Wybrano Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. O stanowisko ubiegał się Szymon Hołownia

Wyboru Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców dokonał sekretarz generalny ONZ António Guterres.

Kadencja Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców trwa pięć lat, można ubiegać się o jedną reelekcję.

Wybrano nowego Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców

W liście, na który powołuje się Reuters – podpisanym przez Guterresa i datowanym na 11 grudnia – napisano, że Salih został mianowany na pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2026 r. Agencja zaznacza, że nominacja ma charakter tymczasowy – musi ona zostać jeszcze zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR).

Tegoroczna lista osób ubiegających się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców była wyjątkowo długa – znalazło się na niej bowiem aż 13 kandydatów, reprezentujących różne regiony świata oraz mających zróżnicowane doświadczenie w pracy humanitarnej oraz dyplomatycznej.

Włoch Filippo Grandi – dotychczasowy Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców – stoi na czele organizacji od 2016 r. Jego kadencja formalnie dobiega końca wraz z ostatnim dniem bieżącego roku.