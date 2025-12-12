Wielka Brytania utworzyła nową strukturę wywiadowczą. Powstał MIS

Wiceminister ds. sił zbrojnych Alistair Carns, przemawiając w bazie lotniczej Wyton we wschodniej Anglii (gdzie mieści się Narodowe Centrum Wywiadu Kosmicznego) podczas ceremonii inaugurującej działalność MIS, ostrzegł, że "cień wojny puka do drzwi Europy" i że Europejczycy mogą w przewidywalnej przyszłości stanąć przed koniecznością podjęcia walki.

W wywiadzie dla dziennika Telegraph Carns apelował do państw NATO o zwiększenie wydatków obronnych, podniesienie siły rażenia uzbrojenia oraz zmniejszenie zależności od Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie. Sama Wielka Brytania zamierza do 2027 roku podnieść nakłady wojskowe do poziomu 2,6 proc. PKB. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę wydatki te wynosiły niewiele ponad 2 proc. PKB rocznie.

Londyn nakłada sankcje na rosyjski wywiad wojskowy

W ubiegłym tygodniu w Wielkiej Brytanii opublikowano raport z niezależnego śledztwa w sprawie śmierci Dawn Sturgess, która została otruta środkiem bojowym "Nowiczok" przeznaczonym dla Siergieja i Julii Skripalów. Z tej okazji brytyjski resort obrony zaznaczył, że zagraniczne służby specjalne obecnie działają daleko poza granicami "tradycyjnych norm szpiegostwa".

Równocześnie z publikacją raportu Wielka Brytania nałożyła sankcje na cały rosyjski wywiad wojskowy, potocznie nazywany starym skrótem GRU (oficjalnie: Główny Zarząd Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej).