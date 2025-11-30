„Galeria hańby” na oficjalnej stronie Białego Domu

Nowa sekcja została uruchomiona w piątek, a jej celem ma być piętnowanie autorów i tekstów, które zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa są wobec niego stronnicze lub mają wprowadzać opinię publiczną w błąd.

Reklama Reklama

„Medialni winowajcy”

Na górze nowej strony widać napis: „Wprowadzające w błąd. Stronnicze. Ujawnione”. Zaraz pod nim znajduje się lista „medialnych winowajców tygodnia”, na której obecnie wymienione są portal Independent, dziennik „The Boston Globe” oraz telewizja CBS.

Na stronie czytamy, że media te miały przeinaczać apel Trumpa „o pociągnięcie członków Kongresu do odpowiedzialności za podżeganie do buntu, twierdząc, że nawoływał do ich »egzekucji«”.

Chodzi o film opublikowany niedawno przez grupę kongresmenów i senatorów Demokratów, mających za sobą służbę w wojsku lub wywiadzie. Zwrócili się w nim do żołnierzy, by nie wykonywali nielegalnych rozkazów. Politycy mówili w nim – nie wskazując na konkrety – że zagrożenia dla konstytucji „nie pochodzą jedynie z zewnątrz, ale też z wewnątrz”, a administracja Trumpa nastawia wojsko i wywiad przeciwko obywatelom.