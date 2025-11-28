Jak pisze telex.hu Orbán usłyszał od tłumacza nie do końca to, co naprawdę powiedział Putin. Serwis zwrócił się już z pytaniem w tej sprawie do MSZ Węgier, Kancelarii Premiera i ambasady Węgier w Moskwie. Na razie nie uzyskał odpowiedzi.

Poniżej przedstawiamy zapis tego, co Putin mówił po rosyjsku i tego, jak na węgierski przetłumaczył to tłumacz.

Władimir Putin mówi jedno, tłumacz przekazuje Viktorowi Orbánowi luźną interpretację

Władimir Putin: Z radością odnotowuję, że niezależnie od złożoności obecnej sytuacji, nasze relacje zostały zachowane i są rozwijane.