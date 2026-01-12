Aktualizacja: 12.01.2026 07:23 Publikacja: 12.01.2026 06:12
Timothee Chalamet ze statuetką za najlepszą rolę męską w filmie komediowym lub musicalu
Foto: REUTERS
Złote Globy to nagrody filmowe i telewizyjne, przyznawane od 1944 roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Nagrody przyznawane są zarówno produkcjom filmowym, jak i telewizyjnym.
„Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao to historia Agnes, żony Williama Szekspira, próbującej pogodzić się ze stratą jedynego syna Hamneta. Z kolei „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio w roli głównej opowiada o amerykańskich lewicowych rewolucjonistach stawiających czoła opresyjnemu państwu. Anderson otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera.
W kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w komedii i musicalu Złotym Globem wyróżniony został Timothée Chalamet za rolę w filmie „Wielki Marty”. Chalamet w pokonanym polu zostawił nie tylko wspomnianego wyżej DiCaprio, ale także George'a Clooneya (nominowanego za rolę w filmie „Jay Kelly”).
– Ta kategoria jest niezwykle mocno obsadzona. Podziwiam was wszystkich – mówił Chalamet po otrzymaniu nagrody. Aktor wspominał, że rok wcześniej opuszczał ceremonię bez statuetki. – Kłamałbym, gdybym nie powiedział, że tamte chwile uczyniły ten moment znacznie słodszym – dodał.
Statuetkę za najlepszą rolę męską w filmie dramatycznym otrzymał Wagner Moura za rolę w filmie „Tajny agent”. Nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w filmie dramatycznym otrzymała Jessie Buckley za rolę w „Hamnet”, a za najlepszą rolę kobiecą w filmie komediowym nagrodzono Rose Byrne („Kopnęłabym cię, gdybym mogła”).
- To był niezwykły plan filmowy, którego mogłam być częścią, opowiadał historię prawdopodobnie najsławniejszego Brytyjczyka, który kiedykolwiek żył, a mieliśmy chińskiego reżysera, wielu Irlandczyków i w większości polską ekipę - mówiła Buckley po otrzymaniu statuetki.
Najlepszym filmem nieanglojęzycznym został brazylijski „Tajny agent”. Najlepszym miniserialem zostało „Dojrzewanie” Netfliksa, najlepszym serialem komediowym „Studio” od Apple TV, a najlepszym serialem dramatycznym „The Pitt” od HBO Max.
W czasie ceremonii po raz pierwszy wyróżniono też podcast – Złoty Glob trafił do podcastu „Good Hang with Amy Poehler” prowadzonego przez Amy Poehler (aktorkę i komiczkę).
– To próba wniesienia do bardzo surowego i nieprzyjaznego świata trochę miłości i śmiechu, śmiania się z ludźmi, a nie z ludzi – mówiła Poehler odbierając nagrodę. – Świetnie się bawimy robiąc ten podcast – dodała. Poehler rozmawia z ludźmi ze świata filmu, telewizji, a także szeroko rozumianego show-biznesu o ich życiu, pracy twórczej, porażkach i sukcesach. Rozmowy są prowadzone w bardzo luźny sposób (tytułowe „good hang” to „dobrze spędzony czas”).
Złote Globy to pierwsze ważne nagrody filmowe przyznawane w 2026 roku w Hollywood. Traktowane są jako preludium do Oscarów – wprawdzie Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie ma żadnego wpływu na decyzje dotyczące przyznawania tych najbardziej prestiżowych nagród filmowych, ale często zwycięzcy Złotych Globów tryumfują potem na oscarowej gali.
