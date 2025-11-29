Donald Trump ogłasza zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą

Aktualizacja: 29.11.2025 15:04 Publikacja: 29.11.2025 14:26
Prezydent USA Donald Trump
Foto: REUTERS/Anna Rose Layden
„Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i przemytników ludzi: proszę traktować przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej jako całkowicie zamkniętej. Dziękuję za uwagę w tej sprawie” – napisał Donald Trump w swym serwisie społecznościowym Truth Social.
W ubiegłym tygodniu amerykański regulator lotniczy (Federalna Administracja Lotnictwa, FAA) ostrzegł duże linie lotnicze przed „potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami” podczas przelotów nad Wenezuelą z powodu „pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa i wzmożonej aktywności wojskowej w kraju lub jego okolicach”.
Wenezuela cofnęła prawa operacyjne sześciu dużym międzynarodowym liniom lotniczym, które po ostrzeżeniu wydanym przez FAA zawiesiły loty do tego kraju.
Słowa Donalda Trumpa o zamknięciu wenezuelskiej przestrzeni powietrznej to kolejny etap wzrostu napięć na linii Waszyngton-Caracas. Przed tygodniem agencja Reutera donosiła, że Stany Zjednoczone są gotowe do rozpoczęcia w najbliższych dniach kolejnej fazy operacji związanych z Wenezuelą, jednak termin ani skala tych działań nie była znana. Niepewne było również to, czy amerykański prezydent podjął ostateczną decyzję o rozpoczęciu operacji. Według informatorów agencji, najbardziej prawdopodobne miało być rozpoczęcie działań od tajnych operacji.
W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone skierowały w rejon Karaibów znaczne siły. Z basenu Morza Śródziemnego 16 listopada wraz ze swą grupą zadaniową dopłynął tam USS Gerald R. Ford, największy amerykański lotniskowiec, który dołączył do co najmniej siedmiu okrętów w tym rejonie.
Od września Stany Zjednoczone prowadzą w rejonie Karaibów działania wojskowe, których celem ma być walka z handlem narkotykami. Administracja Trumpa rozważa różne kroki, by zwalczać – jak twierdzi – rolę przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro w dostarczaniu narkotyków do USA. Maduro, który rządzi Wenezuelą od 2013 r., zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z tym procederem.
Niedawno sekretarz obrony USA Pete Hegseth ogłosił rozpoczęcie operacji „Południowa włócznia” (Southern Spear) na półkuli zachodniej. Według niego, celem działań ma być obrona kraju oraz „usunięcie narkoterrorystów” z zachodniej półkuli oraz zabezpieczenie Stanów Zjednoczonych „przed narkotykami, które zabijają ludzi”. Z jego słów wynikało, że operację ma realizować specjalna grupa zadaniowa (Joint Task Force).
Departament Sprawiedliwości USA oferuje 50 mln dol. temu, kto pomoże w ujęciu prezydenta Wenezueli.
Źródło: rp.pl
