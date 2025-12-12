Wybrano Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. O stanowisko ubiegał się Szymon Hołownia

Aktualizacja: 12.12.2025 11:50 Publikacja: 12.12.2025 10:33
Barham Ahmed Salih
Foto: EPA/AHMED JALIL
Wyboru Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców dokonał sekretarz generalny ONZ António Guterres.
Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję.
W liście, na który powołuje się Reuters – podpisanym przez Guterresa i datowanym na 11 grudnia – napisano, że Salih został mianowany na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2026 r. Agencja zaznacza, że nominacja ma charakter tymczasowy – musi ona zostać jeszcze zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR).
Tegoroczna lista osób ubiegających się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców była wyjątkowo długa – znalazło się na niej bowiem aż 13 kandydatów, reprezentujących różne regiony świata oraz mających zróżnicowane doświadczenie w pracy humanitarnej oraz dyplomatycznej.
Włoch Filippo Grandi – dotychczasowy Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców – stoi na czele organizacji od 2016 r. Jego kadencja formalnie dobiega końca wraz z ostatnim dniem bieżącego roku.
Barham Ahmad Salih jest irackim politykiem pochodzenia kurdyjskiego, który pełnił funkcję wicepremiera Iraku w latach 2004–2005 oraz 2006–2009, premiera Kurdystanu od 1 września 2009 do 5 kwietnia 2012, a także prezydenta Iraku w okresie od 2 października 2018 do 13 października 2022.
Salih opuścił Irak w 1979 r., wcześniej wstępując do Patriotycznej Unii Kurdystanu (PUK). Ukończył studia licencjackie z budownictwa lądowego na Uniwersytecie w Cardiff, a następnie studia magisterskie ze statystyki na Uniwersytecie Liverpoolskim.
Po zakończeniu edukacji pracował w Wielkiej Brytanii jako inżynier. Pełnił również funkcję rzecznika Patriotycznej Unii Kurdystanu w Londynie, a przez kolejną dekadę reprezentował partię oraz rząd Kurdystanu w Stanach Zjednoczonych.
Od 21 stycznia 2001 do 4 lipca 2004 był premierem rządu Kurdyjskiego Regionu Autonomicznego pozostającego pod kontrolą PUK. Następnie, od 1 czerwca 2004 do 3 maja 2005, pełnił funkcję wicepremiera Iraku ds. bezpieczeństwa narodowego w rządzie premiera Ijada Allawiego. W okresie od 3 maja 2005 do 20 maja 2006 zajmował stanowisko ministra planowania i rozwoju współpracy w gabinecie Ibrahima al-Dżafariego.
W latach 2006–2009 ponownie sprawował urząd wicepremiera Iraku. 1 września 2009 został mianowany premierem Kurdystanu, pełniąc tę funkcję do 5 kwietnia 2012, kiedy zastąpił go Nechirvan Barzani.
2 października 2018 parlament wybrał Barhama Saliha na prezydenta Iraku, jako następcę Fu’ada Masuma, który również wywodził się z Patriotycznej Unii Kurdystanu.
29 września Hołownia ujawnił, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Polityk poinformował o tym po tym, jak zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Polski 2050 (partia wybierze nowego lidera w styczniu).
Na początku października Hołownia spotkał się w Nowym Jorku m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Polski polityk podkreślał wówczas, że nie jest faworytem wyścigu o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Zaznaczał jednak, że „jest kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie”. – To jest kandydatura bardzo podzielonej Polski, bo za nią stoi murem prezydent, premier, minister spraw zagranicznych i rząd. I to bardzo dobry też sygnał, że tak jak mi się nie udało połączyć tych zwaśnionych stron przez bardzo długi czas, to na koniec mi się udało – mówił w rozmowie z TVN24.
W połowie listopada – jak informowała „Rzeczpospolita” – ustępujący marszałek Sejmu Szymon Hołownia znalazł się na liście trzech głównych kandydatów na funkcję wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców.
13 listopada Szymon Hołownia – zgodnie z umową koalicyjną podpisaną przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę – podpisał rezygnację ze stanowiska marszałka Sejmu, która weszła w życie 18 listopada. Nowym marszałkiem Sejmu został – także zgodnie z umową koalicyjną – dotychczasowy wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.
W czwartek Szymon Hołownia opublikował w mediach społecznościowych wpis w sprawie swojej kandydatury na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. „Kto będzie Wysokim Komisarzem ds. Uchodźców – ogłosi Sekretarz Generalny pewnie w przyszłym tygodniu (ja raczej się nie nastawiam), ale wygląda na to, że roboty tu nie zabraknie i dla NISKICH Aspirantów Sztabowych, którzy naprawdę głęboko wierzą, że – jeśli po naszym przejściu przez świat ma na nim zostać cokolwiek jeszcze dla naszych dzieci – Narody powinny być dziś Zjednoczone, a nie Podzielone” – napisał polityk na Facebooku.
