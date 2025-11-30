Reklama
Netanjahu złożył wniosek o ułaskawienie. Chce „załagodzić konflikt narodowy”

Premier Izraela Beniamin Netanjahu – przeciwko któremu toczy się proces korupcyjny – zwrócił się do prezydenta Izaaka Herzoga z prośbą o ułaskawienie.

Publikacja: 30.11.2025 13:30

Premier Izraela Beniamin Netanjahu

Premier Izraela Beniamin Netanjahu

Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zarzuty ciążą na Beniaminie Netanjahu w związku z prowadzonym przeciwko niemu procesem?
  • Dlaczego premier Izraela zdecydował się zwrócić do prezydenta o ułaskawienie?
  • Jakie argumenty przedstawia Netanjahu w swoim wniosku o ułaskawienie?
  • Jakie wsparcie oferuje Donald Trump w związku z wnioskiem Netanjahu o ułaskawienie?

Netanjahu – który nie przyznaje się do winy – oskarżony jest między innymi o przekupstwo, oszustwa oraz nadużycie zaufania.

Netanjahu złożył oficjalny wniosek o ułaskawienie 

Do biura prezydenta Izaaka Herzoga trafił ponad stustronicowy wniosek – przygotowany przez prawnika Netanjahu Amita Hadada – w którym szef izraelskiego rządu zwraca się z prośbą o ułaskawienie.  

Netanjahu – jak wynika z komunikatu biura premiera – zdecydował się na taki krok, by „załagodzić konflikt narodowy” oraz „zmniejszyć napięcia” związane z jego procesem. Zdaniem polityka „natychmiastowe zakończenie procesu w jego sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego”.

Polityk podkreślił także, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.

Biuro prezydenta Izaaka Herzoga podkreśliło, że jest to „niezwykły wniosek, który niesie ze sobą istotne konsekwencje”. „Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich opinii prezydent rozpatrzy wniosek w sposób odpowiedzialny i szczery”– czytamy w komunikacie, który cytuje agencja Reutera. 

Departament Ułaskawień Ministerstwa Sprawiedliwości ma teraz zebrać opinie właściwych organów. Następnie prezydent – po otrzymaniu rekomendacji doradcy prawnego – zdecyduje o ewentualnym ułaskawieniu. 

Trump staje w obronie Netanjahu. Popiera jego wniosek o ułaskawienie 

Wniosek Netanjahu w liście do Herzoga poparł prezydent USA Donald Trump. Na początku listopada amerykański przywódca – w wywiadzie udzielonym CBS – zapowiedział, że zamierza zaangażować się w proces korupcyjny premiera Izraela, aby „trochę mu pomóc”. – Nie sądzę, by traktowali go bardzo dobrze. Toczy się przeciwko niemu proces w kilku sprawach i nie sądzę, że traktują go bardzo dobrze – mówił Trump. – Zaangażujemy się w to, żeby mu trochę pomóc, ponieważ uważam, że to bardzo niesprawiedliwe – podkreślał. 

To już kolejny raz, kiedy Trump nawiązuje do problemów z prawem Beniamina Netanjahu. Wcześniej – występując na forum Knesetu  po zaakceptowaniu przez Hamas i Izrael pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez Trumpa – prezydent Stanów Zjednoczonych mówił m.in. że Herzog powinien ułaskawić Netanjahu. – Cygara i szampan, kogo to do diabła obchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu. 

Co zarzuca się Netanjahu?

Proces o korupcję przeciwko Netanjahu toczy się od 2000 r. Prokuratura zarzuca politykowi łapówkarstwo, oszustwo oraz nadużycie zaufania w trzech oddzielnych sprawach karnych.

Netanjahu jest oskarżony m.in. o przyjęcie prezentów o wartości ponad 200 tysięcy dol. od biznesmenów, w tym od miliardera Jamesa Packera i hollywoodzkiego producenta Arnona Milchana. Wśród prezentów były – wspomniane przez Trumpa – drogie cygara i butelki różowego szampana. W zamian za podarunki Netanjahu miał pomagać Packerowi w uzyskiwaniu umów i koncesji związanych z dużymi inwestycjami, a Milchanowi miał pomagać w uzyskaniu długoterminowej wizy do USA oraz w unikaniu płacenia podatków w Izraelu. Netanjahu miał także pomagać Arnonowi Mozesowi, wydawcy gazety „Yedioth Ahronoth”, w zamian za pozytywne komentarze na temat rządu w tym medium. 

Netanjahu wielokrotnie odrzucał oskarżenia – twierdzi, że proces jest polityczną nagonką.

Źródło: rp.pl

