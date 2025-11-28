Aktualizacja: 28.11.2025 00:50 Publikacja: 28.11.2025 00:00
Na koniec III kwartału 2025 r. powierzchnia magazynowa w Polsce przekroczyła 36 mln mkw. Rok 2020 rynek zamknął wynikiem nieco ponad 20 mln mkw., a na koniec 2010 r. zasoby wynosiły 7 mln mkw. Pod względem wybudowanej powierzchni Polska zajmuje piątą pozycję w Europie. Wejście do Unii Europejskiej i rozbudowa infrastruktury dały podwaliny do tego dynamicznego rozwoju. Bieżące trendy to m.in. nearshoring, czyli – po doświadczeniach z pandemii – skracanie łańcuchów dostaw i przenoszenie operacji bliżej rynków zbytu (głównie z Azji), a także friendshoring – czyli lokowanie biznesu w państwach przyjaznych i bezpiecznych, członkach UE i NATO.
Umiejscowienie Polski na mapie Europy powoduje, że jesteśmy magazynowym sercem kontynentu, łączącym i obsługującym najważniejsze kierunki: zachód, północ, południe. Wszystko wskazuje na to, że będziemy też zapleczem dla Ukrainy – po zakończeniu rosyjskiej agresji.
Ponadto, ze względu na fakt, że ekspansja rynku w Polsce rozpoczęła się stosunkowo niedawno, większość nieruchomości – w zestawieniu z rynkami zachodnimi – to nowoczesne obiekty, odpowiadające na potrzeby najemców, spełniające wymogi środowiskowe i ESG oraz wyróżniające się wysokim standardem technicznym.
W 2021 r. na polskim rynku pojawił się nowy gracz – Grupa CTP. Założona w 1998 r., notowana na giełdzie w Amsterdamie firma, zbudowała wcześniej mocną pozycję w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii, Serbii, Niemczech i Austrii. Ekspansja nad Wisłą przyspieszyła w 2022 r., kiedy to CTP przejęło potężny bank ziemi od lokalnego gracza.
W ciągu zaledwie kilku lat grupa zbudowała w Polsce 19 parków biznesowych, a w realizacji jest 13 inwestycji – to zarówno rozbudowy istniejących obiektów, jak i nowe projekty na terenie całego kraju. Polski zasób CTP to ponad 900 tys. mkw. gotowych magazynów (to 8 proc. podaży dostarczonej na polski rynek od końca 2021 r.) oraz blisko 400 tys. mkw. w realizacji. W banku ziemi są parcele umożliwiające budowę 2,5 mln mkw.
Grupa zadbała o dywersyfikację i rozproszenie magazynów. CTP zbudowało parki w regionach o największym potencjale logistycznym (m.in. aglomeracja warszawska, Śląsk, Gdańsk, województwo lubuskie i opolskie), ale stawia też na mniej oczywiste, wschodzące rynki (m.in. Rzeszów, Legnica, Bydgoszcz czy Toruń).
CTP wskazuje cztery główne trendy napędzające zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny. Po pierwsze, profesjonalizacja łańcuchów dostaw i lokowanie projektów w Europie Środkowo-Wschodniej – korzystającej z obecności w strefie Schengen i intensywnych inwestycji w infrastrukturę. Po drugie, nearshoring i reindustrializacja samej Europy – co również sprzyja regionowi CEE. Producenci samochodów elektrycznych z Azji rozwijają działalność na Starym Kontynencie ze względu na cła, a także chęć bycia bliżej europejskich konkurentów. Po trzecie, dalszy rozwój branży e-commerce – napędzany wysoką konsumpcją w naszym regionie Europy. Po czwarte, rosnąca rola przemysłu zaawansowanych technologii – m.in. w związku z transformacją niemieckiej gospodarki.
CTP stawia na elastyczną i wszechstronną współpracę z najemcami
„CTP jest związane z Polską długoterminowo. Jako spółka jesteśmy deweloperem, który nie sprzedaje swoich nieruchomości. Budujemy obiekty do własnego portfela, generując przychody z najmu. Ta strategia oparta jest na długoterminowych, trwałych relacjach z najemcami, wysokiej jakości usługach i dobrze zaprojektowanych nieruchomościach”, mówi Piotr Flugel, Managing Director w CTP Polska.
CTSpace – nowoczesne hale typu big box, zaprojektowane z myślą o firmach, które stawiają na skalę i potrzebują powierzchni odpowiadającej dynamicznemu rozwojowi. To rozwiązanie, które łączy funkcjonalność, elastyczność i najwyższe standardy zrównoważonego budownictwa. Minimalna powierzchnia najmu w tym formacie to 3,5 tys. mkw., jednak oferta jest niezwykle elastyczna – najemcy mogą wynająć całe hale, a nawet kilka obiektów, jeśli potrzebują bardzo dużej przestrzeni.
CTFlex – format stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, które potrzebują nieco większej, wielofunkcyjnej powierzchni – w przedziale od 900 do 1,5 tys. mkw. To doskonały wybór dla firm z branży R&D (badania i rozwój) czy zaawansowanej technologicznie produkcji, które cenią sobie elastyczne układy przestrzeni i nowoczesną infrastrukturę.
CTBox – rozwiązanie dla firm potrzebujących elastycznej przestrzeni w przedziale od 600 do 1 tys. mkw. Sprawdza się zarówno w przypadku logistyki ostatniej mili, lekkiej produkcji, jak i działalności serwisowej. Dzięki modułowej strukturze CTBox rośnie razem z biznesem najemców.
Wszystkie magazyny posiadają certyfikaty środowiskowe, inwestor kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną – stąd inwestycje w panele fotowoltaiczne, pompy ciepła (w CTPark Warsaw West pracuje największa instalacja w Europie), wysoko zaawansowane systemy HVAC czy zabezpieczanie dostaw zielonej energii. Nic dziwnego – po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 r. firmy zaczęły masowo szukać rozwiązań, które obniżą koszty energii i zapewnią stabilność operacyjną. Efektywność energetyczna i wysokie standardy ESG to elementy, które najemcy cenią sobie we współpracy z CTP. Firma zbudowała w tym obszarze przewagę konkurencyjną.
Kolejnymi czynnikami, na które zwracają uwagę najemcy, są automatyzacja i komfort pracy – szczególnie pod kątem potrzeb produkcji. Istotną przewagą CTParks jest na przykład wysoki poziom doświetlenia hal światłem dziennym – nawet do poziomu 12,5 proc., co możliwe jest m.in. dzięki wykorzystywaniu paneli fasadowych z poliwęglanu wielokomorowego o 55-procentowej przezierności.
Nowoczesne magazyny muszą także oferować szeroko rozumiane zaplecze. Standardem w inwestycjach CTP są zieleń, strefy rekreacji, siłownie zewnętrzne i miejsca spotkań. Firma wprowadza teraz w Polsce format Clubhaus – to wielofunkcyjna przestrzeń dostępna nie tylko dla społeczności kompleksu produkcyjno-logistycznego, ale i okolicznych mieszkańców. Format ten doskonale sprawdza się w innych krajach, w których operuje Grupa CTP. W zależności od lokalizacji znajdują się tam m.in. sale konferencyjne, punkty medyczne oraz boiska sportowe. Pierwszy Clubhaus w Polsce powstanie w CTPark Warsaw West (przy trasie A2 i węźle Wiskitki). To z jednej strony odpowiedź na wyzwania kadrowe, a z drugiej sposób na integrację z lokalną społecznością.
Zdaniem ekspertów, chociaż etap nadganiania Unii Europejskiej jest już za nami, polski rynek magazynowy będzie dalej rósł.
Według CTP, najbliższy okres przyniesie wzrost popytu na obiekty zrównoważone energetycznie. Po drugie, automatyzacja wymusi podniesienie standardów technicznych budynków – tymczasem CTP już dziś oferuje obiekty „automation-ready”, dzięki czemu inwestor gotowy jest do natychmiastowej współpracy z takimi sektorami jak e-commerce i produkcja.
