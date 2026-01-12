Rzeczpospolita
Złote Globy rozdane. „Jedna bitwa po drugiej” i „Hamnet” najlepszymi filmami roku

W czasie niedzielnej uroczystości przyznania Złotych Globów za najlepsze filmy roku uznano „Hamnet” (w kategorii najlepszy film dramatyczny) oraz „Jedna bitwa po drugiej” (w kategorii najlepsza komedia lub musical).

Publikacja: 12.01.2026 06:12

Timothee Chalamet ze statuetką za najlepszą rolę męską w filmie komediowym lub musicalu

Timothee Chalamet ze statuetką za najlepszą rolę męską w filmie komediowym lub musicalu

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Złote Globy to nagrody filmowe i telewizyjne, przyznawane od 1944 roku przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Nagrody przyznawane są zarówno produkcjom filmowym, jak i telewizyjnym. 

Złote Globy rozdane. Kto cieszył się z nagrody?

„Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao to historia Agnes, żony Williama Szekspira, próbującej pogodzić się ze stratą jedynego syna Hamneta. Z kolei „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona z Leonardo DiCaprio w roli głównej opowiada o amerykańskich lewicowych rewolucjonistach stawiających czoła opresyjnemu państwu. Anderson otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera. 

Leonardo DiCaprio w filmie „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona, który ma dziś blisko 40
Dlaczego wielkie nagrody ignorują box office? Oto odpowiedź

W kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w komedii i musicalu Złotym Globem wyróżniony został Timothée Chalamet za rolę w filmie „Wielki Marty”. Chalamet w pokonanym polu zostawił nie tylko wspomnianego wyżej DiCaprio, ale także George'a Clooneya (nominowanego za rolę w filmie „Jay Kelly”).

– Ta kategoria jest niezwykle mocno obsadzona. Podziwiam was wszystkich – mówił Chalamet po otrzymaniu nagrody. Aktor wspominał, że rok wcześniej opuszczał ceremonię bez statuetki. – Kłamałbym, gdybym nie powiedział, że tamte chwile uczyniły ten moment znacznie słodszym – dodał. 

Statuetkę za najlepszą rolę męską w filmie dramatycznym otrzymał Wagner Moura za rolę w filmie „Tajny agent”. Nagrodę za najlepszą rolę kobiecą w filmie dramatycznym otrzymała Jessie Buckley za rolę w „Hamnet”, a za najlepszą rolę kobiecą w filmie komediowym nagrodzono Rose Byrne („Kopnęłabym cię, gdybym mogła”).

- To był niezwykły plan filmowy, którego mogłam być częścią, opowiadał historię prawdopodobnie najsławniejszego Brytyjczyka, który kiedykolwiek żył, a mieliśmy chińskiego reżysera, wielu Irlandczyków i w większości polską ekipę - mówiła Buckley po otrzymaniu statuetki. 

Najlepszym filmem nieanglojęzycznym został brazylijski „Tajny agent”. Najlepszym miniserialem zostało „Dojrzewanie” Netfliksa, najlepszym serialem komediowym „Studio” od Apple TV, a najlepszym serialem dramatycznym „The Pitt” od HBO Max. 

Po raz pierwszy Złotym Globem wyróżniono podcast

W czasie ceremonii po raz pierwszy wyróżniono też podcast – Złoty Glob trafił do podcastu „Good Hang with Amy Poehler” prowadzonego przez Amy Poehler (aktorkę i komiczkę). 

– To próba wniesienia do bardzo surowego i nieprzyjaznego świata trochę miłości i śmiechu, śmiania się z ludźmi, a nie z ludzi – mówiła Poehler odbierając nagrodę. – Świetnie się bawimy robiąc ten podcast – dodała. Poehler rozmawia z ludźmi ze świata filmu, telewizji, a także szeroko rozumianego show-biznesu o ich życiu, pracy twórczej, porażkach i sukcesach. Rozmowy są prowadzone w bardzo luźny sposób (tytułowe „good hang” to „dobrze spędzony czas”). 

Złote Globy to pierwsze ważne nagrody filmowe przyznawane w 2026 roku w Hollywood. Traktowane są jako preludium do Oscarów – wprawdzie Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej nie ma żadnego wpływu na decyzje dotyczące przyznawania tych najbardziej prestiżowych nagród filmowych, ale często zwycięzcy Złotych Globów tryumfują potem na oscarowej gali. 

Źródło: rp.pl

