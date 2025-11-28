Na koniec III kwartału 2025 r. powierzchnia magazynowa w Polsce przekroczyła 36 mln mkw. Rok 2020 rynek zamknął wynikiem nieco ponad 20 mln mkw., a na koniec 2010 r. zasoby wynosiły 7 mln mkw. Pod względem wybudowanej powierzchni Polska zajmuje piątą pozycję w Europie. Wejście do Unii Europejskiej i rozbudowa infrastruktury dały podwaliny do tego dynamicznego rozwoju. Bieżące trendy to m.in. nearshoring, czyli – po doświadczeniach z pandemii – skracanie łańcuchów dostaw i przenoszenie operacji bliżej rynków zbytu (głównie z Azji), a także friendshoring – czyli lokowanie biznesu w państwach przyjaznych i bezpiecznych, członkach UE i NATO.

Umiejscowienie Polski na mapie Europy powoduje, że jesteśmy magazynowym sercem kontynentu, łączącym i obsługującym najważniejsze kierunki: zachód, północ, południe. Wszystko wskazuje na to, że będziemy też zapleczem dla Ukrainy – po zakończeniu rosyjskiej agresji.

Ponadto, ze względu na fakt, że ekspansja rynku w Polsce rozpoczęła się stosunkowo niedawno, większość nieruchomości – w zestawieniu z rynkami zachodnimi – to nowoczesne obiekty, odpowiadające na potrzeby najemców, spełniające wymogi środowiskowe i ESG oraz wyróżniające się wysokim standardem technicznym.

Dynamiczny rozwój CTP w Polsce. Duża sieć parków magazynowych w zaledwie cztery lata

W 2021 r. na polskim rynku pojawił się nowy gracz – Grupa CTP. Założona w 1998 r., notowana na giełdzie w Amsterdamie firma, zbudowała wcześniej mocną pozycję w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Serbii, Niemczech i Austrii. Ekspansja nad Wisłą przyspieszyła w 2022 r., kiedy to CTP przejęło potężny bank ziemi od lokalnego gracza.