W środę po godz. 10:00 dotychczasowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki, został przed Zgromadzeniem Narodowym zaprzysiężony na prezydenta i objął najważniejszą funkcję w państwie, zastępując odchodzącego po dwóch kadencjach i dziesięciu latach Andrzeja Dudę.

Reklama Reklama

Dzień przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Duda odwołał ministrów z Kancelarii Prezydenta. Na godz. 11:00 w czwartek zaplanowano powołanie przez Karola Nawrockiego nowego kierownictwa KPRP. Nowy prezydent już wcześniej zdradził, jakie osoby będą tworzyć grono jego najbliższych współpracowników. Chodzi m.in. o ludzi, którzy współpracowali z nim w czasie walki o Pałac Prezydencki oraz o osoby związane z IPN.

Nowe kierownictwo Kancelarii Prezydenta. Na czele dotychczasowy poseł PiS

Szefem Kancelarii Prezydenta (do tej pory funkcję tę sprawowała Małgorzata Paprocka) został Zbigniew Bogucki - polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł, były wojewoda zachodniopomorski, który w ubiegłym roku był wskazywany przez część komentatorów jako potencjalny kandydat PiS na prezydenta.

Zastępcą Boguckiego został Adam Andruszkiewicz, również poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister cyfryzacji i były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym.