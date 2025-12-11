Rzeczpospolita
Dariusz Korneluk: w sprawie Ziobry i Romanowskiego nic nowego, a postępowanie w sprawie dywersji wymaga dyskrecji

Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w których trzeba gromadzić materiał dowodowy – mówi Dariusz Korneluk, Prokurator Krajowy.

Publikacja: 11.12.2025 12:17

Prokurator krajowy oraz I zastępca prokuratora generalnego Dariusz Korneluk

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

 Agata Łukaszewicz

Panie prokuratorze, jakie są dalsze losy sprawy o dywersję na kolei?

Jak powiada klasyk, każde śledztwo lubi ciszę, ale to śledztwo ciszę lubi wybitnie. Niewiele mogę powiedzieć w tej sprawie poza tym, co już zostało upublicznione. Zostały wysłane wnioski o Europejski Nakaz Aresztowania i czekamy na ich realizację. To śledztwo wymaga naprawdę bardzo dyskretnego postępowania. Czynności są bardzo mocno zaawansowane zarówno te o charakterze procesowym, jak i operacyjnym.

Jest szansa, że ci ludzie odpowiedzialni za dywersję trafią do Polski?

Prokuratorzy prowadzą postępowanie w ten sposób, żeby sprawców doprowadzić przed polski wymiar sprawiedliwości.

A jak wygląda sprawa byłego ministra Zbigniewa Ziobry?

Aktualnie jest wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Czekamy na termin w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego w tej sprawie. Termin wyznaczony jest na 22 grudnia.

Co będzie, jak minister Ziobro się nie stawi na kierowane do niego wezwania?

On już się nie stawia i dlatego prokuratorzy wnioskują o areszt tymczasowy. Bo Zbigniew Ziobro wyczerpuje swoim postępowaniem kilka przesłanek do zastosowania tego środka celem zabezpieczenia właściwego prowadzenia śledztwa.

Nie przebywa pod polskim adresem w miejscu zamieszkania, a jednocześnie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, czemu daje publicznie wyraz, mówiąc, że nie ma zamiaru przyjechać do Polski. A to jest spełnianie przesłanki utrudniania postępowania i ukrywania się. Jednocześnie byłemu ministrowi grozi też surowa odpowiedzialność karna – to jest trzecia przesłanka dla zastosowania tymczasowego aresztowania. Przypomnę, że w grę wchodzi 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą. Tak więc jest to bardzo poważna sprawa.

A co dalej z wiceministrem Marcinem Romanowskim?

Niestawiennictwo byłego wiceministra Marcina Romanowskiego nie tamuje postępowania i jak tylko będzie możliwość doprowadzenia go przed polski wymiar sprawiedliwości, to tak się stanie.

Myśli pan, że się stawi?

To nie kwestia myślenia życzeniowego. Prokuratorzy wykonujący czynności skorzystają ze wszystkich instrumentów umożliwiających doprowadzenie byłego wiceministra Romanowskiego z Węgier do Polski. W tej chwili, jak wiemy, korzysta on z azylu i nie jest to możliwe. Sąd węgierski nie wykonał Europejskiego Nakazu Aresztowania. W tej chwili możliwość wydania podejrzanego jest zablokowana.

Co się dzieje w sprawie rozdziału funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego?

Trwają prace nad nową ustawą. W najbliższym czasie mamy poznać jej projekt. Komisja kodyfikacyjna na szczeblu ministerialnym zbliża się do zakończenia prac. Nie jestem członkiem tej komisji, więc trudno mi powiedzieć, kiedy te prace zostaną zakończone. Ja osobiście, jak i całe kierownictwo prokuratury, jestem za rozdziałem obu funkcji. Dały temu wyraz zgromadzenia we wszystkich prokuraturach regionalnych. Kierownictwo Prokuratury Krajowej oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek także są za rozdziałem.

Zadowala pana budżet prokuratury planowany na przyszły rok?

Z całą pewnością nie jest to budżet marzeń. Przede wszystkim ubolewam i bardzo żałuję, że nie mogę spowodować podniesienia wynagrodzeń dla urzędników. Robię wszystko, co jest możliwe po stronie Prokuratury Krajowej, żeby te wynagrodzenia podnieść. Nie mogę jednak ich podnieść do takich wysokości, jak bym chciał i na jakie wynagrodzenia urzędnicy i asystenci prokuratorscy zasługują.

A jak pan im to wytłumaczy?

To nie Prokurator Krajowy ani nie minister sprawiedliwości ustala budżet. Z drugiej strony rozumiem też potrzeby budżetu państwa. Dzisiaj akcent jest przede wszystkim położony na obronę i ochronę polskich granic. Będę rozmawiał z urzędnikami, będę też wprowadzał wszystkie możliwe oszczędności na poziomie Prokuratury Krajowej, by w jakiś sposób rekompensować brak podwyżki tych wynagrodzeń.

Jak układa się panu współpraca z prokurator Ewą Wrzosek?

Pani prokurator współpracuje z ministrem Waldemarem Żurkiem. Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny, korzysta z dorobku zawodowego pani prokurator. Chciałbym jasno podkreślić, że pani prokurator Wrzosek jest prokuratorem z bardzo dużym doświadczeniem.

Współpracuje pan z zastępcami, którzy byli z poprzedniego rozdania?

Nie mam żadnej relacji z zastępcami Prokuratora Generalnego poza oczywiście Jackiem Bilewiczem i sporadycznej z panią prokurator Beatą Marczak, choć z panią prokurator mamy zupełnie inną wizję funkcjonowania prokuratury. Z pozostałymi, choć są na stanowiskach, nie mam żadnych relacji.

A co się stało, że prokuratura tak ostatnio przyspieszyła?

Prokuratura nie przyspieszyła. Ostatnio widać efekty działań prokuratorów. Wszystkie postępowania, które teraz są na finiszu, były prowadzone sprawnie. To nie jest tak, że śledztwo od jego wszczęcia natychmiast jest możliwe do zakończenia. Przez wiele miesięcy próbowałem wytłumaczyć, że jest to bardzo żmudna, trudna, niejednokrotnie koronkowa robota dowodowa prokuratorów. Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w których trzeba gromadzić materiał dowodowy.

Nowa prokuratura niezależna zaczęła funkcjonować de facto od wiosny ubiegłego roku. Proszę zobaczyć, ile śledztw zostało wszczętych, jaki materiał zgromadzono. Weźmy choćby sprawę Funduszu Sprawiedliwości – kilkanaście osób podejrzanych, 6000 tomów akt. Potrzeba czasu, żeby zebrać i przeanalizować to wszystko i przedstawić zarzuty każdej z osób.

