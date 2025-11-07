Reklama
Czy Donald Trump uratuje Viktora Orbána? Nie wiadomo

Na pięć miesięcy przed kluczowymi wyborami węgierski premier poleciał po pomoc do Waszyngtonu. Na razie jej jednak nie otrzymał.

Publikacja: 07.11.2025 21:13

Viktor Orbán i Donald Trump

Viktor Orbán i Donald Trump

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe wyzwania polityczne stojące przed Viktorem Orbánem przed nadchodzącymi wyborami?
  • Jaki wpływ na sytuację polityczną na Węgrzech ma aktualny stan gospodarki?
  • Dlaczego Viktor Orbán stara się uzyskać wsparcie od Donalda Trumpa i jakie kwestie są przedmiotem negocjacji?
  • Jakie są potencjalne konsekwencje wprowadzenia sankcji przez Stany Zjednoczone dla Węgier?
  • Jakie dylematy polityczne stoją przed Donaldem Trumpem w kontekście relacji z Węgrami i Rosją?
  • Dlaczego nie doszło do planowanego szczytu w Budapeszcie i jakie były tego konsekwencje dla Viktora Orbána?

Przed podobnym wyzwaniem Viktor Orbán jeszcze nie stanął przynajmniej od 15 lat, czyli od kiedy nieprzerwanie rządzi krajem. Tisza, ugrupowanie byłego męża byłej minister sprawiedliwości Judith Vargi, Pétera Magyara, zrównało się w sondażach z Fideszem, o ile go nie wyprzedziło. Na tle marazmu gospodarczego, którego symbolem jest spadek Węgier poniżej Rumunii, gdy idzie o dochód narodowy na mieszkańca przy uwzględnieniu realnej siły nabywczej walut narodowych, premier nie może sobie pozwolić na błędy. A w szczególności na dalszy wzrost inflacji, która i tak osiągnęła rekordowy poziom w Unii i doprowadziła do pauperyzacji znacznej części społeczeństwa. 

Viktor Orbán
Polityka
Węgry planują antyukraiński sojusz z Czechami i Słowacją

Stąd apel do Donalda Trumpa, aby Węgry zostały zwolnione z obowiązku wstrzymania importu rosyjskiej ropy pod groźbą surowych kar Waszyngtonu. Restrykcje odnoszące się do dwóch czołowych rosyjskich koncernów naftowych Łukoil i Rosnieft mają wejść w życie za dwa tygodnie. 

Trump nie chce osłabiać sankcji przeciw Putinowi

Jednak w piątek w trakcie spotkania w Białym Domu z węgierskim przywódcą Trump nie chciał podejmować żadnych zobowiązań.

„Tak, analizujemy to, bo Węgrom bardzo trudno jest zdobyć ropę z innych źródeł. Jak wiadomo, nie mają dostępu do morza. To jest wielki kraj, wspaniały kraj, ale dostępu do morza nie ma. Nie mają portów. A przez to mają poważny problem”. 

Amerykański prezydent staje przed poważnym dylematem. Zapowiedź sankcji jest najpoważniejszym środkiem nacisku, po jaki do tej pory sięgnął, aby zmusić Putina do ustępstw. Teraz musi rozstrzygnąć, czy ważniejsze jest dla niego doprowadzenie do zakończenia wojny w Ukrainie, co być może skutkowałoby przyznaniem mu tak oczekiwanej Pokojowej Nagrody Nobla. Czy też może istotniejsze jest uratowanie przyszłości politycznej Orbána, którego autorytarna rewolucja okazała się po części wzorem dla ruchu MAGA.

Szczyt Trump–Putin w Budapeszcie wzmocniłby pozycję Orbána

Ale z podobnego powodu amerykański prezydent nie chciał też zrobić innego prezentu swojemu węgierskiemu sojusznikowi: prestiżowego. Trump dwa tygodnie temu w ostatnim momencie odwołał szczyt z Putinem w Budapeszcie. Gdyby do niego doszło, Orbán mógłby odegrać rolę gospodarza dla być może najważniejszego szczytu politycznego ostatniego czasu. I wlać w serca przynajmniej części Węgrów poczucie dumy. 

Czytaj więcej

Orbán jeszcze nie przegrał. Choć w sondażach traci
Polityka
Orbán jeszcze nie przegrał. Choć w sondażach traci

Jednak w piątek Trump powiedział jedynie: „Chciałbym, aby się on odbył w Budapeszcie, na Węgrzech. To spotkanie – okazało się, że jednak go nie zrobię, ponieważ uznałem, że nic się na nim nie stanie znaczącego. Ale jeśli rzeczywiście do niego dojdzie, to chciałbym, aby miało miejsce w Budapeszcie” – powiedział Trump przechodząc do spraw krajowych.  

