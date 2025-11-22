W zawiadomieniu FAA wskazano na „pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa oraz wzmożoną aktywność wojskową w lub wokół Wenezueli” i podkreślono, że zagrożenia mogą stwarzać ryzyko dla samolotów na wszystkich wysokościach – informuje agencja Reutersa. W ostatnich miesiącach w regionie doszło do ogromnej koncentracji sił amerykańskich, obejmującej największy amerykański lotniskowiec, co najmniej osiem innych okrętów wojennych oraz samoloty F-35.

Zakłócenia systemu GNSS i wzmożona aktywność wojskowa

Administracja prezydenta Donalda Trumpa bombardowała łodzie rzekomo przewożące narkotyki, które wypłynęły z wybrzeży Wenezueli i innych krajów Ameryki Łacińskiej.

Bezpośrednie loty amerykańskich przewoźników pasażerskich i cargo do Wenezueli są zawieszone od 2019 r., ale niektóre amerykańskie linie lotnicze przelatują nad krajem w ramach połączeń do Ameryki Południowej.