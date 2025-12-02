Aktualizacja: 02.12.2025 15:13 Publikacja: 02.12.2025 13:53
Foto: Paul Thomas/Bloomberg
Jak podał sam Airbus, obecna akcja przywoławcza dotyczy aluminiowych paneli kadłubów montowanych przynajmniej w kilkudziesięciu maszynach typu A320, z których większość znajduje się obecnie na taśmach produkcyjnych. Airbus stwierdził, że niektóre z paneli są innej grubości niż wskazywałaby na to specyfikacja i muszą zostać wymienione.
Producent nie informuje jednocześnie, czy istnieje możliwość, że wadliwe panele zostały wcześniej zamontowane w maszynach już dostarczonych klientom. Nie wiadomo, czy będzie konieczna nowa akcja przywoławcza.
Czytaj więcej
Zmiany w oprogramowaniu komputerów w airbusach z rodziny A320 okazały się znacznie łatwiejsze do...
Jak podały media, problem jest jednak poważny, bo może dotyczyć 628 maszyn, z których 168 jest aktualnie w procesie produkcji. Z kolei, jak dowiedział się nieoficjalnie Reuters, nowe kłopoty mogą dotyczyć „jedynie” ok. 50 samolotów.
Rynek początkowo fatalnie przyjął złe wiadomości z europejskiego giganta. Akcje Airbusa staniały w ostatni poniedziałek początkowo o 11 proc. (była to kumulacja złych wiadomości: z piątku, 28 listopada o akcji przywoławczej dla ponad 6 tys. maszyn, która zakończyła się bardzo szybko oraz nowej, dotyczącej wadliwych paneli).
Czytaj więcej
Airbus przewiduje w długoletniej prognozie, do 2044 r., ogłoszonej przed salonem lotniczym na Le...
Ostatecznie jednak dzień zakończył się spadkiem notowań o 5,9 proc. We wtorek, 2 grudnia spadek notowań pogłębił się, ale już tylko o 1,4 proc. w notowaniach z połowy dnia. Ucierpiały także akcje Lufthansy oraz easyJeta, zaliczających się do największych klientów europejskiego konsorcjum.
Airbus utrzymuje jednocześnie, że wadliwe panele zostały zamontowane w „niewielkiej liczbie maszyn”. Wiadomo, kto i gdzie popełnił błędy, a montaż komponentów z defektami został już zatrzymany. A te, które znajdują się obecnie na taśmach produkcyjnych spełniają wszystkie normy jakości. Rzecznik Airbusa odmówił jednocześnie podania, który z dostawców komponentów dostarczył wadliwy produkt.
Wiadomo jednak, że największy z nich, to Spirit AeroSystems, a kolejne, to Airbus Atlantic, producent paneli montowanych z przodu samolotu i elementów skrzydeł, a także RUAG Aerostructures (elementy kadłuba montowane z tyłu samolotów) oraz Latecoere i Leonardo S.p.A. Panele aluminiowe montowane w przedniej części A320 są produkowane we Francji, a tylne — w Niemczech.
Czytaj więcej
Europejskie konsorcjum nie jest w stanie zwiększyć tempa produkcji swoich najmniejszych maszyn –...
Kolejna wpadka z jakością w Airbusie nie mogła przyjść w gorszym momencie. Samoloty z rodziny A320 to flagowy produkt Airbusa, który ostatnio, w liczbach maszyn dostarczonych klientom, prześcignął B737 Boeinga.
Jest także bardzo prawdopodobne natomiast, że dojdzie do opóźnień w dostawach. Chociaż Airbus nadal, mimo spadku dostaw w listopadzie w porównaniu z prognozą, podtrzymuje liczbę 820 maszyn w tym roku. Oznaczałoby to niemal „astronomiczną” liczbę 160 samolotów odebranych w Tuluzie, Hamburgu, Alabamie i Mirabel, gdzie produkowane są A320.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przyspieszona modernizacja systemów obronnych w Europie spowodowała, że nasz kontynent stał się ważnym miejscem...
Zmiany w oprogramowaniu komputerów w airbusach z rodziny A320 okazały się znacznie łatwiejsze do wprowadzenia, n...
Były wiceprezes Rosawtodoru - państwowej instytucji budującej drogi w Rosji, miał sześć mieszkań, ziemię, dom, f...
Rosjanie nie potrafią zbudować samodzielnie nowoczesnych lodołamaczy bez importowanych z Zachodu części. Program...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Airbus poinformował w piątek, że zarządza natychmiastową zmianę oprogramowania w znacznej liczbie samolotów z ro...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas