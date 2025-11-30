Hongkong. Policja podała nowy bilans ofiar pożaru, tysiące ludzi wyległy na ulice

Aktualizacja: 30.11.2025 22:23 Publikacja: 30.11.2025 21:27
Kolejka osób, chcących złożyć kwiaty dla upamiętnienia ofiar pożaru na osiedlu Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po w Hongkongu
Foto: PAP/EPA/Leung Man Hei
Jak poinformowała policja, podczas przeszukania spalonych budynków kompleksu niektóre ciała znaleziono na klatkach schodowych i dachach, skąd mieszkańcy budynków próbowali uciec. Ponad 40 osób nadal uznaje się za zaginione - dodano.
Cztery dni po tym, jak pożar rozprzestrzenił się po elewacjach siedmiu remontowanych wieżowców mieszkalnych w północnej dzielnicy Tai Po w Hongkongu, na ulicach miasta wciąż unosi się woń dymu.
Pożar, który strawił siedem wieżowców mieszkalnych przy granicy z Chinami kontynentalnymi, wstrząsnął Hongkongiem, a władze wszczęły śledztwa w sprawie przestępstw i korupcji. Przyczyna pożaru nadal jest przedmiotem dochodzenia, tymczasem wśród mieszkańców Hongkongu rośnie oburzenie w związku brakiem ostrzeżeń o ryzyku pożaru i pojawiającymi się doniesieniami o niebezpiecznych praktykach budowlanych podczas remontu.
Czytaj więcej
Straż pożarna w Hongkongu poinformowała, że zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą w kompleksi...
Wzdłuż brzegów kanału w pobliżu spalonego kompleksu mieszkaniowego Wang Fuk Court ustawiła się licząca ponad kilometr długości kolejka mieszkańców miasta, chcących złożyć białe kwiaty w hołdzie dla zmarłych. Ludzie przybywali tam jeszcze późnym wieczorem. Niektórzy dołączali liściki do ofiar i składali kwiaty, w tym chryzantemy, symbolizujące w chińskiej kulturze żałobę.
Policja zatrzymała w sobotę 24-letniego Milesa Kwana, członka grupy, która złożyła petycję domagającą się niezależnego dochodzenia w sprawie ewentualnej korupcji i działań nadzoru budowlanego - poinformowały agencję Reutera dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Pod internetową petycją podpisało się ponad 10 tys. osób, ale zostałą ona usunięta. Wkrótce potem inny mieszkaniec Hongkongu, przebywający za granicą, wystosował kolejną petycję z podobnymi żądaniami. Do niedzieli zebrano ponad 2700 podpisów. „Rząd jest winien mieszkańcom Hongkongu prawdziwą i wyraźną odpowiedzialność” – napisano w petycji.
Czytaj więcej
Ogromny pożar, który wciąż szaleje w kompleksie apartamentowym w Hongkongu, w którym zginęło co n...
Chińskie władze ds. bezpieczeństwa narodowego ostrzegły w sobotę obywateli przed wykorzystywaniem katastrofy do „wciągnięcia Hongkongu w chaos”. Pekin przestrzegł przed wykorzystywaniem katastrofy do „dezorganizacji” miasta. Władze Chin dodały, że będą brutalnie zwalczały wszelkie „antychińskie” protesty po wybuchu pożaru.
„Surowo ostrzegamy antychińskich destabilizatorów, którzy próbują burzyć porządek w Hongkongu w związku katastrofą. Niezależnie od metod, których użyjecie, z pewnością zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności i surowo ukarani” - napisano w oświadczeniu chińskich władz.
Czytaj więcej
W środę potężny pożar objął kilka wysokich budynków mieszkalnych w kompleksie Wang Fuk Court w pó...
W związku z pożarem aresztowano 11 osób, którym zarzucono korupcję i wykorzystanie podczas remontu niebezpiecznych materiałów.
Akcja ratunkowa zakończyła się w piątek, jednak policja twierdzi, że może znaleźć więcej ciał podczas przeszukiwania spalonych budynków, co może potrwać od trzech do czterech tygodni.
Pożar wybuchł w środę po południu i szybko objął siedem z ośmiu 32-piętrowych bloków kompleksu, które na czas remontu zostały owinięte zieloną siatką i obstawione bambusowymi rusztowaniami.
Władze poinformowały, że alarmy przeciwpożarowe w kompleksie, w którym mieszkało ponad 4600 osób, nie działały prawidłowo.
Media przypominają, że był to najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od 1948 r., kiedy to w pożarze magazynu zginęło 176 osób.
Mieszkańcy kompleksu wyrażali swoje obawy już we wrześniu 2024 r., m.in. w związku z potencjalną łatwopalnością siatki, którą wykonawcy pokrywali rusztowania. Wówczas władze miasta odpowiedziały na te zgłoszenia, że ryzyko pożaru jest „stosunkowo niskie”.
Pożar kompleksu Wang Fuk Court w Hongkongu
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak poinformowała policja, podczas przeszukania spalonych budynków kompleksu niektóre ciała znaleziono na klatkach schodowych i dachach, skąd mieszkańcy budynków próbowali uciec. Ponad 40 osób nadal uznaje się za zaginione - dodano.
Cztery dni po tym, jak pożar rozprzestrzenił się po elewacjach siedmiu remontowanych wieżowców mieszkalnych w północnej dzielnicy Tai Po w Hongkongu, na ulicach miasta wciąż unosi się woń dymu.
Straż pożarna w Hongkongu poinformowała, że zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą w kompleksie mieszkalnym W...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Ogromny pożar, który wciąż szaleje w kompleksie apartamentowym w Hongkongu, w którym zginęło co najmniej 65 osób...
Iran rozpoczął intensywne działania mające na celu wywołanie opadów, wykorzystując technikę zasiewania chmur. We...
Blisko milion mieszkańców północnej i wschodniej części Filipin ewakuowano w związku ze zbliżającym się do tego...
Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. ogłosił stan wyjątkowy po tym, jak tajfun Kalmaegi pozbawił życia co najm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas