Deweloperzy lubią „obwarzanki” i kurorty. A co lubią klienci?

Aktualizacja: 22.08.2025 10:10 Publikacja: 22.08.2025 08:25
Rejonami, gdzie deweloperzy są szczególnie aktywni, są „obwarzanki” – gminy i powiaty przylegające do dużych aglomeracji. Fot. M.Stelmach
Nieruchomości deweloperskie powstają i na obrzeżach dużych aglomeracji, i w małych miastach, a także w ośrodkach wakacyjnych.
Rejonami, gdzie deweloperzy są szczególnie aktywni, są „obwarzanki” – gminy i powiaty przylegające do dużych aglomeracji. Jak podaje JLL, w poprzednich kilku latach powstawało tam średniorocznie ok. 20 tys. mieszkań i domów. – Były to głównie okolice Warszawy, Trójmiasta, Poznania, rejony na południe od Wrocławia, a w przypadku Krakowa – Wieliczka – podaje JLL. Dużą część oferty w tych lokalizacjach stanowią domy jednorodzinne, głównie w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. W ostatnim czasie powstawało ich ok. 10 tys. rocznie.
Czytaj więcej
Zamiast doraźnych programów dopłat, które destabilizują rynek, kompleksowa strategia mieszkaniowa...
– Za dużą popularność lokalizacji podmiejskich odpowiada kilka czynników, między innymi upowszechnienie się modelu pracy hybrydowej. Mając możliwość pracy w domu przez kilka dni w tygodniu, wielu kupujących zaczęło bardziej przychylnie traktować lokalizacje z dala od centrum, ale zapewniające ciszę, spokój, kontakt z przyrodą – komentuje Aleksandra Gawrońska, szefowa działu badań rynku mieszkaniowego w JLL. – Nie bez znaczenia jest też fakt, że w ostatnich latach duże miasta mocno inwestowały w infrastrukturę komunikacyjną. Beneficjentami tych zmian w dużym stopniu były miejscowości satelitarne. Mieszkający tam ludzie cenią sobie sąsiedzkość, bliskość, lokalność. Warunkiem koniecznym jest dla nich dobra komunikacja, zapewniająca możliwość skorzystania z oferty dużego miasta praktycznie w każdej chwili.
Trzecim – zdaniem Aleksandry Gawrońskiej – może najważniejszym powodem popularności lokalizacji podmiejskich są ceny budowanych tam mieszkań i domów. Są znacznie niższe niż na największych rynkach mieszkaniowych. Nabywcy mogą więc kupić większy dom, z większą liczbą pokoi niż za podobną cenę mogliby mieć w mieście.
Deweloperzy budują sporo także w miastach regionalnych, jak Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów. – Zwłaszcza to ostatnie wyróżnia się na mieszkaniowej mapie Polski z produkcją na 1 tys. mieszkańców na poziomie Gdańska czy Wrocławia. W miastach regionalnych w ciągu ubiegłego roku również powstało ok. 20 tys. lokali – podają eksperci JLL. A jeszcze dziesięć lat temu produkcja była dwukrotnie mniejsza.
Inwestorzy nie zapominają też o małych miejscowościach. W ośrodkach liczących od ok. 30 do 100 tys. mieszkańców powstaje rocznie ok. 10 tys. mieszkań i domów (średnia lat 2020-2024). Zdecydowana większość nabywców to lokalni mieszkańcy, kupujący nieruchomości na własne potrzeby – albo jako pierwsze lokum, albo jako kolejne, by poprawić sobie warunki mieszkaniowe.
Ważne są też miejscowości wakacyjne – nadmorskie, górskie, nad jeziorami. – Kupujący powstające tam nieruchomości wykorzystują zarówno na własne potrzeby (np. do pracy hybrydowej, w celach rekreacyjnych), ale też jako inwestycję, taką nieruchomość można przecież wynajmować. Duży ruch na rynku lokali wakacyjnych to dowód, że polskie społeczeństwo się bogaci i coraz chętniej sięga po pewne atrybuty luksusu, jakimi są właśnie second homes w atrakcyjnych lokalizacjach. Pasywny dochód, jaki może generować wynajem takich nieruchomości, jest dodatkowym atutem. Jesteśmy przekonani, że ten trend będzie się w najbliższych latach umacniał – uważa Aleksandra Gawrońska.
Czy podaż mieszkań poza dużymi aglomeracjami jeszcze wzrośnie? – Byłabym ostrożna z długofalowymi scenariuszami. Prognozy demograficzne dla całej Polski, a zwłaszcza dla mniejszych miast, są negatywne. Duże miasta i otaczające je obwarzanki są raczej pewniakami, jeśli chodzi o przyrost demograficzny w perspektywie kilkunastoletniej. Do lokalizacji tych dołączyłabym Rzeszów – mówi ekspertka JLL.
Czytaj więcej
Promocje często obejmują mieszkania na ukończonych osiedlach. Taniej bywa też na początku budowy...
Mniejsze miasta kuszą cenami także chętnych na lokale z rynku wtórnego. Jak podaje portal Nieruchomości-online.pl, średnia cena ofertowa za mkw. używanych mieszkań np. w Białymstoku wyniosła w lipcu 10,3 tys. zł, w Bydgoszczy – ponad 8,4 tys. zł, w Gorzowie Wielopolskim – ponad 7,5 tys. zł, w Kielcach – niespełna 9,8 tys. zł, w Lublinie – ponad 10,3 tys. zł, w Olsztynie – ponad 9,2 tys. zł, w Opolu – ponad 9,4 tys. zł, w Rzeszowie – niespełna 11,1 tys. zł, w Szczecinie – niemal 9,9 tys. zł, w Toruniu – 9,5 tys. zł, a w Zielonej Górze – niemal 8,9 tys. zł.
Dla porównania – średnia cena mkw. mieszkań z drugiej ręki w Warszawie w lipcu to ok. 17,8 tys. zł, we Wrocławiu – 14,2 tys. zł, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – niespełna 8,8 tys. zł. W Krakowie to 16,6 tys. zł za mkw., w Poznaniu 11,8 tys. zł, w Łodzi 8,9 tys. zł, w Trójmieście ok. 16 tys. zł – podaje GetHome.pl.
Marek Wielgo, ekspert tego portalu, zauważa, że do tej pory Polacy częściej kupowali mieszkania z drugiej ręki. – Jednak o ile w poprzedniej dekadzie na rynek wtórny przypadało przeszło sześć na dziesięć sprzedanych mieszkań, o tyle w 2023 r. już tylko nieco ponad połowa (danych za 2024 r. GUS jeszcze nie podał) – wskazuje Wielgo. – Te proporcje mogłyby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby w przypadku rynku pierwotnego GUS uwzględniał umowy deweloperskie, a nie akty notarialne. Co ciekawe, w ostatnich latach sprzedaż nowych mieszkań systematycznie rosła bez względu na umowy deweloperskie. Rynek wtórny podlegał zaś sporym wahaniom. Najpewniej jest to spowodowane tym, że deweloperzy dostarczają na rynek coraz więcej mieszkań, które są konkurencją dla rynku wtórnego. Oczywiście ogromna większość nowych lokali (aż osiem na dziesięć) powstaje w miastach, głównie tych na prawach powiatu.
Foto: mat.prasowe
Decydującym kryterium wyboru mieszkania jest cena. Z danych portali BIG DATA RynekPierwotny.pl i GetHome.pl wynika, że już we wszystkich miastach wojewódzkich średnia cena mkw. mieszkań z drugiej ręki jest niższa niż lokali oferowanych przez deweloperów. Najdłużej wyłamywał się Kraków, ale w lipcu także i w tym mieście używane mieszkania były tańsze od nowych w przeliczeniu na metr kwadratowy. Największa różnica na korzyść rynku wtórnego jest w Olsztynie, Łodzi, Szczecinie, Toruniu, Rzeszowie, Zielonej Górze.
– Duży udział w ofercie mają mieszkania w PRL-owskich blokach i starych kamienicach, nierzadko w fatalnym stanie technicznym – wyjaśnia Marek Wielgo. – Rosnący odsetek stosunkowo nowych mieszkań na rynku wtórnym spowoduje stopniowe zacieranie się różnic – dodaje.
Foto: mat.prasowe
Według eksperta portalu w największych metropoliach poprzeczka cenowa na rynku pierwotnym pójdzie w górę z powodu rosnących cen działek i kosztów budowy. – Stabilizacja średniej ceny metra kwadratowego mieszkań w ofercie deweloperów jest możliwa, jeśli nadal będą zwiększać podaż mieszkań w segmencie popularnym, czyli z cenami na kieszeń przeciętnych kredytobiorców. Tak jest w tym roku m.in. w Warszawie.
Duża oferta nowych lokali zmusza do ustępstw sprzedających mieszkania na rynku wtórnym, tak aby przyciągnąć kupujących. I to nie tylko w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, ale nierzadko już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo. – Dlatego w Warszawie czy Krakowie, gdzie bardzo duża jest także oferta mieszkań z drugiej ręki, w tym roku widoczny jest spadek ich średniej ceny metra.
– Większa popularność rynku wtórnego może wynikać też i z tego, że starsze osiedla mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę, są też dobrze skomunikowane – mówi Wielgo. – Z drugiej strony w starych blokach często nie ma windy, brakuje miejsc parkingowych, a zaparkowanie auta na ulicy coraz częściej graniczy z cudem. Tego typu wad nie mają nowe mieszkania. Do tego ich ogromną zaletą jest możliwość indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania, wody i ścieków, co obecnie ma coraz większe znaczenie ze względu na lawinowy wzrost cen. Także z tego względu w ostatnich latach wyraźnie zmalał udział używanych mieszkań w łącznej liczbie transakcji mieszkaniowych.
Czytaj więcej
Ze swoich nieruchomości najczęściej zadowoleni są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, a...
Wielgo zwraca też uwagę, że rewolucję na rynku nieruchomości może zapoczątkować europejski Zielony Ład. – Wskazują na to doświadczenia starych krajów Unii Europejskiej, w których już od kilkunastu lat wszystkim budynkom przypisana jest określona klasa energetyczna: od A (A+) do G. Przy czym A oznacza „najlepsze energetycznie właściwości użytkowe”, a G – najgorsze, zwane wampirami energetycznymi, bo mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię m.in. do celów grzewczych – tłumaczy analityk. – W niedalekiej przyszłości także w naszym kraju budynkom mają być nadawane klasy energetyczne. Najpewniej staną się więc one kluczową wskazówką przy zakupie nieruchomości. Będzie to oznaczać wzrost popytu na energooszczędne mieszkania i domy, a w konsekwencji – ich cen. Spadać będzie wartość mieszkań i domów o niskiej efektywności energetycznej. Sprzedający będą musieli zaakceptować rabaty na renowację, aby zrekompensować kupującym jej koszty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet
Nieruchomości deweloperskie powstają i na obrzeżach dużych aglomeracji, i w małych miastach, a także w ośrodkach wakacyjnych.
Rejonami, gdzie deweloperzy są szczególnie aktywni, są „obwarzanki” – gminy i powiaty przylegające do dużych aglomeracji. Jak podaje JLL, w poprzednich kilku latach powstawało tam średniorocznie ok. 20 tys. mieszkań i domów. – Były to głównie okolice Warszawy, Trójmiasta, Poznania, rejony na południe od Wrocławia, a w przypadku Krakowa – Wieliczka – podaje JLL. Dużą część oferty w tych lokalizacjach stanowią domy jednorodzinne, głównie w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. W ostatnim czasie powstawało ich ok. 10 tys. rocznie.
Sposób deweloperów na zamianę domu w blok? Postawić duży budynek jednorodzinny i wydzielić w nim np. dziewięć lo...
Przy ul. Kieleckiej w samym centrum Gdyni Allcon wybuduje mieszkania, biura, lokale usługowe. W pierwszym etapie...
Nierzadko bardziej się opłaca inwestować w mniejszych miejscowościach. Znam bardzo rentowne inwestycje w lubelsk...
Spółka TDJ Estate sprzedała park handlowy Fabryka Park Katowice. Nowym właścicielem obiektu jest Newgate Investm...
Austriacki fundusz Raiffeisen Immobilien modernizuje biurowiec przy ul. Emilii Plater w Warszawie.
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas