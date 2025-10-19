Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania stoją przed Władimirem Putinem w związku z podróżą do Budapesztu?

Jak tam doleci? – To jeszcze nie jest jasne – mówił rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Rosjanie mają ogromne problemy z wylotem za granicę. Trasa przelotu ich samolotów może prowadzić wyłącznie przez terytorium krajów przyjaznych i musi omijać zamkniętą przez wojnę przestrzeń powietrzną Ukrainy. Viktor Orbán zapewnia, że „wszystko załatwi”. Wiadomo jednak, że będzie znacznie trudniej niż z lotem na Alaskę.

Sankcje unijne a podróż Putina do Budapesztu

– Następnym razem w Moskwie? – miał zapytać Putin prezydenta USA podczas pożegnania po szczycie na Alasce – pisały amerykańskie media.

Donaldowi Trumpowi nie odpowiadała taka lokalizacja, która dodałaby Rosjanom wagi i prestiżu na scenie międzynarodowej, mimo trwającej wojny na Ukrainie. Zamiast tego wybór padł na Budapeszt – kompromis oraz wyraz uznania obu przywódców dla premiera Viktora Orbána, nieustannie sprzeciwiającego się Brukseli.