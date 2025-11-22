Aktualizacja: 22.11.2025 17:11 Publikacja: 22.11.2025 16:22
W zawiadomieniu FAA wskazano na „pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa oraz wzmożoną aktywność wojskową w lub wokół Wenezueli” i podkreślono, że zagrożenia mogą stwarzać ryzyko dla samolotów na wszystkich wysokościach – informuje agencja Reutersa. W ostatnich miesiącach w regionie doszło do ogromnej koncentracji sił amerykańskich, obejmującej największy amerykański lotniskowiec, co najmniej osiem innych okrętów wojennych oraz samoloty F-35.
Administracja prezydenta Donalda Trumpa bombardowała łodzie rzekomo przewożące narkotyki, które wypłynęły z wybrzeży Wenezueli i innych krajów Ameryki Łacińskiej.
Bezpośrednie loty amerykańskich przewoźników pasażerskich i cargo do Wenezueli są zawieszone od 2019 r., ale niektóre amerykańskie linie lotnicze przelatują nad krajem w ramach połączeń do Ameryki Południowej.
American Airlines poinformowały w piątek, że przestały latać nad Wenezuelą w październiku. Delta Air Lines podała, że zakończyła przeloty nad krajem „jakiś czas temu”. United Airlines nie udzieliły natychmiastowego komentarza.
Nakaz wymaga od amerykańskich przewoźników zgłaszania FAA planowanych lotów z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem, ale nie wprowadza całkowitego zakazu przelotów nad krajem.
FAA poinformowała, że od września odnotowano wzrost zakłóceń systemu globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS) w Wenezueli, które w niektórych przypadkach powodowały utrzymujące się problemy podczas całego lotu, a także „działania związane ze wzrostem gotowości wojskowej Wenezueli”.
„Wenezuela przeprowadziła liczne ćwiczenia wojskowe i zarządziła masową mobilizację tysięcy żołnierzy oraz sił rezerwowych” – podała FAA, dodając jednocześnie, że Wenezuela nigdy nie wyraziła zamiaru atakowania lotnictwa cywilnego.
Agencja dodała, że wojsko wenezuelskie dysponuje zaawansowanymi samolotami bojowymi oraz wieloma systemami uzbrojenia zdolnymi osiągać lub przekraczać wysokości operacyjne lotnictwa cywilnego, a także istnieje potencjalne ryzyko na małych wysokościach ze strony systemów obrony powietrznej i artylerii przeciwlotniczej.
FAA poinformowała, że będzie nadal monitorować środowisko ryzyka dla amerykańskiego lotnictwa cywilnego działającego w regionie.
