Trump lekceważąco wypowiada się o sprawności fizycznej i psychicznej swojego poprzednika. – On ciągle śpi. W dzień, w nocy, na plaży. – powiedział niedawno o Bidenie.

Sam Trump rzeczywiście pozostaje aktywny w amerykańskim życiu publicznym. Rozmawia z mediami i odpowiada na pytania znacznie częściej, niż robił to Joe Biden. Zagraniczni przywódcy, prezesi firm, darczyńcy i inni mają do niego otwarty dostęp i możliwość spotkania.

Coraz mniej oficjalnych wystąpień Donalda Trumpa. Ale więcej podróży zagranicznych niż za pierwszej kadencji

Niemniej jednak, prawie rok po rozpoczęciu drugiej kadencji, Trumpa widać rzadziej niż kiedyś. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez dziennik „New York Times”, liczba oficjalnych wystąpień Trumpa zmniejszyła się o 39 proc.

W tym roku Trump wystąpił publicznie 1029 razy, podczas gdy w tym samym okresie w 2017 r. wziął udział w 1688 oficjalnych wydarzeniach. Jego harmonogram jest mniej napięty. Podróżuje też po kraju znacznie mniej niż każdy poprzedni prezydent w pierwszym roku urzędowania, choć – co ciekawe – odbył dwa razy więcej zagranicznych podróży niż w pierwszym roku swojej pierwszej kadencji.

Później też zaczyna dzień pracy. Większość jego publicznych wystąpień przypada średnio między południem a godziną 17.00. A kiedy pojawia się publicznie, coraz częściej przejawia oznaki zmęczenia.