Aktualizacja: 08.12.2025 20:56 Publikacja: 08.12.2025 18:00
Foto: REUTERS/Mario Anzuoni
Zaczął się już sezon filmowych nagród. Swoje wyróżnienia zaczynają przyznawać krytycy amerykańscy, a 8 grudnia ogłoszone zostały nominacje do Złotych Globów, które zwykle są ważnym sprawdzianem faworytów przed Oscarami.
Najwięcej nominacji, bo aż w dziewięciu kategoriach, zdobył film „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona. Wśród złotoglobowych rekordzistów zapisała się Julia Roberts, która za rolę w „Po polowaniu” dostała swoją 11. nominację. Swoją szóstą nominację dostała Emma Stone.
Z kolei Chloe Zhao jako jedyna kobieta w historii tej nagrody zdobyła po raz drugi nominację za reżyserię. Ale jest też mnóstwo debiutantów. Aż 27 osób zdobyło w tym roku nominację po raz pierwszy.
W kategorii najlepszych filmów wyróżnionych zostało 12 tytułów. Wśród dramatów uznanie głosujących zyskały (w kolejności alfabetycznej): „Frankenstein”, „Hamnet”, „To był tylko wypadek”, „Tajny agent”, „Wartość sentymentalna”, „Grzesznicy”. W kategorii komedii lub musicalu: „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „Nie ma wyboru” oraz „Jedna bitwa po drugiej”.
W kategorii filmu nieangielskojęzycznego szanse na statuetkę mają: „To był tylko wypadek” (Francja), „Nie ma wyboru” (Południowa Korea), „Tajny agent” (Brazylia), „Wartość sentymentalna” (Norwegia), „Sirat” (Hiszpania), „Głos Hint Rajab” (Tunezja).
W kategorii „Najlepszy reżyser” głosujący wyróżnili: Paula Thomasa Andersona („Jedna bitwa po drugiej”), Ryana Cooglera („Grzesznicy”), Guillermo del Toro („Frankenstein”), Jafara Panahiego („To był tylko wypadek”), Joachima Triera („Wartość sentymentalna”) oraz Chloe Zhao („Hamnet”).
Nominacje zostały przyznane w 28 kategoriach – filmowych i telewizyjnych. Od trzech lat Złote Globy honorują też stand-uperów, od tego roku wyróżniają też podcasty.
Kilka lat temu Złote Globy, które zawsze uchodziły za Oscarowe preludium, zostały zbojkotowane przez środowisko filmowe. Zarzucano im, że są przyznawane przez niespełna sto osób – zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Hollywood, często zresztą mało już aktywnych. Że w tym gronie są głównie biali mężczyźni, więc Globy są rasistowskie, seksistowskie i niereprezentatywne.
Kapituła nagrody zrobiła wiele, by odzyskać zaufanie ludzi kina. Przede wszystkim trzy lata temu rozszerzyła grono głosujących o krytyków ze świata, dbając przy tym o to, by odpowiednio reprezentowane były wszystkie terytoria i grupy. I tak laureatów Złotych Globów wybiera 95 członków Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej i ok. 200 krytyków z blisko 80 krajów.
Złote Globy zostaną wręczone 11 stycznia 2026 r..
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od producenta filmów Mike’a Leigh, który zobaczył „Brata” na festiwalu w Cottbus, dostałem ostatnio piękny list...
Nauczyliśmy się mówić do międzynarodowej widowni. Nasze serialowe opowieści stały się uniwersalne i zrozumiałe....
Druga edycja festiwalu NBP Paribas Warsaw SerialCon, na który przygotowano 110 pokazów w pięciu sekcjach tematyc...
W Netfliksie można oglądać film Clinta Bentleya „Sny o pociągach”. Odtwórca głównej roli Joel Edgerton gościł ni...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 ponownie daje swoim widzom coś, czego nie oferuje żaden inny festiwal w Polsce...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas