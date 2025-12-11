Zadowala pana budżet prokuratury planowany na przyszły rok?

Z całą pewnością nie jest to budżet marzeń. Przede wszystkim ubolewam i bardzo żałuję, że nie mogę spowodować podniesienia wynagrodzeń dla urzędników. Robię wszystko, co jest możliwe po stronie Prokuratury Krajowej, żeby te wynagrodzenia podnieść. Nie mogę jednak ich podnieść do takich wysokości, jak bym chciał i na jakie wynagrodzenia urzędnicy i asystenci prokuratorscy zasługują.

A jak pan im to wytłumaczy?

To nie Prokurator Krajowy ani nie minister sprawiedliwości ustala budżet. Z drugiej strony rozumiem też potrzeby budżetu państwa. Dzisiaj akcent jest przede wszystkim położony na obronę i ochronę polskich granic. Będę rozmawiał z urzędnikami, będę też wprowadzał wszystkie możliwe oszczędności na poziomie Prokuratury Krajowej, by w jakiś sposób rekompensować brak podwyżki tych wynagrodzeń.

Jak układa się panu współpraca z prokurator Ewą Wrzosek?

Pani prokurator współpracuje z ministrem Waldemarem Żurkiem. Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny, korzysta z dorobku zawodowego pani prokurator. Chciałbym jasno podkreślić, że pani prokurator Wrzosek jest prokuratorem z bardzo dużym doświadczeniem.

Współpracuje pan z zastępcami, którzy byli z poprzedniego rozdania?

Nie mam żadnej relacji z zastępcami Prokuratora Generalnego poza oczywiście Jackiem Bilewiczem i sporadycznej z panią prokurator Beatą Marczak, choć z panią prokurator mamy zupełnie inną wizję funkcjonowania prokuratury. Z pozostałymi, choć są na stanowiskach, nie mam żadnych relacji.

A co się stało, że prokuratura tak ostatnio przyspieszyła?

Prokuratura nie przyspieszyła. Ostatnio widać efekty działań prokuratorów. Wszystkie postępowania, które teraz są na finiszu, były prowadzone sprawnie. To nie jest tak, że śledztwo od jego wszczęcia natychmiast jest możliwe do zakończenia. Przez wiele miesięcy próbowałem wytłumaczyć, że jest to bardzo żmudna, trudna, niejednokrotnie koronkowa robota dowodowa prokuratorów. Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w których trzeba gromadzić materiał dowodowy.

Nowa prokuratura niezależna zaczęła funkcjonować de facto od wiosny ubiegłego roku. Proszę zobaczyć, ile śledztw zostało wszczętych, jaki materiał zgromadzono. Weźmy choćby sprawę Funduszu Sprawiedliwości – kilkanaście osób podejrzanych, 6000 tomów akt. Potrzeba czasu, żeby zebrać i przeanalizować to wszystko i przedstawić zarzuty każdej z osób.