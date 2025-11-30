Polityk podkreślił także, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.

Biuro prezydenta Izaaka Herzoga podkreśliło, że jest to „niezwykły wniosek, który niesie ze sobą istotne konsekwencje”. „Po otrzymaniu wszystkich odpowiednich opinii prezydent rozpatrzy wniosek w sposób odpowiedzialny i szczery”– czytamy w komunikacie, który cytuje agencja Reutera.

Departament Ułaskawień Ministerstwa Sprawiedliwości ma teraz zebrać opinie właściwych organów. Następnie prezydent – po otrzymaniu rekomendacji doradcy prawnego – zdecyduje o ewentualnym ułaskawieniu.

Trump staje w obronie Netanjahu. Popiera jego wniosek o ułaskawienie

Wniosek Netanjahu w liście do Herzoga poparł prezydent USA Donald Trump. Na początku listopada amerykański przywódca – w wywiadzie udzielonym CBS – zapowiedział, że zamierza zaangażować się w proces korupcyjny premiera Izraela, aby „trochę mu pomóc”. – Nie sądzę, by traktowali go bardzo dobrze. Toczy się przeciwko niemu proces w kilku sprawach i nie sądzę, że traktują go bardzo dobrze – mówił Trump. – Zaangażujemy się w to, żeby mu trochę pomóc, ponieważ uważam, że to bardzo niesprawiedliwe – podkreślał.

To już kolejny raz, kiedy Trump nawiązuje do problemów z prawem Beniamina Netanjahu. Wcześniej – występując na forum Knesetu po zaakceptowaniu przez Hamas i Izrael pierwszego etapu planu pokojowego opracowanego przez Trumpa – prezydent Stanów Zjednoczonych mówił m.in. że Herzog powinien ułaskawić Netanjahu. – Cygara i szampan, kogo to do diabła obchodzi? – pytał Trump, nawiązując do podarunków, jakie miał otrzymywać Netanjahu. Trump przyznał potem, że to izraelski premier poprosił go, aby poruszył ten temat w przemówieniu.