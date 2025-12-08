Zaczął się już sezon filmowych nagród. Swoje wyróżnienia zaczynają przyznawać krytycy amerykańscy, a 8 grudnia ogłoszone zostały nominacje do Złotych Globów, które zwykle są ważnym sprawdzianem faworytów przed Oscarami.

Najwięcej nominacji, bo aż w dziewięciu kategoriach, zdobył film „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona. Wśród złotoglobowych rekordzistów zapisała się Julia Roberts, która za rolę w „Po polowaniu” dostała swoją 11. nominację. Swoją szóstą nominację dostała Emma Stone.

Z kolei Chloe Zhao jako jedyna kobieta w historii tej nagrody zdobyła po raz drugi nominację za reżyserię. Ale jest też mnóstwo debiutantów. Aż 27 osób zdobyło w tym roku nominację po raz pierwszy.

12 filmów nominowanych do Złotych Globów

W kategorii najlepszych filmów wyróżnionych zostało 12 tytułów. Wśród dramatów uznanie głosujących zyskały (w kolejności alfabetycznej): „Frankenstein”, „Hamnet”, „To był tylko wypadek”, „Tajny agent”, „Wartość sentymentalna”, „Grzesznicy”. W kategorii komedii lub musicalu: „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „Nie ma wyboru” oraz „Jedna bitwa po drugiej”.