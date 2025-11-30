„Galeria hańby” na oficjalnej stronie Białego Domu

Aktualizacja: 30.11.2025 17:40 Publikacja: 30.11.2025 16:44
Donald Trump
Foto: Reuters/Anna Rose Layden
Nowa sekcja została uruchomiona w piątek, a jej celem ma być piętnowanie autorów i tekstów, które zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa są wobec niego stronnicze lub mają wprowadzać opinię publiczną w błąd.
Na górze nowej strony widać napis: „Wprowadzające w błąd. Stronnicze. Ujawnione”. Zaraz pod nim znajduje się lista „medialnych winowajców tygodnia”, na której obecnie wymienione są portal Independent, dziennik „The Boston Globe” oraz telewizja CBS.
Na stronie czytamy, że media te miały przeinaczać apel Trumpa „o pociągnięcie członków Kongresu do odpowiedzialności za podżeganie do buntu, twierdząc, że nawoływał do ich »egzekucji«”.
Chodzi o film opublikowany niedawno przez grupę kongresmenów i senatorów Demokratów, mających za sobą służbę w wojsku lub wywiadzie. Zwrócili się w nim do żołnierzy, by nie wykonywali nielegalnych rozkazów. Politycy mówili w nim – nie wskazując na konkrety – że zagrożenia dla konstytucji „nie pochodzą jedynie z zewnątrz, ale też z wewnątrz”, a administracja Trumpa nastawia wojsko i wywiad przeciwko obywatelom.
W reakcji amerykański prezydent na swojej platformie społecznościowej Truth Social zasugerował, że politycy Demokratów nawołujący żołnierzy do niewykonywania nielegalnych rozkazów powinni zostać „zamknięci”. Przytoczył też wpis, wzywający do ich powieszenia.
Na stronie można się zapoznać także z „galerią hańby”, która ma być „zapisem fałszywych i wprowadzających w błąd doniesień medialnych oznaczonych przez Biały Dom”. Znalazły się w niej m.in. dzienniki „The Washington Post”, portal The Hill oraz stacje telewizyjne CBS, CNN i MSNBC. Znajduje się tam również wyszukiwarka tytułów artykułów i nazwisk dziennikarzy. Publikacje są oznaczane przez Biały Dom takimi etykietami jak „kłamstwo”, „lewicowe szaleństwo” czy „nadużycie”. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się obecnie dziennik „The Washington Post”.
Strona Białego Domu wymienia także agencję prasową Associated Press, dzienniki „The New York Times”, „The Wall Street Journal” oraz portale Politico i Axios na liście mediów, które oskarża o stronniczość lub dezinformację.
Uruchomienie tej sekcji na stronie internetowej Białego Domu to kolejny element walki administracji Trumpa z głównymi mediami w USA, często określanymi przez amerykańskiego prezydenta jako „wrogowie ludu” – ocenił „Guardian”.
Źródło: rp.pl
