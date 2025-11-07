Aktualizacja: 07.11.2025 21:29 Publikacja: 07.11.2025 21:13
Viktor Orbán i Donald Trump
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Przed podobnym wyzwaniem Viktor Orbán jeszcze nie stanął przynajmniej od 15 lat, czyli od kiedy nieprzerwanie rządzi krajem. Tisza, ugrupowanie byłego męża byłej minister sprawiedliwości Judith Vargi, Pétera Magyara, zrównało się w sondażach z Fideszem, o ile go nie wyprzedziło. Na tle marazmu gospodarczego, którego symbolem jest spadek Węgier poniżej Rumunii, gdy idzie o dochód narodowy na mieszkańca przy uwzględnieniu realnej siły nabywczej walut narodowych, premier nie może sobie pozwolić na błędy. A w szczególności na dalszy wzrost inflacji, która i tak osiągnęła rekordowy poziom w Unii i doprowadziła do pauperyzacji znacznej części społeczeństwa.
Stąd apel do Donalda Trumpa, aby Węgry zostały zwolnione z obowiązku wstrzymania importu rosyjskiej ropy pod groźbą surowych kar Waszyngtonu. Restrykcje odnoszące się do dwóch czołowych rosyjskich koncernów naftowych Łukoil i Rosnieft mają wejść w życie za dwa tygodnie.
Jednak w piątek w trakcie spotkania w Białym Domu z węgierskim przywódcą Trump nie chciał podejmować żadnych zobowiązań.
„Tak, analizujemy to, bo Węgrom bardzo trudno jest zdobyć ropę z innych źródeł. Jak wiadomo, nie mają dostępu do morza. To jest wielki kraj, wspaniały kraj, ale dostępu do morza nie ma. Nie mają portów. A przez to mają poważny problem”.
Amerykański prezydent staje przed poważnym dylematem. Zapowiedź sankcji jest najpoważniejszym środkiem nacisku, po jaki do tej pory sięgnął, aby zmusić Putina do ustępstw. Teraz musi rozstrzygnąć, czy ważniejsze jest dla niego doprowadzenie do zakończenia wojny w Ukrainie, co być może skutkowałoby przyznaniem mu tak oczekiwanej Pokojowej Nagrody Nobla. Czy też może istotniejsze jest uratowanie przyszłości politycznej Orbána, którego autorytarna rewolucja okazała się po części wzorem dla ruchu MAGA.
Ale z podobnego powodu amerykański prezydent nie chciał też zrobić innego prezentu swojemu węgierskiemu sojusznikowi: prestiżowego. Trump dwa tygodnie temu w ostatnim momencie odwołał szczyt z Putinem w Budapeszcie. Gdyby do niego doszło, Orbán mógłby odegrać rolę gospodarza dla być może najważniejszego szczytu politycznego ostatniego czasu. I wlać w serca przynajmniej części Węgrów poczucie dumy.
Jednak w piątek Trump powiedział jedynie: „Chciałbym, aby się on odbył w Budapeszcie, na Węgrzech. To spotkanie – okazało się, że jednak go nie zrobię, ponieważ uznałem, że nic się na nim nie stanie znaczącego. Ale jeśli rzeczywiście do niego dojdzie, to chciałbym, aby miało miejsce w Budapeszcie” – powiedział Trump przechodząc do spraw krajowych.
