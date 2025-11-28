Aktualizacja: 28.11.2025 14:36 Publikacja: 28.11.2025 14:27
Na Kremlu nieoczekiwanie w głównej roli wystąpił węgierski tłumacz
Jak pisze telex.hu Orbán usłyszał od tłumacza nie do końca to, co naprawdę powiedział Putin. Serwis zwrócił się już z pytaniem w tej sprawie do MSZ Węgier, Kancelarii Premiera i ambasady Węgier w Moskwie. Na razie nie uzyskał odpowiedzi.
Poniżej przedstawiamy zapis tego, co Putin mówił po rosyjsku i tego, jak na węgierski przetłumaczył to tłumacz.
Władimir Putin: Z radością odnotowuję, że niezależnie od złożoności obecnej sytuacji, nasze relacje zostały zachowane i są rozwijane.
Tłumacz: Z radością odnotowuję, że nasze relacje się rozwijają.
Władimir Putin: Jesteśmy świadomi, że były różne okresy w naszej historii, ale obecne relacje oparte są na najlepszych częściach najlepszych okresów i są oparte na pragmatycznym i praktycznym rozwoju dwustronnych relacji.
Tłumacz: W rzeczywistości, rozwijają się stopniowo, pomimo faktu, że sytuacja jest trudna, zachowaliśmy naszą przyjaźń i relacje.
Władimir Putin: Znamy się długi czas...
Tłumacz: Cieszę się, że do nas przyjechałeś...
Władimir Putin: Wiem, że w toku swojej pracy, w pierwszej kolejności bierzesz pod uwagę interes Węgier i Węgrów.
Tłumacz: Mam nadzieję, że omówimy dalsze możliwości współpracy i będziemy ją rozwijać.
Władimir Putin: Nasz punkt widzenia na różne sprawy, w tym sprawy międzynarodowe, niekoniecznie jest zbieżny.
Władimir Putin: Mamy dobrze wyważoną opinię na temat problemów wokół Ukrainy (a potem poprawił się mówiąc „w kwestii ukraińskiej”).
Tłumacz: I wiem, że międzynarodowa polityka w naturalny sposób cię dotyka.
Tłumacz: Nasza współpraca rozwija się dobrze na poziomie międzynarodowym...
Władimir Putin: Ale atmosfera między nami sprawia, że jest możliwa otwarta dyskusja w każdej kwestii.
Tłumacz: Więc pracujemy razem i rozwijamy współpracę we wszystkich obszarach.
Władimir Putin: To pozwala nam nie tylko rozmawiać, ale też znajdować rozwiązanie dla wszelkich problemów.
Tłumacz: Nie ograniczamy się do rozmów, realizujemy to, co obiecaliśmy, działamy w taki sposób.
Władimir Putin: Mamy dobrze wyważoną opinię na temat problemów wokół Ukrainy (a potem poprawił się mówiąc „w kwestii ukraińskiej”).
Tłumacz: I wiem, że międzynarodowa polityka w naturalny sposób cię dotyka.
Władimir Putin: Jeśli chodzi o nasze dwustronne relacje, z żalem stwierdzam, że handel towarami zmalał w zeszłym roku, choć głównie ze względu na zewnętrzne ograniczenia, ale znacząco, minus 23 proc.
Tłumacz: W ubiegłym roku doszło do zmian. Nie był łatwy dla nas również.
Władimir Putin: Ale są też dobre widoki na przyszłość, w tym roku doświadczyliśmy wzrostu, umiarkowanego, ale mimo wszystko, o ponad 7 proc.
Tłumacz: W tym roku doświadczamy niewielkiego wzrostu, niezbyt wysokiego, ale można go dostrzec...
Władimir Putin: Oczywiście, na polu energetyki jest między nami głęboka współpraca.
Tłumacz: W energetyce i innych sektorach.
Władimir Putin: I to są kwestie i problemy, które musimy omówić.
Tłumacz: I tak możemy poprawić naszą gospodarkę.
Na koniec Putin jeszcze raz powitał Orbána, po czym swoje wystąpienie rozpoczął węgierski premier, a tłumacz strony rosyjskiej zaczął przekładać je na rosyjski.
Orbán poinformował w piątek rano, że wybiera się do Moskwy, by „Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku”. Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.
Orbán, w odróżnieniu od większości pozostałych przywódców państw UE, utrzymuje relacje z Rosją, mimo trwającej na Ukrainie wojny. Węgry nie udzielają pomocy wojskowej Ukrainie, apelują też o jak najszybsze zakończenie wojny oraz o zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, ponieważ – zdaniem rządu w Budapeszcie – szkodzą one bardziej gospodarce państw UE niż Rosji.
