„Tak, analizujemy to, bo Węgrom bardzo trudno jest zdobyć ropę z innych źródeł. Jak wiadomo, nie mają dostępu do morza. To jest wielki kraj, wspaniały kraj, ale dostępu do morza nie ma. Nie mają portów. A przez to mają poważny problem”.

Amerykański prezydent staje przed poważnym dylematem. Zapowiedź sankcji jest najpoważniejszym środkiem nacisku, po jaki do tej pory sięgnął, aby zmusić Putina do ustępstw. Teraz musi rozstrzygnąć, czy ważniejsze jest dla niego doprowadzenie do zakończenia wojny w Ukrainie, co być może skutkowałoby przyznaniem mu tak oczekiwanej Pokojowej Nagrody Nobla. Czy też może istotniejsze jest uratowanie przyszłości politycznej Orbána, którego autorytarna rewolucja okazała się po części wzorem dla ruchu MAGA.

Szczyt Trump–Putin w Budapeszcie wzmocniłby pozycję Orbána

Ale z podobnego powodu amerykański prezydent nie chciał też zrobić innego prezentu swojemu węgierskiemu sojusznikowi: prestiżowego. Trump dwa tygodnie temu w ostatnim momencie odwołał szczyt z Putinem w Budapeszcie. Gdyby do niego doszło, Orbán mógłby odegrać rolę gospodarza dla być może najważniejszego szczytu politycznego ostatniego czasu. I wlać w serca przynajmniej części Węgrów poczucie dumy.

Jednak w piątek Trump powiedział jedynie: „Chciałbym, aby się on odbył w Budapeszcie, na Węgrzech. To spotkanie – okazało się, że jednak go nie zrobię, ponieważ uznałem, że nic się na nim nie stanie znaczącego. Ale jeśli rzeczywiście do niego dojdzie, to chciałbym, aby miało miejsce w Budapeszcie” – powiedział Trump przechodząc do spraw krajowych.