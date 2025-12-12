Wielka Brytania utworzyła nową strukturę wywiadowczą. Powstał MIS

Aktualizacja: 13.12.2025 00:13 Publikacja: 12.12.2025 22:49
Wywiad marynarki, wojsk lądowych, lotnictwa, sił kosmicznych oraz sztabu generalnego zostanie scalony w ramach nowej organizacji noszącej nazwę Wojskowe Służby Wywiadowcze (Military Intelligence Services, MIS).
Według komunikatu resortu obrony, reorganizacja ma na celu przyspieszenie procesów gromadzenia, analizy i dystrybucji informacji wywiadowczych. Decyzja ta jest tym bardziej istotna, że w ciągu ostatniego roku liczba przypadków działalności szpiegowskiej wymierzonej w brytyjskie Ministerstwo Obrony wzrosła o ponad połowę.
Minister obrony John Healey, ogłaszając w piątek reformę, stwierdził, że umocni ona pozycję Wielkiej Brytanii jako lidera innowacji wojskowych. Jak wyjaśnił minister, nowa struktura zapewni dokładniejszy obraz potencjalnych działań przeciwników, co umożliwi lepszą ochronę sił zbrojnych, infrastruktury krytycznej oraz skuteczniejsze reagowanie na ewoluujące zagrożenia.
Wiceminister ds. sił zbrojnych Alistair Carns, przemawiając w bazie lotniczej Wyton we wschodniej Anglii (gdzie mieści się Narodowe Centrum Wywiadu Kosmicznego) podczas ceremonii inaugurującej działalność MIS, ostrzegł, że "cień wojny puka do drzwi Europy" i że Europejczycy mogą w przewidywalnej przyszłości stanąć przed koniecznością podjęcia walki.
W wywiadzie dla dziennika Telegraph Carns apelował do państw NATO o zwiększenie wydatków obronnych, podniesienie siły rażenia uzbrojenia oraz zmniejszenie zależności od Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie. Sama Wielka Brytania zamierza do 2027 roku podnieść nakłady wojskowe do poziomu 2,6 proc. PKB. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę wydatki te wynosiły niewiele ponad 2 proc. PKB rocznie.
W ubiegłym tygodniu w Wielkiej Brytanii opublikowano raport z niezależnego śledztwa w sprawie śmierci Dawn Sturgess, która została otruta środkiem bojowym "Nowiczok" przeznaczonym dla Siergieja i Julii Skripalów. Z tej okazji brytyjski resort obrony zaznaczył, że zagraniczne służby specjalne obecnie działają daleko poza granicami "tradycyjnych norm szpiegostwa".
Równocześnie z publikacją raportu Wielka Brytania nałożyła sankcje na cały rosyjski wywiad wojskowy, potocznie nazywany starym skrótem GRU (oficjalnie: Główny Zarząd Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej).
W czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte, powtarzając ostrzeżenia wojskowych i analityków, oświadczył, że Rosja może zaatakować któreś z państw Sojuszu w ciągu najbliższych pięciu lat.
Jak powiedział Rutte, należy przygotować się na konflikt zbrojny na skalę porównywalną z tym, czego doświadczyły pokolenia dziadków i pradziadków.
Dzień wcześniej Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii poinformowała, że wyśledziła i wyprowadziła poza wody brytyjskie rosyjski okręt podwodny płynący na powierzchni z Morza Północnego przez Cieśninę Kaletańską w kierunku Kanału La Manche.
Według rządu brytyjskiego, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba zbliżeń rosyjskich jednostek pływających do wód brytyjskich, które mogą stanowić zagrożenie, wzrosła o 30 proc.
Rosja odpowiada, że to nie ona, lecz Wielka Brytania prowadzi prowokacyjną politykę.
