Aktualizacja: 03.12.2025 04:20 Publikacja: 03.12.2025 04:13
Lotnisko Chopina w Warszawie (tzw. Okęcie)
Foto: Adobe Stock
Mniej agresywny niż zazwyczaj jest w tym roku Ryanair. Wynika to z drastycznych ograniczeń siatki irlandzkiego przewoźnika oferowanej z Modlina. Z tego powodu będzie to jedno z dwóch lotnisk w Polsce (poza Radomiem), które odnotuje spadek ruchu pasażerskiego. Tyle że ten spadek będzie krótkotrwały, bo już w 2026 r. Ryanair zacznie przywracać połączenia, a właśnie powrócił tam Wizz Air, który zaplanował obsłużenie z Modlina pół miliona pasażerów.
Czytaj więcej
Przyspieszona modernizacja systemów obronnych w Europie spowodowała, że nasz kontynent stał się w...
Od 5 grudnia, po 40 dniach przerwy, wracają również operacje na lotnisko we Wrocławiu, gdzie właśnie zakończył się remont pasa startowego. Wszelkie rekordy wzrostu bije w tym roku Kraków. Wzrost liczby rejsów obsługiwanych przez to lotnisko zimą 2025/26 przekroczy 20 proc. Dobrze zapowiada się także zima w Poznaniu (wzrost liczby rejsów o 14,2 proc.) i w Katowicach (o 12,7 proc. więcej). Na warszawskim Lotnisku Chopina liczba rejsów zwiększyła się o 10 proc., ale już liczba foteli oferowanych przez przewoźników o 18,5 proc. Różnica wynika z tego, że stołeczne lotnisko obsługuje coraz więcej rejsów długodystansowych wykonywanych samolotami szerokokadłubowymi.
Otwarcie stanowiska odpraw do krajów spoza Strefy Schengen na lotnisku w Zielonej Górze w ostatni poniedziałek, 1 grudnia, sugeruje, że i stamtąd wkrótce ruszą nowe kierunki.
W zimowej siatce z Polski znalazły się połączenia całkiem nowe – takie jak np. Stavanger, Bergen, Bolonia, Alghero, Brindisi czy Porto.
Inne kierunki wracają – jak fińskie Rovaniemi, wyjątkowo atrakcyjne zimą, zwłaszcza kiedy urzęduje tam św. Mikołaj. Ale jest to kierunek bardzo drogi w trwającym właśnie wysokim sezonie, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki na miejscu. Z tego powodu właśnie LOT kilkanaście lat temu zimą wykonywał jednodniową rotację do Rovaniemi, żeby pasażerowie mogli uniknąć wydatków na noclegi. Ale i wówczas ceny były zaporowe.
Okazuje się jednak, że decyzja o powrocie Rovaniemi do siatki LOT-u była słuszna. Dowodzi tego praktycznie całkowite wypełnienie samolotów, mimo wysokich cen biletów. Co więcej, na ożywieniu zainteresowania Rovaniemi skorzystał także fiński Finnair, który teraz wozi więcej polskich pasażerów, tyle że z przesiadką w Helsinkach.
Jeszcze inne – jak Malaga, z którą LOT startuje w połowie stycznia oraz marokański Marrakesz – dodają możliwości wyboru przewoźnika, a dla pasażerów szansę na tańsze bilety.
Sklepikarze w Marrakeszu już nauczyli się mówić po polsku. A operatorzy quadów w pustynnych kampach zacierają ręce, bo odważni Polacy stali się ich najlepszymi klientami. Mniej to cieszy Andrzeja Szydło, polskiego konsula w Rabacie, stolicy Maroka, który mocno sugeruje wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia przed taką wyprawą. Bo wypadki na pustyni niestety zdarzają się często.
W poniedziałek, 1 grudnia po 13. latach nieobecności do Modlina wrócił Wizz Air. I to wrócił szeroko, z połączeniami startującymi natychmiast bądź w najbliższych dniach grudnia. Prezes Wizz Aira Jozsef Varadi wielokrotnie już podkreślał, jak ważna jest dla niego obsługa aglomeracji warszawskiej i że nie obawia się w Modlinie złamać monopolu Ryanaira.
Mimo poważnych kłopotów z flotą nadal uziemioną z powodu koniecznego remontu silników Wizz Air zbazuje w Modlinie dwa airbusy A321neo i obsłuży 11 nowych bezpośrednich tras do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo oraz Kiszyniowa. Promocyjne ceny u węgierskiego przewoźnika wskazują, że naprawdę zamierza konkurować z Ryanairem, bo zaczynają się od 9,99 euro. Teraz Modlin – obok Gdańska, Katowic, Krakowa, Lotniska Chopina w Warszawie i Wrocławia, stał się 6. bazą Wizz Aira w Polsce.
Czytaj więcej
Zmiany w oprogramowaniu komputerów w airbusach z rodziny A320 okazały się znacznie łatwiejsze do...
Siatka połączeń Ryanaira z Polski na sezon zimowy 2025/2026 powiększona została o nowe trasy z Warszawy do Porto i Sewilli, przywrócone połączenie do Liverpoolu z Modlina oraz do Edynburga z Rzeszowa. Z kilku polskich lotnisk Ryanair poleci także do Budapesztu, Brukseli i Trapani.
Również na warszawskim Lotnisku Chopina, mimo wszystkich ograniczeń, padają rekordy przewozów. W ostatni piątek, 28 listopada odprawiono 22 222 222 pasażera. Rok ubiegły warszawskie lotnisko zamknęło liczbą 21,3 mln. Pierwszych 10 miesięcy 2025 przyniosło tempo wzrostu na poziomie 13 proc., przy średniej europejskiej (dane IATA) wynoszącej 6 proc.
– Jesteśmy przygotowani do sprawnego działania w wyjątkowych warunkach – przy wciąż rosnącym ruchu i etapowo prowadzonych pracach modernizacyjnych na Lotnisku Chopina. Do 27. listopada obsłużyliśmy już 22 mln pasażerów w tym roku, notując wzrost na poziomie 13 proc., a jednocześnie utrzymujemy ciągłość operacji i realizujemy program podniesienia przepustowości portu do ponad 30 mln pasażerów rocznie do 2029 r. Lotnisko Chopina pozostaje kluczowym węzłem dla polskiej gospodarki i przygotowań do CPK – mówi Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas gdy Azja notuje gwałtowny wzrost rejestracji e-aut, Unia Europejska zmaga się z hamującym popytem, rosną...
Airbus z ulgą poinformował, że akcja przywoławcza dla 6 tys. samolotów z rodziny A320 zakończyła się. Ulga nie t...
Przyspieszona modernizacja systemów obronnych w Europie spowodowała, że nasz kontynent stał się ważnym miejscem...
Zmiany w oprogramowaniu komputerów w airbusach z rodziny A320 okazały się znacznie łatwiejsze do wprowadzenia, n...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Były wiceprezes Rosawtodoru - państwowej instytucji budującej drogi w Rosji, miał sześć mieszkań, ziemię, dom, f...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas