Złote Globy to nagrody filmowe i telewizyjne, przyznawane od 1944 roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Nagrody przyznawane są zarówno produkcjom filmowym, jak i telewizyjnym.

Złote Globy rozdane. Kto cieszył się z nagrody?

„Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao to historia Agnes, żony Williama Szekspira, próbującej pogodzić się ze stratą jedynego syna Hamneta. Z kolei „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio w roli głównej opowiada o amerykańskich lewicowych rewolucjonistach stawiających czoła opresyjnemu państwu. Anderson otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera.

W kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w komedii i musicalu Złotym Globem wyróżniony został Timothée Chalamet za rolę w filmie „Wielki Marty”. Chalamet w pokonanym polu zostawił nie tylko wspomnianego wyżej DiCaprio, ale także George'a Clooneya (nominowanego za rolę w filmie „Jay Kelly”).