Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

To będzie zima stulecia. Wysyp połączeń na polskich lotniskach

Polski rynek lotniczy jest jednym z najszybciej rosnących w Europie. Nie ma tygodnia, żeby przewoźnicy nie ogłosili nowego kierunku. Najszybciej rozwijają się siatki LOT-u i Wizz Aira.

Publikacja: 03.12.2025 04:13

To będzie zima stulecia. Wysyp połączeń na polskich lotniskach

Lotnisko Chopina w Warszawie (tzw. Okęcie)

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są prognozy dla polskiego rynku lotniczego na najbliższe lata?
  • Dlaczego Ryanair ogranicza swoją siatkę połączeń z Modlina i jaki to ma wpływ na ruch pasażerski?
  • Jakie nowe kierunki lotnicze zostały uruchomione z polskich miast i jakie powracają do siatki połączeń?
  • Jakie wyzwania stoją przed warszawskim Lotniskiem Chopina w obliczu rosnącego ruchu pasażerskiego?

Mniej agresywny niż zazwyczaj jest w tym roku Ryanair. Wynika to z drastycznych ograniczeń siatki irlandzkiego przewoźnika oferowanej z Modlina. Z tego powodu będzie to jedno z dwóch lotnisk w Polsce (poza Radomiem), które odnotuje spadek ruchu pasażerskiego. Tyle że ten spadek będzie krótkotrwały, bo już w 2026 r. Ryanair zacznie przywracać połączenia, a właśnie powrócił tam Wizz Air, który zaplanował obsłużenie z Modlina pół miliona pasażerów.

Czytaj więcej

Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga
Transport
Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga

Od 5 grudnia, po 40 dniach przerwy, wracają również operacje na lotnisko we Wrocławiu, gdzie właśnie zakończył się remont pasa startowego. Wszelkie rekordy wzrostu bije w tym roku Kraków. Wzrost liczby rejsów obsługiwanych przez to lotnisko zimą 2025/26 przekroczy 20 proc. Dobrze zapowiada się także zima w Poznaniu (wzrost liczby rejsów o 14,2 proc.) i w Katowicach (o 12,7 proc. więcej). Na warszawskim Lotnisku Chopina liczba rejsów zwiększyła się o 10 proc., ale już liczba foteli oferowanych przez przewoźników o 18,5 proc. Różnica wynika z tego, że stołeczne lotnisko obsługuje coraz więcej rejsów długodystansowych wykonywanych samolotami szerokokadłubowymi.

Otwarcie stanowiska odpraw do krajów spoza Strefy Schengen na lotnisku w Zielonej Górze w ostatni poniedziałek, 1 grudnia, sugeruje, że i stamtąd wkrótce ruszą nowe kierunki.

Reklama
Reklama

Zimowe loty. Połączenia całkiem nowe, ale są i powroty

W zimowej siatce z Polski znalazły się połączenia całkiem nowe – takie jak np. Stavanger, Bergen, Bolonia, Alghero, Brindisi czy Porto.

Inne kierunki wracają – jak fińskie Rovaniemi, wyjątkowo atrakcyjne zimą, zwłaszcza kiedy urzęduje tam św. Mikołaj. Ale jest to kierunek bardzo drogi w trwającym właśnie wysokim sezonie, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki na miejscu. Z tego powodu właśnie LOT kilkanaście lat temu zimą wykonywał jednodniową rotację do Rovaniemi, żeby pasażerowie mogli uniknąć wydatków na noclegi. Ale i wówczas ceny były zaporowe.

Okazuje się jednak, że decyzja o powrocie Rovaniemi do siatki LOT-u była słuszna. Dowodzi tego praktycznie całkowite wypełnienie samolotów, mimo wysokich cen biletów. Co więcej, na ożywieniu zainteresowania Rovaniemi skorzystał także fiński Finnair, który teraz wozi więcej polskich pasażerów, tyle że z przesiadką w Helsinkach.

Jeszcze inne – jak Malaga, z którą LOT startuje w połowie stycznia oraz marokański Marrakesz – dodają możliwości wyboru przewoźnika, a dla pasażerów szansę na tańsze bilety.

Sklepikarze w Marrakeszu już nauczyli się mówić po polsku. A operatorzy quadów w pustynnych kampach zacierają ręce, bo odważni Polacy stali się ich najlepszymi klientami. Mniej to cieszy Andrzeja Szydło, polskiego konsula w Rabacie, stolicy Maroka, który mocno sugeruje wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia przed taką wyprawą. Bo wypadki na pustyni niestety zdarzają się często.

Mocny powrót Wizz Aira do Modlina

W poniedziałek, 1 grudnia po 13. latach nieobecności do Modlina wrócił Wizz Air. I to wrócił szeroko, z połączeniami startującymi natychmiast bądź w najbliższych dniach grudnia. Prezes Wizz Aira Jozsef Varadi wielokrotnie już podkreślał, jak ważna jest dla niego obsługa aglomeracji warszawskiej i że nie obawia się w Modlinie złamać monopolu Ryanaira.

Reklama
Reklama

Mimo poważnych kłopotów z flotą nadal uziemioną z powodu koniecznego remontu silników Wizz Air zbazuje w Modlinie dwa airbusy A321neo i obsłuży 11 nowych bezpośrednich tras do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo oraz Kiszyniowa. Promocyjne ceny u węgierskiego przewoźnika wskazują, że naprawdę zamierza konkurować z Ryanairem, bo zaczynają się od 9,99 euro. Teraz Modlin – obok Gdańska, Katowic, Krakowa, Lotniska Chopina w Warszawie i Wrocławia, stał się 6. bazą Wizz Aira w Polsce.

Czytaj więcej

Najszybciej ze zmianami w oprogramowaniu airbusów A320 uporały się węgierskie linie Wizz Air
Transport
Akcja serwisowa Airbusa niemal zakończona. Samoloty wracają na trasy

Siatka połączeń Ryanaira z Polski na sezon zimowy 2025/2026 powiększona została o nowe trasy z Warszawy do Porto i Sewilli, przywrócone połączenie do Liverpoolu z Modlina oraz do Edynburga z Rzeszowa. Z kilku polskich lotnisk Ryanair poleci także do Budapesztu, Brukseli i Trapani.

Na Lotnisku Chopina nowe rekordy

Również na warszawskim Lotnisku Chopina, mimo wszystkich ograniczeń, padają rekordy przewozów. W ostatni piątek, 28 listopada odprawiono 22 222 222 pasażera. Rok ubiegły warszawskie lotnisko zamknęło liczbą 21,3 mln. Pierwszych 10 miesięcy 2025 przyniosło tempo wzrostu na poziomie 13 proc., przy średniej europejskiej (dane IATA) wynoszącej 6 proc.

– Jesteśmy przygotowani do sprawnego działania w wyjątkowych warunkach – przy wciąż rosnącym ruchu i etapowo prowadzonych pracach modernizacyjnych na Lotnisku Chopina. Do 27. listopada obsłużyliśmy już 22 mln pasażerów w tym roku, notując wzrost na poziomie 13 proc., a jednocześnie utrzymujemy ciągłość operacji i realizujemy program podniesienia przepustowości portu do ponad 30 mln pasażerów rocznie do 2029 r. Lotnisko Chopina pozostaje kluczowym węzłem dla polskiej gospodarki i przygotowań do CPK – mówi Łukasz Chaberski, prezes Polskich Portów Lotniczych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport
Tanie chińskie auta elektryczne napływają do Europy, stając się zagrożeniem dla lokalnych producentó
Transport
Chińskie e-auta zalewają świat. Europa bije na alarm
Czarna seria Airbusa. Nowe problemy z najpopularniejszym modelem samolotu
Transport
Czarna seria Airbusa. Nowe problemy z najpopularniejszym modelem samolotu
Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga
Transport
Embraer znów walczy o polski rynek. Geopolityka bardzo mu pomaga
Najszybciej ze zmianami w oprogramowaniu airbusów A320 uporały się węgierskie linie Wizz Air
Transport
Akcja serwisowa Airbusa niemal zakończona. Samoloty wracają na trasy
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Korupcja u rosyjskich budowniczych dróg. Umoczeni menedżerowie i urzędnicy Kremla
Transport
Korupcja u rosyjskich budowniczych dróg. Umoczeni menedżerowie i urzędnicy Kremla
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama