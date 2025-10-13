Aktualizacja: 13.10.2025 13:15 Publikacja: 13.10.2025 13:08
Prezydent USA Donald Trump, przewodniczący Knesetu Amir Ohana i prezydent Izraela Icchak Herzog w Knesecie
Foto: Evan Vucci/Pool via REUTERS
Amerykański przywódca w poniedziałek na kilka godzin przybył do Izraela. Przed godz. 9.00 samolot Air Force One wylądował na lotnisku Ben Guriona, oddalonym o ok. 20 km od centrum Tel Awiwu.
Na lotnisku Donalda Trumpa witali przedstawiciele najwyższych izraelskich władz, w tym prezydent Icchak Herzog i premier Beniamin Netanjahu. Ten drugi wsiadł do limuzyny amerykańskiego prezydenta, nazywanej „Bestią”, by wraz z nim pojechać do izraelskiego parlamentu.
W Knesecie Trump spotkał się z rodzinami izraelskich zakładników, uprowadzonych w 2023 r. przez Hamas, a następnie rozpoczął wygłaszanie przemówienia. Tym samym 47. prezydent USA został czwartym w historii przywódcą Stanów Zjednoczonych, który wystąpił na forum Knesetu. Przed nim do izraelskich deputowanych przemawiali Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) i George W. Bush (2008). Przewodniczący Knesetu Amir Ohana w liście do Trumpa, w którym zaprosił go do wygłoszenia przemówienia w izraelskim parlamencie podkreślił, że „naród Izraela uważa Trumpa za największego współcześnie przyjaciela i sojusznika”.
Amerykański prezydent został przywitany kilkuminutową owacją na stojąco. Przewodniczący Knesetu powiedział, że Trump to kolos, który będzie pamiętany przez pokolenia. Ocenił, że Trump to najlepszy przyjaciel Izraela, jaki kiedykolwiek zasiadał w Białym Domu. Przekonywał, że świat potrzebuje więcej odważnych przywódców. – Świat potrzebuje więcej Trumpów – stwierdził Amir Ohana, który w ponad 20-minutowym wystąpieniu wielokrotnie chwalił amerykańskiego prezydenta.
Premier Izraela podziękował Trumpowi m.in. za to, że w czasie jego pierwszej kadencji w Białym Domu Stany Zjednoczone uznały Jerozolimę za stolicę Izraela oraz uznały suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan, zajętymi przez izraelskie wojsko w 1967 r. – Donald Trump to najlepszy przyjaciel, jakiego państwo Izrael kiedykolwiek miało w Białym Domu. Żaden amerykański prezydent nigdy nie zrobił więcej dla Izraela – mówił.
Demonstracja poparcia dla Donalda Trumpa na placu w Tel Awiwie
Foto: REUTERS/Shir Torem
Netanjahu dziękował Trumpowi za propozycję pokojową ws. Strefy Gazy, która, jak ocenił, oznacza realizację wszystkich celów wojennych Izraela.
Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid twierdził, zwracając się do osób protestujących przeciwko działaniom Izraela m.in. w Londynie, że w Gazie nie było ludobójstwa ani celowego głodzenia populacji. Mówił, że stanie po stronie Izraela to stanie „po stronie sprawiedliwości”.
Przemówienie Trumpa rozpoczęło się po godz. 13.00, czyli z ponad trzygodzinnym opóźnieniem. Część osób słuchających amerykańskiego prezydenta miała czerwone czapki z napisem „Trump, prezydent pokoju”, przypominające czerwone czapki ruchu MAGA (Make America Great Again, Uczyńmy Amerykę Ponownie Wielką) Trumpa.
– Zebraliśmy się w dniu wielkiej radości – takimi słowami swoje przemówienie rozpoczął Trump. Dodał, że po dwóch latach 20 zakładników wróciło do swych rodzin.
Mężczyzna w czapce z napisem „Trump, prezydent pokoju” w Knesecie
Foto: Kenny Holston/Pool via REUTERS
Przed wizytą w Izraelu Donald Trump mówił dziennikarzom, że „wojna się skończyła”, podobne twierdzenie wygłosił w poniedziałek w Knesecie. Pytany o perspektywy dla Bliskiego Wschodu Trump stwierdził, że jego zdaniem sytuacja ulegnie normalizacji. Prezydent wyraził też opinię, że zawieszenie broni w Strefie Gazy się utrzyma.
W poniedziałek rozpoczął się kolejny etap zawieszenia broni między Izraelem i Hamas, ogłoszonego w ubiegłym tygodniu. Hamas uwolnił dwudziestu pozostałych przy życiu izraelskich zakładników, porwanych w 2023 r., z kolei Izrael uwolnił ok. 2 tys. Palestyńczyków, w tym grupę 250 skazańców z długimi wyrokami oraz. ok. 1700 osób zatrzymanych po 7 października 2023 r., w tym małoletnich, przetrzymywanych bez wyroku sądu. Część z nich miała trafić do Gazy, część – na Zachodni Brzeg, a część (według agencji Reutera, 154 osoby) ma zostać deportowana poza Izrael i poza terytoria palestyńskie.
Członkowie Hamasu podczas przekazania zakładników Czerwonemu Krzyżowi
Foto: REUTERS/Ramadan Abed
O trwałym pokoju mają rozmawiać w poniedziałek przywódcy ponad 20 państw, na czele z Trumpem, w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk. W szczycie ma uczestniczyć prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas. Początkowo informowano, że przedstawiciele Izraela nie są spodziewani, później pojawiły się doniesienia, że do Egiptu uda się Netanjahu, jednak jego kancelaria oświadczyła, że premier Izraela nie wybiera się do Szarm el-Szejk.
Kolejnym etapem wdrażania planu pokojowego Trumpa miałoby być utworzenie międzynarodowego organu – Zarządu Pokoju (Board of Peace), który miałby nadzorować tymczasowy, technokratyczny rząd administrujący Strefą Gazy. W przeszłości Trump mówił, że w skład tego Zarządu miałby wchodzić m.in. były premier Tony Blair, ale w niedzielę prezydent USA poddał to w wątpliwość, ponieważ kandydatura Blaira budzi kontrowersje na Bliskim Wschodzie ze względu na rolę, jaką odegrał w czasie inwazji USA na Irak w 2003 roku.
Zniszczenia w Strefie Gazy
Foto: PAP
Według Trumpa „Zarząd Pokoju” powstanie bardzo szybko i znormalizuje sytuację w enklawie.
