oraz całym Siłom Zbrojnym Stanów Zjednoczonych za operację, jakich świat nie widział od wielu, wielu dziesięcioleci - oświadczył Donald Trump.

USA użyły bombowca B-2 do ataku na irańskie cele nuklearne

Stany Zjednoczone użyły do ataku na Iran bombowców B-2, które w sobotę opuściły bazę lotniczą Whiteman w stanie Missouri, kierując się do baz na wyspie Guam. To jedyna maszyna zdolna do przenoszenia i zrzucenia GBU-57 - ważącej ponad 13,5tony bomby penetrującej, przeznaczonej do niszczenia bunkrów i innych silnie umocnionych obiektów.

W sobotni wieczór prezydent USA spotkał się z zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby zdecydować, czy Stany Zjednoczone przystąpią do konfliktu.

Irański minister spraw zagranicznych potępia „niezwykle niebezpieczne” uderzenia USA

Irański minister spraw zagranicznych, Seyed Abbas Araghchi, nazwał atak „niezwykle niebezpiecznym, bezprawnym i przestępczym zachowaniem”. Dodał, że każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych powinien być „zaniepokojony”.

Araghchi podkreslił, że Stany Zjednoczone, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, dopuściły się poważnego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, atakując „pokojowe instalacje nuklearne Iranu”.