Z tego artykułu się dowiesz: Co spowodowało najnowsze kłopoty produkcyjne Airbusa związane z modelem A320?

Jakie są możliwe skutki wykrycia wadliwych paneli kadłubów w niektórych samolotach?

Jak rynek zareagował na doniesienia o problemach produkcyjnych Airbusa?

Którzy dostawcy są związani z dostarczaniem komponentów do Airbusa i jakie mają znaczenie w obecnej sytuacji?

Jakie mogą być potencjalne konsekwencje dla terminowości dostaw samolotów Airbus A320?

Dlaczego obecne problemy jakościowe są szczególnie istotne dla Airbusa?

Jak podał sam Airbus, obecna akcja przywoławcza dotyczy aluminiowych paneli kadłubów montowanych przynajmniej w kilkudziesięciu maszynach typu A320, z których większość znajduje się obecnie na taśmach produkcyjnych. Airbus stwierdził, że niektóre z paneli są innej grubości niż wskazywałaby na to specyfikacja i muszą zostać wymienione.

Nie wiadomo, czy maszyny z wadliwymi panelami są w eksploatacji

Producent nie informuje jednocześnie, czy istnieje możliwość, że wadliwe panele zostały wcześniej zamontowane w maszynach już dostarczonych klientom. Nie wiadomo, czy będzie konieczna nowa akcja przywoławcza.

Jak podały media, problem jest jednak poważny, bo może dotyczyć 628 maszyn, z których 168 jest aktualnie w procesie produkcji. Z kolei, jak dowiedział się nieoficjalnie Reuters, nowe kłopoty mogą dotyczyć „jedynie” ok. 50 samolotów.