Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE. Chodzi o prawo dostępu do adwokata

Komisja Europejska zarzuca Polsce nieprawidłowe wdrożenie unijnych przepisów dotyczących prawa dostępu do adwokata i pomocy prawnej z urzędu.

Publikacja: 12.12.2025 10:22

Mateusz Adamski

Chodzi o dyrektywę 2013/48/UE z 22 października 2013 r. dotyczącą prawa dostępu do adwokata oraz prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi w czasie zatrzymania.

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Chce kar za brak przepisów
Prawo karne
Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Chce kar za brak przepisów

Komisja Europejska: wysiłki polskich władz były niewystarczające

W maju 2024 r. Komisja Europejska skierowała do rządu w Warszawie wezwanie do usunięcia uchybień. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Bruksela uznała, że polskie przepisy nie zapewniają wystarczających gwarancji procesowych, zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję. Wskazano, iż „zezwala się na prowadzenie przesłuchania lub gromadzenie dowodów bez udziału adwokata, co stanowi naruszenie rygorystycznych przepisów dotyczących prawa dostępu do adwokata”. Ponadto KE zarzuca, iż polskie prawo dopuszcza sytuacje, w których naruszana jest zasada poufności komunikacji między podejrzanymi lub oskarżonymi a ich adwokatem, mimo że dyrektywa gwarantuje poufność takiej komunikacji.

Co więcej, polskie przepisy nie gwarantują natychmiastowej pomocy prawnej przed przesłuchaniem lub zbieraniem dowodów, a osoby sprawujące władzę rodzicielską lub inne dorosłe osoby działające w najlepszym interesie dziecka nie są prawidłowo informowane o pozbawieniu wolności dziecka.

Ostatni zarzut dotyczy nieprawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących prawa dostępu do adwokata w postępowaniu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). 

Jak przypomniano, w związku z tym w maju 2025 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii. Po zapoznaniu się z odpowiedzią KE doszła do wniosku, że „wysiłki władz, aby rozwiązać problem stwierdzonych niezgodności, były jak dotąd niewystarczające i w związku z tym kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Polsce”.

Panel prawników

Panel Prawników. Prawo do pełnomocnika przy każdym przesłuchaniu świadka

Obecne przepisy dotyczące obecności pełnomocnika podczas przesłuchania świadka są wystarczające

Teza 1: Obecne przepisy dotyczące obecności pełnomocnika podczas przesłuchania świadka są wystarczające

Tak jak proponuje w swoim projekcie Naczelna Rada Adwokacka, prokurator nie powinien mieć możliwości odmowy dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka

Teza 2: Tak jak proponuje w swoim projekcie Naczelna Rada Adwokacka, prokurator nie powinien mieć możliwości odmowy dopuszczenia pełnomocnika do przesłuchania świadka

