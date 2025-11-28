Reklama
Viktor Orbán usłyszał co innego, niż mówił Władimir Putin?

Węgierski serwis telex.hu zwrócił uwagę, że w czasie otwartego dla mediów powitania premiera Węgier Viktora Orbána przez prezydenta Rosji Władimira Putina, węgierski tłumacz bardzo luźno tłumaczył to, co mówił rosyjski prezydent.

Publikacja: 28.11.2025 14:27

Na Kremlu nieoczekiwanie w głównej roli wystąpił węgierski tłumacz

Na Kremlu nieoczekiwanie w głównej roli wystąpił węgierski tłumacz

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Jak pisze telex.hu Orbán usłyszał od tłumacza nie do końca to, co naprawdę powiedział Putin. Serwis zwrócił się już z pytaniem w tej sprawie do MSZ Węgier, Kancelarii Premiera i ambasady Węgier w Moskwie. Na razie nie uzyskał odpowiedzi. 

Poniżej przedstawiamy zapis tego, co Putin mówił po rosyjsku i tego, jak na węgierski przetłumaczył to tłumacz.

Władimir Putin mówi jedno, tłumacz przekazuje Viktorowi Orbánowi luźną interpretację

Viktor Orbán i Donald Trump
Polityka
Czy Donald Trump uratuje Viktora Orbána? Nie wiadomo

Władimir Putin: Z radością odnotowuję, że niezależnie od złożoności obecnej sytuacji, nasze relacje zostały zachowane i są rozwijane. 

Tłumacz: Z radością odnotowuję, że nasze relacje się rozwijają. 

Władimir Putin: Jesteśmy świadomi, że były różne okresy w naszej historii, ale obecne relacje oparte są na najlepszych częściach najlepszych okresów i są oparte na pragmatycznym i praktycznym rozwoju dwustronnych relacji. 

Tłumacz: W rzeczywistości, rozwijają się stopniowo, pomimo faktu, że sytuacja jest trudna, zachowaliśmy naszą przyjaźń i relacje. 

Władimir Putin: Znamy się długi czas...

Tłumacz: Cieszę się, że do nas przyjechałeś...

Władimir Putin: Wiem, że w toku swojej pracy, w pierwszej kolejności bierzesz pod uwagę interes Węgier i Węgrów.

Tłumacz: Mam nadzieję, że omówimy dalsze możliwości współpracy i będziemy ją rozwijać.

Władimir Putin: Nasz punkt widzenia na różne sprawy, w tym sprawy międzynarodowe, niekoniecznie jest zbieżny.

Fragment wystąpienia Władimira Putina i jego tłumaczenie na węgierski

Władimir Putin: Mamy dobrze wyważoną opinię na temat problemów wokół Ukrainy (a potem poprawił się mówiąc „w kwestii ukraińskiej”). 

Tłumacz: I wiem, że międzynarodowa polityka w naturalny sposób cię dotyka. 

Tłumacz: Nasza współpraca rozwija się dobrze na poziomie międzynarodowym...

Władimir Putin: Ale atmosfera między nami sprawia, że jest możliwa otwarta dyskusja w każdej kwestii.

Tłumacz: Więc pracujemy razem i rozwijamy współpracę we wszystkich obszarach.

Władimir Putin: To pozwala nam nie tylko rozmawiać, ale też znajdować rozwiązanie dla wszelkich problemów. 

Tłumacz: Nie ograniczamy się do rozmów, realizujemy to, co obiecaliśmy, działamy w taki sposób.

Władimir Putin: Mamy dobrze wyważoną opinię na temat problemów wokół Ukrainy (a potem poprawił się mówiąc „w kwestii ukraińskiej”). 

Tłumacz: I wiem, że międzynarodowa polityka w naturalny sposób cię dotyka. 

Władimir Putin: Jeśli chodzi o nasze dwustronne relacje, z żalem stwierdzam, że handel towarami zmalał w zeszłym roku, choć głównie ze względu na zewnętrzne ograniczenia, ale znacząco, minus 23 proc. 

Tłumacz: W ubiegłym roku doszło do zmian. Nie był łatwy dla nas również.

Władimir Putin: Ale są też dobre widoki na przyszłość, w tym roku doświadczyliśmy wzrostu, umiarkowanego, ale mimo wszystko, o ponad 7 proc. 

Tłumacz: W tym roku doświadczamy niewielkiego wzrostu, niezbyt wysokiego, ale można go dostrzec...

Władimir Putin: Oczywiście, na polu energetyki jest między nami głęboka współpraca.

Tłumacz: W energetyce i innych sektorach. 

Władimir Putin: I to są kwestie i problemy, które musimy omówić.

Tłumacz: I tak możemy poprawić naszą gospodarkę. 

Na koniec Putin jeszcze raz powitał Orbána, po czym swoje wystąpienie rozpoczął węgierski premier, a tłumacz strony rosyjskiej zaczął przekładać je na rosyjski. 

Po co Viktor Orbán pojechał do Władimira Putina

Orbán poinformował w piątek rano, że wybiera się do Moskwy, by „Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku”. Pytany, czy wśród tematów pojawi się kwestia podejmowanych przez Donalda Trumpa i przywódców europejskich wysiłków na rzecz pokoju na Ukrainie, Orbán odrzekł, że „raczej nie da się tego uniknąć”.

Orbán, w odróżnieniu od większości pozostałych przywódców państw UE, utrzymuje relacje z Rosją, mimo trwającej na Ukrainie wojny. Węgry nie udzielają pomocy wojskowej Ukrainie, apelują też o jak najszybsze zakończenie wojny oraz o zniesienie sankcji nałożonych na Rosję, ponieważ – zdaniem rządu w Budapeszcie – szkodzą one bardziej gospodarce państw UE niż Rosji. 

Źródło: rp.pl

