– Piłka tak naprawdę jest po stronie Radosława Sikorskiego – przekonuje jeden z naszych informatorów po stronie opozycji. Nawrocki, jak już wspomniano, nakreślił swoje czerwone linie. Jedna z nich dotyczy stanowiska w Waszyngtonie i Bogdana Klicha, któremu przypominane są m.in. wcześniejsze wypowiedzi, a raczej wpisy na serwisie X o Donaldzie Trumpie. I co ciekawe, w ostatnich dniach w kuluarach w Warszawie zaczęło pojawiać się pytanie, czy w obliczu zwycięstwa Nawrockiego rząd przygotuje wycofanie się np. w sprawie placówki w USA przy porozumieniu dotyczącym innych placówek na świecie. Z naszych rozmów wynika, że Nawrocki szykuje plan, by w wielu sferach zaskoczyć obecny rząd – głównie w kwestiach legislacyjnych, ale nie tylko. Zwłaszcza w sprawach od lat nierozwiązanych rozważane są działania, które mają być nieszablonowe i zmuszające rząd premiera Tuska do reakcji.

Konflikt o ambasadorów: Długa historia akcji

Starcie w sprawie kształtu polskiej dyplomacji zaczęło się ponad rok temu. Wtedy – w trakcie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA – szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział wezwanie do kraju 50 szefów placówek dyplomatycznych. Po wielu zwrotach akcji kilka miesięcy temu „odblokowano” 10 nominacji, w tym Agnieszki Bartol (UE), Macieja Huni (Izrael) czy Zenona Kosiniaka-Kamysza (Austria). Nadal jednak bardzo wiele kluczowych stanowisk pozostaje obsadzonych w randze chargé d'affaires, jak w Waszyngtonie.

Premier Donald Tusk i prezydent elekt Karol Nawrocki Foto: PAP

Najnowsza eskalacja to zapowiedź wezwania do Polski Jakuba Kumocha (Chiny), Adama Kwiatkowskiego (Watykan) i Pawła Solocha (Rumunia) – wcześniej bliskich współpracowników prezydenta Dudy. Prezydent miał o tym rozmawiać w trakcie niedawnego szczytu NATO w Hadze z Sikorskim, zapewniał, że ma nadzieję, że rozmowa „pomyślnie rozwiąże” sprawę. Tymczasem w poniedziałek 7 lipca rozpoczyna się cykliczna Narada Ambasadorów w Warszawie – i na pewno będzie to pretekst do kuluarowych i nie tylko rozmów o sytuacji całego korpusu dyplomatycznego.

Z naszych informacji wynika, że koalicja rządząca miała już plany dotyczące obsady wielu placówek na całym świecie, cały proces miał szybko ruszyć po wygranej Rafała Trzaskowskiego, do której oczywiście nie doszło. Koalicja musi więc szukać „planu B”. Tymczasem MSZ sygnalizowało w ostatnich dniach – w odpowiedzi na słowa Karola Nawrockiego – chęć rozmowy z prezydentem elektem (mówił o tym w wypowiedzi dla PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński). Pytanie jednak, czy np. w obliczu stanowiska Nawrockiego rząd zdecyduje się na „poświęcenie” Klicha i Schnepfa w ramach rozmów o innych stanowiskach ambasadorskich. – To byłoby przyznanie się do błędu. I będzie tak odczytane przez twardy elektorat, przez co wydaje się to mniej prawdopodobne niż przed ostatnimi wydarzeniami – dodaje nasz informator z PiS, wspominając m.in. rozczarowanie twardych wyborców PO postawą rządu w sprawie rzekomych fałszerstw 1 czerwca czy też gwałtowną reakcją na informacje o spotkaniu Szymona Hołowni u Adama Bielana.