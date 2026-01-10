I. Ofensywna. Polska spełnia wszystkie kryteria, by wreszcie wyjść z roli odbiorcy cudzych wizji, a stać się ich kreatorem. Tym bardziej teraz, gdy UE cierpi na chroniczny brak przywództwa w obliczu kompromitacji ścisłą i uzależniającą współpracą Niemiec z Rosją (do roku 2022 ) oraz narastającego kryzysu gospodarczego (widmo bankructwa) i politycznego Francji (w której w ciągu ostatnich dwóch lat w Paryżu upadły już cztery rządy). Osie polskiego przywództwa powinny być dwie: atlantyzm i renesans UE.

Doniosłym wyzwaniem Europy i jednocześnie zadaniem Polski jest utrzymanie więzów transatlantyckich. Nawet wbrew niektórym państwom UE i czasem samym Stanom Zjednoczonym. Niewątpliwie dzięki zwycięstwu Karola Nawrockiego, Polska znalazła się w wyjątkowo uprzywilejowanym położeniu państwa uznawanego przez administrację Donalda Trumpa za wzór. I to w sytuacji gwałtownego pogorszenia relacji USA z większością europejskich sojuszników. Rozpad kolektywnego Zachodu, bez względu na to z czyjej winy, byłby jego końcem w wymiarze politycznym, gospodarczym, a w konsekwencji także cywilizacyjnym, gdyż judeo-chrześcijaństwo, czyli nasz sposób życia, znalazłoby się w głębokiej defensywie. Przed Polską stoi zatem historyczne wyzwanie, by rozciągnąć swoje uprzywilejowane relacje z USA na całą UE, nieco pod prąd indopacyficznemu wektorowi polityki Waszyngtonu i wbrew pokusie, by zachować je tylko dla siebie. Pod tym wszakże warunkiem, że to będzie inna niż dzisiejsza UE.

Stąd drugą osią polskiego przywództwa powinna być reforma UE w kierunku projektu realistycznego, a więc Europy Ojczyzn w kontrze do utopii centralizacji Europy. W odpowiedzi na presję polityczną europejskich elit liberalnych dążących do pogłębiania integracji europejskiej kosztem państw narodowych z jednej strony oraz wspomniany wyżej koncert mocarstw z drugiej, powinniśmy wyjść z kontrpropozycją zmiany Traktatu ratującego UE, idącego w kierunku uporządkowania kompetencji Komisji Europejskiej i skupienia się na sprawczości, tam gdzie to możliwe, vide polityka przemysłowa i handlowa. Inaczej rosnąca frustracja społeczeństw europejskich, które nie chcą Unii przeregulowanej i nastającej na ich suwerenność (dodatkowo podsycana przez operacje kognitywne rosyjskich służb specjalnych) rozniesie UE na strzępy, co byłoby katastrofą z perspektywy polskiej racji stanu i wielkim zwycięstwem Rosji. Polska powinna tu grać z państwami Bukaresztańskiej Dziewiątki, Skandynawami, Włochami, Hiszpanią, a przede wszystkim z Francją (o ile zracjonalizuje swoje podejście do tzw. autonomii strategicznej). Strategicznym celem byłaby taka reforma Unii, by mogła do niej wrócić Wielka Brytania.

II. Globalna. By realnie powstrzymywać Rosję, trzeba „otoczyć ją” pierścieniem dwustronnych sojuszy strategicznych. Na tę swoistą „polską oś”, równoległą do polityki europejskiej oraz relacji polsko-amerykańskich, składać powinny się uprzywilejowane relacje z liderami regionów o podobnym do Polski położeniu politycznym: Wielką Brytanią, Turcją, Arabią Saudyjską, Koreą Południową, Wietnamem i Japonią. Także dlatego, że to państwa kluczowe również z globalnej perspektywy, a więc owa oś będzie również stanowić lewar dla naszych relacji transatlantyckich.

III. Antykolonialna. To niezwykle ważny punkt odniesienia w relacjach z wieloma państwami „globalnego południa”, które z nieufnością patrzą na relację z Zachodem właśnie z powodu jego kolonialnej przeszłości, ulegając jednakowoż czarowi dyplomacji publicznej Rosji. Promocja Polski jako kraju Zachodu, ale jednak wolnego od błędów Starej Europy, to atrakcyjny model „partnerstwa inspirującego” wzorową transformacją i wzrostem PKB, zamiast „partnerstwa pouczającego”, oferowanego przez byłe potęgi europejskie. Tym bardziej, że imperialna Rosja jest par excellence krajem kolonialnym, co udowadnia na Ukrainie, czy Białorusi.