Zimowe loty. Połączenia całkiem nowe, ale są i powroty

W zimowej siatce z Polski znalazły się połączenia całkiem nowe – takie jak np. Stavanger, Bergen, Bolonia, Alghero, Brindisi czy Porto.

Inne kierunki wracają – jak fińskie Rovaniemi, wyjątkowo atrakcyjne zimą, zwłaszcza kiedy urzęduje tam św. Mikołaj. Ale jest to kierunek bardzo drogi w trwającym właśnie wysokim sezonie, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki na miejscu. Z tego powodu właśnie LOT kilkanaście lat temu zimą wykonywał jednodniową rotację do Rovaniemi, żeby pasażerowie mogli uniknąć wydatków na noclegi. Ale i wówczas ceny były zaporowe.

Okazuje się jednak, że decyzja o powrocie Rovaniemi do siatki LOT-u była słuszna. Dowodzi tego praktycznie całkowite wypełnienie samolotów, mimo wysokich cen biletów. Co więcej, na ożywieniu zainteresowania Rovaniemi skorzystał także fiński Finnair, który teraz wozi więcej polskich pasażerów, tyle że z przesiadką w Helsinkach.

Jeszcze inne – jak Malaga, z którą LOT startuje w połowie stycznia oraz marokański Marrakesz – dodają możliwości wyboru przewoźnika, a dla pasażerów szansę na tańsze bilety.

Sklepikarze w Marrakeszu już nauczyli się mówić po polsku. A operatorzy quadów w pustynnych kampach zacierają ręce, bo odważni Polacy stali się ich najlepszymi klientami. Mniej to cieszy Andrzeja Szydło, polskiego konsula w Rabacie, stolicy Maroka, który mocno sugeruje wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia przed taką wyprawą. Bo wypadki na pustyni niestety zdarzają się często.

Mocny powrót Wizz Aira do Modlina

W poniedziałek, 1 grudnia po 13. latach nieobecności do Modlina wrócił Wizz Air. I to wrócił szeroko, z połączeniami startującymi natychmiast bądź w najbliższych dniach grudnia. Prezes Wizz Aira Jozsef Varadi wielokrotnie już podkreślał, jak ważna jest dla niego obsługa aglomeracji warszawskiej i że nie obawia się w Modlinie złamać monopolu Ryanaira.