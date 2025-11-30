Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie mają obecnie seriale?

Dlaczego "Heweliusz" został uznany za najlepszy serial roku?

Kto zdobył nagrody za role aktorskie na BNP Paribas Warsaw SerialCon?

Jak polskie seriale wpływają na międzynarodowy rynek kinematograficzny?

Jakie historyczne i nowe seriale cieszą się popularnością w Polsce?

Jaką rolę odgrywają polscy twórcy w międzynarodowym świecie seriali?

– Od czasu pandemii seriale stały się uczestnikiem naszego życia – mówi dyrektorka programowa festiwalu Magdalena Sroka. – Przestały być tylko rozrywką. Pomagają diagnozować świat, opowiadają nasze historie.

Podczas drugiej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon jury pod przewodnictwem Łukasza Palkowskiego za najlepszy serial roku uznało „Heweliusza” (Netflix). Jan Holoubek został uhonorowany za reżyserię tego serialu, a Bartłomiej Kaczmarek za zdjęcia.

– Poziom polskich seriali jest dziś naprawdę wysoki – mówi Łukasz Palkowski. – Pozbyliśmy się bagażu, który sprawiał, że nasze historie rozumieliśmy tylko my. Historie, które opowiadamy, są na tyle uniwersalne, że rozumieją je ludzie pod różnymi szerokościami i długościami geograficznymi. A „Heweliusz” wyróżnia się pod każdym względem. To jest dzieło absolutnie kompletne.