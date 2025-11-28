Materiał powstał we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

Debatę otworzył wicepremier i minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa dr Krzysztof Gawkowski, wyznaczając trzy filary nowoczesnego bezpieczeństwa: badania, narzędzia, ludzie. – Nie ma nowoczesnego bezpieczeństwa, społecznego i cyfrowego, bez inwestycji w naukę na różnych poziomach – mówił. Potrzebne są modele predykcyjne, rozwój rozwiązań technicznych. Nie powstanie skuteczna odporność, jeżeli nauka nie będzie wytwarzała narzędzi, które pozwolą bronić się przed incydentami, od zwykłych kradzieży po akty terrorystyczne. Konieczne są też konsekwentne inwestycje w kapitał ludzki. Wicepremier wskazał na potrzebę wzmocnienia ekosystemu współpracy nauki, administracji i biznesu z krótką ścieżką od wyniku do wdrożenia. – Na naukę trzeba wydawać dużo pieniędzy, bez nich to nie będzie możliwe – podkreślił. Rozwiązania powinny trafiać do praktyki przez komercjalizację lub wdrożenia w administracji. W obszarze AI wicepremier zaakcentował etyczne i weryfikowalne stosowanie technologii, tak by obywatel, bo on jest najważniejszy, czuł się bezpiecznie.

Zarysowane przez Krzysztofa Gawkowskiego ramy stały się punktem wyjścia do rozmowy o nadużyciach technologicznych i dezinformacji, ryzykach nauki generatywnej, a także o modelu współpracy nauki z obronnością i mechanizmach przekładania inwestycji w badania, narzędzia i kompetencje na odporność państwa i społeczeństwa.