Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wielka Brytania utworzyła nową strukturę wywiadowczą. Powstał MIS

Brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło decyzję o połączeniu wszystkich jednostek wywiadowczych poszczególnych rodzajów sił zbrojnych w jedną zintegrowaną strukturę. Reforma ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia ze strony wrogich państw.

Publikacja: 12.12.2025 22:49

Ministerstwo Obrony, Londyn

Ministerstwo Obrony, Londyn

Foto: Stock Adobe

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Wielka Brytania zdecydowała się na utworzenie zintegrowanej struktury wywiadowczej pod nazwą Wojskowe Służby Wywiadowcze (MIS)?
  • W jaki sposób nowa struktura wywiadowcza może umocnić pozycję Wielkiej Brytanii jako lidera innowacji wojskowych?
  • Jakie działania podejmuje Wielka Brytania w odpowiedzi na zagrożenia ze strony rosyjskiego wywiadu wojskowego?
  • Jaką prognozę konfliktu zbrojnego przedstawił sekretarz generalny NATO, Mark Rutte?
  • Jakie incydenty na morzu wpłynęły na percepcję zagrożeń ze strony rosyjskich jednostek w brytyjskich wodach?

Wywiad marynarki, wojsk lądowych, lotnictwa, sił kosmicznych oraz sztabu generalnego zostanie scalony w ramach nowej organizacji noszącej nazwę Wojskowe Służby Wywiadowcze (Military Intelligence Services, MIS).

Według komunikatu resortu obrony, reorganizacja ma na celu przyspieszenie procesów gromadzenia, analizy i dystrybucji informacji wywiadowczych. Decyzja ta jest tym bardziej istotna, że w ciągu ostatniego roku liczba przypadków działalności szpiegowskiej wymierzonej w brytyjskie Ministerstwo Obrony wzrosła o ponad połowę.

Czytaj więcej

Nowa Jałta, czyli nieznane szczegóły planu Donalda Trumpa
Biznes
Nowa Jałta, czyli nieznane szczegóły planu Donalda Trumpa

Deklaracje przedstawicieli rządu

Minister obrony John Healey, ogłaszając w piątek reformę, stwierdził, że umocni ona pozycję Wielkiej Brytanii jako lidera innowacji wojskowych. Jak wyjaśnił minister, nowa struktura zapewni dokładniejszy obraz potencjalnych działań przeciwników, co umożliwi lepszą ochronę sił zbrojnych, infrastruktury krytycznej oraz skuteczniejsze reagowanie na ewoluujące zagrożenia.

Reklama
Reklama

Wiceminister ds. sił zbrojnych Alistair Carns, przemawiając w bazie lotniczej Wyton we wschodniej Anglii (gdzie mieści się Narodowe Centrum Wywiadu Kosmicznego) podczas ceremonii inaugurującej działalność MIS, ostrzegł, że "cień wojny puka do drzwi Europy" i że Europejczycy mogą w przewidywalnej przyszłości stanąć przed koniecznością podjęcia walki.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump o przywódcach Europy: Nie wiedzą co robić

W wywiadzie dla dziennika Telegraph Carns apelował do państw NATO o zwiększenie wydatków obronnych, podniesienie siły rażenia uzbrojenia oraz zmniejszenie zależności od Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie. Sama Wielka Brytania zamierza do 2027 roku podnieść nakłady wojskowe do poziomu 2,6 proc. PKB. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę wydatki te wynosiły niewiele ponad 2 proc. PKB rocznie.

Londyn nakłada sankcje na rosyjski wywiad wojskowy

W ubiegłym tygodniu w Wielkiej Brytanii opublikowano raport z niezależnego śledztwa w sprawie śmierci Dawn Sturgess, która została otruta środkiem bojowym "Nowiczok" przeznaczonym dla Siergieja i Julii Skripalów. Z tej okazji brytyjski resort obrony zaznaczył, że zagraniczne służby specjalne obecnie działają daleko poza granicami "tradycyjnych norm szpiegostwa".

Równocześnie z publikacją raportu Wielka Brytania nałożyła sankcje na cały rosyjski wywiad wojskowy, potocznie nazywany starym skrótem GRU (oficjalnie: Główny Zarząd Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej).

Czytaj więcej

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz
Polityka
Sławomir Cenckiewicz: Jest okazja, żeby odwiesić pobór do wojska
Reklama
Reklama

W czwartek sekretarz generalny NATO Mark Rutte, powtarzając ostrzeżenia wojskowych i analityków, oświadczył, że Rosja może zaatakować któreś z państw Sojuszu w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jak powiedział Rutte, należy przygotować się na konflikt zbrojny na skalę porównywalną z tym, czego doświadczyły pokolenia dziadków i pradziadków.

Incydenty na morzu

Dzień wcześniej Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii poinformowała, że wyśledziła i wyprowadziła poza wody brytyjskie rosyjski okręt podwodny płynący na powierzchni z Morza Północnego przez Cieśninę Kaletańską w kierunku Kanału La Manche.

Czytaj więcej

Brytyjski samolot Poseidon P-8 i obraz rosyjskiego okrętu szpiegowskiego „Jantar”, wyświetlany na ek
Konflikty zbrojne
Incydent w pobliżu Wielkiej Brytanii. „Niezwykle niebezpieczny” ruch rosyjskiego statku

Według rządu brytyjskiego, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba zbliżeń rosyjskich jednostek pływających do wód brytyjskich, które mogą stanowić zagrożenie, wzrosła o 30 proc.

Rosja odpowiada, że to nie ona, lecz Wielka Brytania prowadzi prowokacyjną politykę.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania
Rustem Umerow
Polityka
Tajne spotkania Rustema Umerowa z FBI. Niepokój sojuszników Ukrainy
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Wysłannik USA John Coale i Aleksander Łukaszenko, 12 grudnia, Mińsk
Polityka
Łukaszenko zwalnia więźniów politycznych. „Uwzględniono życzenia strony polskiej”
Admirał Alvin Holsey
Polityka
USA: Generał odpowiedzialny za siły w Ameryce Łacińskiej zmuszony do dymisji?
Wołodymyr Zełenski
Polityka
Afera korupcyna na Ukrainie: Nie ma kandydatów do zastąpienia odwołanych ministrów
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Barham Ahmed Salih
Polityka
Wybrano Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. O stanowisko ubiegał się Szymon Hołownia
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama