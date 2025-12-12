Aktualizacja: 12.12.2025 12:01 Publikacja: 12.12.2025 10:22
Foto: Adobe Stock
Chodzi o dyrektywę 2013/48/UE z 22 października 2013 r. dotyczącą prawa dostępu do adwokata oraz prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi w czasie zatrzymania.
Czytaj więcej
Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi...
W maju 2024 r. Komisja Europejska skierowała do rządu w Warszawie wezwanie do usunięcia uchybień. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Bruksela uznała, że polskie przepisy nie zapewniają wystarczających gwarancji procesowych, zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję. Wskazano, iż „zezwala się na prowadzenie przesłuchania lub gromadzenie dowodów bez udziału adwokata, co stanowi naruszenie rygorystycznych przepisów dotyczących prawa dostępu do adwokata”. Ponadto KE zarzuca, iż polskie prawo dopuszcza sytuacje, w których naruszana jest zasada poufności komunikacji między podejrzanymi lub oskarżonymi a ich adwokatem, mimo że dyrektywa gwarantuje poufność takiej komunikacji.
Co więcej, polskie przepisy nie gwarantują natychmiastowej pomocy prawnej przed przesłuchaniem lub zbieraniem dowodów, a osoby sprawujące władzę rodzicielską lub inne dorosłe osoby działające w najlepszym interesie dziecka nie są prawidłowo informowane o pozbawieniu wolności dziecka.
Ostatni zarzut dotyczy nieprawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących prawa dostępu do adwokata w postępowaniu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).
Jak przypomniano, w związku z tym w maju 2025 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii. Po zapoznaniu się z odpowiedzią KE doszła do wniosku, że „wysiłki władz, aby rozwiązać problem stwierdzonych niezgodności, były jak dotąd niewystarczające i w związku z tym kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce”.
Czytaj więcej
Teza 1: Obecne przepisy dotyczące obecności pełnomocnika podczas przesłuchania świadka są wystarczające
Teza 2: Tak jak proponuje w swoim projekcie Naczelna Rada Adwokacka, prokurator nie powinien mieć możliwości odmowy dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w który...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Oświadczenie frankowicza o potrąceniu jego wierzytelności z wierzytelnością banku nie może wiązać się ze zrzecze...
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Komisja Europejska zgodziła się, by Polska dała gminom więcej czasu na przygotowanie planów ogólnych. Ma to zapo...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas