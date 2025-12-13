07:16 Najwięcej walk – na kierunku pokrowskim

Podsumowując piątkowe wydarzenia na froncie Sztab Generalny Ukrainy podał, że w ciągu minionej doby doszło do 178 starć między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi, a najwięcej walk odnotowano na kierunkach pokrowskim (42), konstantynowskim (26), łymańskim (25), ołeksandriwskim (18), hulajpolskim (17), słowiańskim (7), kupiańskim oraz północno-słobożańskim i kurskim (po 5), kramatorskim i przydnieprowskim (po 4).

07:01 Witkoff ma spotkać się z Zełenskim

Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, spotka się w weekend z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami z Europy – podał „The Wall Street Journal”. Według tego źródła, do spotkania ma dojść w Berlinie, a tematem rozmów ma być zakończenie walk na Ukrainie. Wcześniej media informowały, że spotkanie było planowane na sobotę w Paryżu.

06:47 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 1300 żołnierzy, trzy czołgi, dziewięć wozów opancerzonych, 24 zestawy artyleryjskie, jedna wyrzutnia rakiet, dwa zestawy przeciwlotnicze, 283 drony, 103 pojazdy i dwie jednostki sprzętu specjalnego – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:36 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1388 dniu wojny

