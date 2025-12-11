Aktualizacja: 11.12.2025 13:34 Publikacja: 11.12.2025 12:17
Prokurator krajowy oraz I zastępca prokuratora generalnego Dariusz Korneluk
Foto: PAP/Maciej Kulczyński
Jak powiada klasyk, każde śledztwo lubi ciszę, ale to śledztwo ciszę lubi wybitnie. Niewiele mogę powiedzieć w tej sprawie poza tym, co już zostało upublicznione. Zostały wysłane wnioski o Europejski Nakaz Aresztowania i czekamy na ich realizację. To śledztwo wymaga naprawdę bardzo dyskretnego postępowania. Czynności są bardzo mocno zaawansowane zarówno te o charakterze procesowym, jak i operacyjnym.
Prokuratorzy prowadzą postępowanie w ten sposób, żeby sprawców doprowadzić przed polski wymiar sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Jest wniosek o ściganie czerwoną notą Interpolu Jewhenija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa, podejrze...
Aktualnie jest wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Czekamy na termin w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego w tej sprawie. Termin wyznaczony jest na 22 grudnia.
On już się nie stawia i dlatego prokuratorzy wnioskują o areszt tymczasowy. Bo Zbigniew Ziobro wyczerpuje swoim postępowaniem kilka przesłanek do zastosowania tego środka celem zabezpieczenia właściwego prowadzenia śledztwa.
Nie przebywa pod polskim adresem w miejscu zamieszkania, a jednocześnie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, czemu daje publicznie wyraz, mówiąc, że nie ma zamiaru przyjechać do Polski. A to jest spełnianie przesłanki utrudniania postępowania i ukrywania się. Jednocześnie byłemu ministrowi grozi też surowa odpowiedzialność karna – to jest trzecia przesłanka dla zastosowania tymczasowego aresztowania. Przypomnę, że w grę wchodzi 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą. Tak więc jest to bardzo poważna sprawa.
Czytaj więcej
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej odmówił wpisania hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu...
Niestawiennictwo byłego wiceministra Marcina Romanowskiego nie tamuje postępowania i jak tylko będzie możliwość doprowadzenia go przed polski wymiar sprawiedliwości, to tak się stanie.
To nie kwestia myślenia życzeniowego. Prokuratorzy wykonujący czynności skorzystają ze wszystkich instrumentów umożliwiających doprowadzenie byłego wiceministra Romanowskiego z Węgier do Polski. W tej chwili, jak wiemy, korzysta on z azylu i nie jest to możliwe. Sąd węgierski nie wykonał Europejskiego Nakazu Aresztowania. W tej chwili możliwość wydania podejrzanego jest zablokowana.
Czytaj więcej
Nowe ustalenia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości rzucają światło na mechanizmy, jakie miały funk...
Trwają prace nad nową ustawą. W najbliższym czasie mamy poznać jej projekt. Komisja kodyfikacyjna na szczeblu ministerialnym zbliża się do zakończenia prac. Nie jestem członkiem tej komisji, więc trudno mi powiedzieć, kiedy te prace zostaną zakończone. Ja osobiście, jak i całe kierownictwo prokuratury, jestem za rozdziałem obu funkcji. Dały temu wyraz zgromadzenia we wszystkich prokuraturach regionalnych. Kierownictwo Prokuratury Krajowej oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek także są za rozdziałem.
Z całą pewnością nie jest to budżet marzeń. Przede wszystkim ubolewam i bardzo żałuję, że nie mogę spowodować podniesienia wynagrodzeń dla urzędników. Robię wszystko, co jest możliwe po stronie Prokuratury Krajowej, żeby te wynagrodzenia podnieść. Nie mogę jednak ich podnieść do takich wysokości, jak bym chciał i na jakie wynagrodzenia urzędnicy i asystenci prokuratorscy zasługują.
To nie Prokurator Krajowy ani nie minister sprawiedliwości ustala budżet. Z drugiej strony rozumiem też potrzeby budżetu państwa. Dzisiaj akcent jest przede wszystkim położony na obronę i ochronę polskich granic. Będę rozmawiał z urzędnikami, będę też wprowadzał wszystkie możliwe oszczędności na poziomie Prokuratury Krajowej, by w jakiś sposób rekompensować brak podwyżki tych wynagrodzeń.
Pani prokurator współpracuje z ministrem Waldemarem Żurkiem. Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny, korzysta z dorobku zawodowego pani prokurator. Chciałbym jasno podkreślić, że pani prokurator Wrzosek jest prokuratorem z bardzo dużym doświadczeniem.
Nie mam żadnej relacji z zastępcami Prokuratora Generalnego poza oczywiście Jackiem Bilewiczem i sporadycznej z panią prokurator Beatą Marczak, choć z panią prokurator mamy zupełnie inną wizję funkcjonowania prokuratury. Z pozostałymi, choć są na stanowiskach, nie mam żadnych relacji.
Prokuratura nie przyspieszyła. Ostatnio widać efekty działań prokuratorów. Wszystkie postępowania, które teraz są na finiszu, były prowadzone sprawnie. To nie jest tak, że śledztwo od jego wszczęcia natychmiast jest możliwe do zakończenia. Przez wiele miesięcy próbowałem wytłumaczyć, że jest to bardzo żmudna, trudna, niejednokrotnie koronkowa robota dowodowa prokuratorów. Jestem ostatnim, który będzie poganiał prokuratora do szybkiego kończenia postępowań w tych przypadkach, w których trzeba gromadzić materiał dowodowy.
Nowa prokuratura niezależna zaczęła funkcjonować de facto od wiosny ubiegłego roku. Proszę zobaczyć, ile śledztw zostało wszczętych, jaki materiał zgromadzono. Weźmy choćby sprawę Funduszu Sprawiedliwości – kilkanaście osób podejrzanych, 6000 tomów akt. Potrzeba czasu, żeby zebrać i przeanalizować to wszystko i przedstawić zarzuty każdej z osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zasiłek zwrotny jest mało znaną formą pomocy finansowej. Wypłacają go miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecz...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Kierowcy nie będą musieli zatrzymywać przed strzałką do warunkowego skrętu w prawo, jeśli Ministerstwo Infrastru...
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła zastrzeżenia do projektu ustawy, który ma uregulować status osób powo...
Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji publicznych obszerny projekt nowelizacji ustawy o s...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otwiera właścicielom gruntów drogę, żeby sprawy wznowić i ponownie rozpoznać – o...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas