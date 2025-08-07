Aktualizacja: 07.08.2025 11:21 Publikacja: 07.08.2025 11:11
Prezydent Karol Nawrocki
W środę po godz. 10:00 dotychczasowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki, został przed Zgromadzeniem Narodowym zaprzysiężony na prezydenta i objął najważniejszą funkcję w państwie, zastępując odchodzącego po dwóch kadencjach i dziesięciu latach Andrzeja Dudę.
Dzień przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Duda odwołał ministrów z Kancelarii Prezydenta. Na godz. 11:00 w czwartek zaplanowano powołanie przez Karola Nawrockiego nowego kierownictwa KPRP. Nowy prezydent już wcześniej zdradził, jakie osoby będą tworzyć grono jego najbliższych współpracowników. Chodzi m.in. o ludzi, którzy współpracowali z nim w czasie walki o Pałac Prezydencki oraz o osoby związane z IPN.
Szefem Kancelarii Prezydenta (do tej pory funkcję tę sprawowała Małgorzata Paprocka) został Zbigniew Bogucki - polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł, były wojewoda zachodniopomorski, który w ubiegłym roku był wskazywany przez część komentatorów jako potencjalny kandydat PiS na prezydenta.
Zastępcą Boguckiego został Adam Andruszkiewicz, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister cyfryzacji i były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym.
Zgodnie z zapowiedzią Karola Nawrockiego, nowym szefem Gabinetu Prezydenta RP (u Andrzeja Dudy ostatnio rolę tę pełnił Marcin Mastalerek) został dotychczasowy poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szefernaker, który w czasie kampanii pełnił funkcję szefa sztabu wyborczego Nawrockiego. Szefernaker to były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z czasów Mariusza Kamińskiego, były sekretarz stanu w KPRM i były przewodniczący Forum Młodych PiS.
Do Kancelarii Prezydenta trafiają także współpracownicy Karola Nawrockiego z Instytutu Pamięci Narodowej. Dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski został zastępcą Szefernakera, zaś dotychczasowy rzecznik IPN Rafał Leśkiewicz – rzecznikiem prasowym Kancelarii Prezydenta.
Nowy prezydent zaprosił do współpracy także Agnieszkę Jędrzak (w IPN dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej), która będzie odpowiadać za sprawy Polonii i Polaków za granicą. Z kolei za sprawy społeczne w KPRP odpowiadać ma Mateusz Kotecki, dyrektor Biura Kadr w IPN. Podsekretarzem stanu w KPRP został Karol Rabenda.
Kapelanem prezydenta będzie ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz, salezjanin, znany m.in. z organizowania pielgrzymek kibiców.
Najważniejsze daty z życia Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego
Foto: PAP
Poseł PiS Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, będzie w Kancelarii Prezydenta ponownie odpowiadał za sprawy międzynarodowe. Dotychczasowy szef Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski, który bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła w ostatnich wyborach, pozostał w KPRP w charakterze sekretarza stanu.
Karol Nawrocki postanowił też, że na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego stanie dr hab. Sławomir Cenckiewicz, historyk, były członek Kolegium IPN i były dyrektor Wojskowego Biura Historycznego. Jego zastępcami będą generałowie Andrzej Kowalski (były szef Służby Wywiadu Wojskowego) i Mirosław Bryś (były dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i były szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji).
Nominacje ministerialne w Kancelarii Prezydenta pociągną za sobą zmiany w Sejmie. Ponieważ do KPRP przechodzą dotychczasowi posłowie Zbigniew Bogucki, Adam Andruszkiewicz, Paweł Szefernaker i Marcin Przydacz, którzy będą musieli zrzec się mandatów. w parlamencie pojawi się czworo nowych posłów PiS. Mają to być Michał Jach, Bogumiła Olbryś, Marek Subocz i Tomasz Rzymkowski.
Po wręczeniu powołań Karol Nawrocki zabrał głos. Prezydent podziękował za przyjęcie nominacji. - Jesteście ludźmi, którzy mają szerokie doświadczenie, choć przychodzicie z różnych środowisk - powiedział, zwracając się do swych współpracowników. Dodał, że zespół zaczyna „ciężką pracę dla Polski”.
- Nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych, ale zapraszam was wszystkich do ciężkiej pracy dla Rzeczypospolitej, bo Polska na to czeka - mówił.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
