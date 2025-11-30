Aktualizacja: 30.11.2025 14:14 Publikacja: 30.11.2025 13:30
Premier Izraela Beniamin Netanjahu
Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
Netanjahu – który nie przyznaje się do winy – oskarżony jest między innymi o przekupstwo, oszustwa oraz nadużycie zaufania.
Czytaj więcej
Donald Trump w wywiadzie udzielonym CBS zapowiedział, że zamierza zaangażować się w proces korupc...
Do biura prezydenta Izaaka Herzoga trafił ponad stustronicowy wniosek – przygotowany przez prawnika Netanjahu Amita Hadada – w którym szef izraelskiego rządu zwraca się z prośbą o ułaskawienie.
Netanjahu – jak wynika z komunikatu biura premiera – zdecydował się na taki krok, by „załagodzić konflikt narodowy” oraz „zmniejszyć napięcia” związane z jego procesem. Zdaniem polityka „natychmiastowe zakończenie procesu w jego sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego”.
Polityk podkreślił także, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.
Biuro prezydenta Izaaka Herzoga podkreśliło, że jest to „niezwykły wniosek, który niesie ze sobą istotne konsekwencje”. „Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich opinii prezydent rozpatrzy wniosek w sposób odpowiedzialny i szczery”– czytamy w komunikacie, który cytuje agencja Reutera.
Departament Ułaskawień Ministerstwa Sprawiedliwości ma teraz zebrać opinie właściwych organów. Następnie prezydent – po otrzymaniu rekomendacji doradcy prawnego – zdecyduje o ewentualnym ułaskawieniu.
Czytaj więcej
Premier Izraela Beniamin Netanjahu został oskarżony o korupcję. Oznacza to jeszcze większą niepew...
Wniosek Netanjahu w liście do Herzoga poparł prezydent USA Donald Trump. Na początku listopada amerykański przywódca – w wywiadzie udzielonym CBS – zapowiedział, że zamierza zaangażować się w proces korupcyjny premiera Izraela, aby „trochę mu pomóc”. – Nie sądzę, by traktowali go bardzo dobrze. Toczy się przeciwko niemu proces w kilku sprawach i nie sądzę, że traktują go bardzo dobrze – mówił Trump. – Zaangażujemy się w to, żeby mu trochę pomóc, ponieważ uważam, że to bardzo niesprawiedliwe – podkreślał.
To już kolejny raz, kiedy Trump nawiązuje do problemów z prawem Beniamina Netanjahu. Wcześniej – występując na forum Knesetu po zaakceptowaniu przez Hamas i Izrael pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez Trumpa – prezydent Stanów Zjednoczonych mówił m.in. że Herzog powinien ułaskawić Netanjahu. – Cygara i szampan, kogo to do diabła obchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu.
Czytaj więcej
Premier Izraela Beniamin Netanjahu został formalnie postawiony w stan oskarżenia przed sądem w zw...
Proces o korupcję przeciwko Netanjahu toczy się od 2000 r. Prokuratura zarzuca politykowi łapówkarstwo, oszustwo oraz nadużycie zaufania w trzech oddzielnych sprawach karnych.
Netanjahu jest oskarżony m.in. o przyjęcie prezentów o wartości ponad 200 tysięcy dol. od biznesmenów, w tym od miliardera Jamesa Packera i hollywoodzkiego producenta Arnona Milchana. Wśród prezentów były – wspomniane przez Trumpa – drogie cygara i butelki różowego szampana. W zamian za podarunki Netanjahu miał pomagać Packerowi w uzyskiwaniu umów i koncesji związanych z dużymi inwestycjami, a Milchanowi miał pomagać w uzyskaniu długoterminowej wizy do USA oraz w unikaniu płacenia podatków w Izraelu. Netanjahu miał także pomagać Arnonowi Mozesowi, wydawcy gazety „Yedioth Ahronoth”, w zamian za pozytywne komentarze na temat rządu w tym medium.
Netanjahu wielokrotnie odrzucał oskarżenia – twierdzi, że proces jest polityczną nagonką.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Netanjahu – który nie przyznaje się do winy – oskarżony jest między innymi o przekupstwo, oszustwa oraz nadużycie zaufania.
„Wall Street Journal” powołując się na liczne źródła, ustalił, że dyskusje amerykańskich i rosyjskich negocjator...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Zwracając się m.in. do linii lotniczych oraz przemytników narkotyków, prezydent USA Donald Trump oświadczył, że...
Andrij Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, podał się do dymisji po tym, jak do jego domu weszli funkcjon...
W ramach nowego, szeroko zakrojonego prawa, Quebec zapowiada zaostrzenie represji wobec publicznego praktykowani...
Prezydent Zełenski poinformował, że szef jego Kancelarii, Andrij Jermak, złożył rezygnację. Jego prośba o dymisj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas