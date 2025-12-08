Rzeczpospolita
Wydarzenia
„Jedna bitwa po drugiej” z 9 nominacjami Złotych Globów. W grze Stone i Roberts

Po raz 83 zostały ogłoszone nominacje do Złotych Globów. Wśród wyróżnionych nie ma polskich artystów.

Publikacja: 08.12.2025 18:00

„Jedna bitwa po drugiej” z 9 nominacjami Złotych Globów. W grze Stone i Roberts

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Barbara Hollender

Zaczął się już sezon filmowych nagród. Swoje wyróżnienia zaczynają przyznawać krytycy amerykańscy, a 8 grudnia ogłoszone zostały nominacje do Złotych Globów, które zwykle są ważnym sprawdzianem faworytów przed Oscarami. 

Najwięcej nominacji, bo aż w dziewięciu kategoriach, zdobył film „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona. Wśród złotoglobowych rekordzistów zapisała się Julia Roberts, która za rolę w „Po polowaniu” dostała swoją 11. nominację. Swoją szóstą nominację dostała Emma Stone.

Z kolei Chloe Zhao jako jedyna kobieta w historii tej nagrody zdobyła po raz drugi nominację za reżyserię. Ale jest też mnóstwo debiutantów. Aż 27 osób zdobyło w tym roku nominację po raz pierwszy.

12 filmów nominowanych do Złotych Globów

W kategorii najlepszych filmów wyróżnionych zostało 12 tytułów. Wśród dramatów uznanie głosujących zyskały (w kolejności alfabetycznej): „Frankenstein”, „Hamnet”, „To był tylko wypadek”, „Tajny agent”, „Wartość sentymentalna”, „Grzesznicy”. W kategorii komedii lub musicalu: „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „Nie ma wyboru” oraz „Jedna bitwa po drugiej”.

W kategorii filmu nieangielskojęzycznego szanse na statuetkę mają: „To był tylko wypadek” (Francja), „Nie ma wyboru” (Południowa Korea), „Tajny agent” (Brazylia), „Wartość sentymentalna” (Norwegia), „Sirat” (Hiszpania), „Głos Hint Rajab” (Tunezja).

W kategorii „Najlepszy reżyser” głosujący wyróżnili: Paula Thomasa Andersona („Jedna bitwa po drugiej”), Ryana Cooglera („Grzesznicy”), Guillermo del Toro („Frankenstein”), Jafara Panahiego („To był tylko wypadek”), Joachima Triera („Wartość sentymentalna”) oraz Chloe Zhao („Hamnet”).

Nominacje zostały przyznane w 28 kategoriach – filmowych i telewizyjnych. Od trzech lat Złote Globy honorują też stand-uperów, od tego roku wyróżniają też podcasty.

Złote Globy po poprawce

Kilka lat temu Złote Globy, które zawsze uchodziły za Oscarowe preludium, zostały zbojkotowane przez środowisko filmowe. Zarzucano im, że są przyznawane przez niespełna sto osób – zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Hollywood, często zresztą mało już aktywnych. Że w tym gronie są głównie biali mężczyźni, więc Globy są rasistowskie, seksistowskie i niereprezentatywne.

Kapituła nagrody zrobiła wiele, by odzyskać zaufanie ludzi kina. Przede wszystkim trzy lata temu rozszerzyła grono głosujących o krytyków ze świata, dbając przy tym o to, by odpowiednio reprezentowane były wszystkie terytoria i grupy. I tak laureatów Złotych Globów wybiera 95 członków Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej i ok. 200 krytyków z blisko 80 krajów. 

Złote Globy zostaną wręczone 11 stycznia 2026 r.. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
