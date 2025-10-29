Przedstawiciele kanadyjskiego oddziału Airbusa w rozmowie z mediami nie chcieli komentować informacji Reutera. 75 proc. Airbus Canada należy do Airbusa, pozostała jedna czwarta do rządu Quebecu.

Jako powód odejścia przez Airbusa od ambitnych planów źródła Reutera podają kłopoty z łańcuchem dostaw, które mają szanse zostać rozwiązane dopiero w grudniu 2026 r. Potwierdziła to minister gospodarki Quebecu Christine Frechette w rozmowie z mediami. Jako dodatkowy powód podała jeszcze niestabilną sytuację i napięcia w handlu światowym.

Czy te kłopoty jakkolwiek zakłócą planowane tempo dostaw samolotów dla LOT-u?

– Pierwsze samoloty rodziny A220 trafią do PLL LOT w pierwszej połowie 2027. I termin ten jest dla nas obowiązujący - mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik polskiego przewoźnika.

A prezes LOT-u Michał Fijoł niejednokrotnie podkreślał, że utrzymanie harmonogramu dostaw jest kluczowe z punktu widzenia realizacji siatki połączeń. I że nie wyobraża sobie sytuacji, w której Airbus miałby go nie dotrzymać.

Dostawy A220 dla LOT-u mają potrwać do 2031 r. Kontrakt obejmuje 40 samolotów, z opcją zakupu kolejnych 44 maszyn.

Najmniejsza maszyna Airbusa

Airbus przejął kanadyjską fabrykę Bombardiera w 2018 r. Topowym produktem Kanadyjczyków była wtedy maszyna CSeries, która zależnie od konfiguracji jest w stanie przewieźć 110 do 160 pasażerów. Takich maszyn w swojej ofercie nie miał Airbus i bardzo ich potrzebował jako uzupełnienia oferty. Dzisiaj jest to nadal najmniejszy samolot pasażerski w ofercie Airbusa. Problem jednak polega na tym, że jest to model, który przynosi straty ze względu na nadal niewielką liczbę produkowanych maszyn. Kluczowe jest więc w tej chwili zwiększenie tempa produkcji.